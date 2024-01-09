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Солиста группы "Щенки" доставили в суд в Петербурге
Солиста группы "Щенки" доставили в суд в Петербурге - РИА Новости, 09.01.2024
Солиста группы "Щенки" доставили в суд в Петербурге
Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев), который вышел на сцену в одном носке в ночном клубе в Санкт-Петербурге, доставлен в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев), который вышел на сцену в одном носке в ночном клубе в Санкт-Петербурге, доставлен в Калининский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале. "В Калининский районный суд Санкт-Петербурга доставили "героя с носком". У нас он одет, чему мы очень рады", - говорится в сообщении. На прикрепленном видео музыкант, одетый в оранжевый свитер и темные спортивные штаны, проходит в зал заседаний суда.Суд, предположительно, рассмотрит административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), составленный на Тесли за выступление в клубе MOD в одном носке, которым были прикрыты его гениталии.Ранее представитель MOD заявил РИА Новости, что выступление Тесли в одном носке, которым были прикрыты его гениталии, стало неожиданностью для клуба, не имеющего "к этому никакого отношения".Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), создана она была в 2014 году.
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Солиста группы "Щенки" доставили в суд в Петербурге
Выступавшего в одном носке солиста "Щенков" Тесли доставили в суд в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости.
Солист группы "Щенки" Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев), который вышел на сцену в одном носке в ночном клубе в Санкт-Петербурге, доставлен в Калининский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале
.
"В Калининский районный суд Санкт-Петербурга доставили "героя с носком". У нас он одет, чему мы очень рады", - говорится в сообщении.
На прикрепленном видео музыкант, одетый в оранжевый свитер и темные спортивные штаны, проходит в зал заседаний суда.
Суд, предположительно, рассмотрит административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), составленный на Тесли за выступление в клубе MOD в одном носке, которым были прикрыты его гениталии.
Ранее представитель MOD заявил РИА Новости, что выступление Тесли в одном носке, которым были прикрыты его гениталии, стало неожиданностью для клуба, не имеющего "к этому никакого отношения".
Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), создана она была в 2014 году.
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