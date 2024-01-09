https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные процессы 2024 года

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные процессы 2024 года - РИА Новости, 09.01.2024

Выбор РИА Новости: самые ожидаемые судебные процессы 2024 года

В наступившем году судебная редакция РИА Новости ждет развязки громких уголовных дел, новых процессов, интересных судебных прецедентов, увлекательных... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:49

2024-01-09T12:49

2024-01-09T12:52

происшествия

россия

эван гершкович

алексей навальный

марина ракова

ксения собчак

владлен татарский

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. В наступившем году судебная редакция РИА Новости ждет развязки громких уголовных дел, новых процессов, интересных судебных прецедентов, увлекательных выступлений и, конечно, торжества правосудия. Судам предстоит разобраться, тяжело ли в России быть блогером и бизнес-коучем, а также стоит ли брать деньги за "блок на негатив". Мы узнаем, что такое "деструктология", можно ли писать экономические статьи в районе Уралвагонзавода, какие сведения не стоит выносить из СИЗО и смогут ли владельцы обанкротившегося холдинга собрать триллион рублей. Успешный неуспех Если претензии к остальным блогерам ограничились неуплатой налогов, то дело известного "бизнес-гуру" Аяза Шабутдинова стало исключением - следствие намерено разобраться с содержанием его курсов. Материал возбудили по заявлениям недовольных учеников московской бизнес школы Шабутдинова "Like Центр". Потенциальные миллионеры платили коучу большие деньги, чтобы он научил их успешному построению и ведению бизнеса с достойным доходом. Однако на деле, как утверждали потерпевшие, никаких знаний они не получили. Так, одна из потерпевших Наталья Калистратова и вовсе заявила журналистам, что на бизнес-встречах им в кофе "подмешивали зеленые таблетки", после которых ученики "находились в состоянии эйфории". Официального подтверждения этому, однако, нет. По сообщению следствия, в настоящий момент потерпевшими в деле числятся 15 человек, некоторые из них даже брали кредиты, чтобы иметь возможность оплатить обучение у Шабутдинова. Еще по 25 новым заявлениям проводят проверку. Бизнесмен не единственный фигурант. За границей скрылся гендиректор "Like Центра" Василий Алексеев, он объявлен в розыск. Сам же Аяз и его адвокаты считают уголовное дело "недоразумением". Защитники пытаются добиться перевода обвиняемого под домашний арест, даже предложив суду залог в 50 миллионов рублей. Но в следственном изоляторе молодой бизнесмен не скучает, он много читает и работает над созданием собственной одежды и сувениров (мерч). Так, на заседание по продлению меры пресечения Шабутдинов пришел в футболке с надписью "предприниматель". Не исключено, что дело примет более серьезные обороты, потерпевших станет больше, а ущерб, который ныне оценивается в 4 миллиона рублей, увеличится. Падение Ясного сокола В начале мая прошлого года Замоскворецкий суд столицы отправил под арест режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по серьезному обвинению – в оправдании терроризма. Дело возбуждено из-за выложенной на YouTube читки пьесы "Финист – Ясный сокол", следствие на основе так называемой деструктологической экспертизы усмотрело в ролике "героизацию боевиков ИГИЛ*" и "оправдание джихадизма". Вскоре защита обратилась в Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте за разъяснениями об исследовании, на основе которого и появилось дело. Ответ последовал однозначный - "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Следствие поспешило назначить новые экспертизы, так как фактически в материалах дела нет легитимных документов, подтверждающих вину девушек, однако суды продолжают продлевать срок ареста матери двух приемных детей с особенностями развития Беркович и сценаристу Петрийчук, которая именно к ролику на видеохостинге имеет очень опосредованное отношение. Про сам спектакль кулуарно говорят так: он не гениальный (но получил премию "Золотая маска"), но от того и очень понятный, с посылом навроде "бабы – не будьте дурами, не надо вам в Сирию, не надо вам замуж за боевиков". Участники постановки с читками проехались по женским колониям и получали за это благодарности, особенно подчеркивалось, что спектакль живо обсуждался среди подопечных ИК, тронул их чувства. Немаленькая следственная группа уже полгода занимается делом с одним видеороликом и небольшим количеством свидетелей, защита жалуется на неторопливость оппонентов. В 2024 году ожидается развязка этой удивительной по многим причинам истории. Femme fatale Главная женщина-подсудимая в России прямо сейчас – 26-летняя жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор, писатель и блогер Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), а ранения получили десятки случайных людей. У главной женщины есть и главная загадка: знала ли она, что во вручаемой военкору статуэтке содержится взрывчатка? Сама Трепова немногословна, да и заседания с ее участием часто были закрытыми, но главное заявление сделала. "Я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", - вроде бы искренне говорила обвиняемая. Позиция защиты – неведение девушки, тогда как у следствия есть доказательства, говорящие об обратном. Как указывало гособвинение в ходе уже начавшегося рассмотрения дела по существу, Трепова специально и по просьбе организованной группы примелькалась Татарскому на разных мероприятиях, чтобы втереться в доверие, и, что самое главное, активировала работу самодельного взрывного устройства в таком ключе, чтобы оно сработало по звонку в петербуржском кафе. Треповой в случае обвинительного приговора грозит очень суровый, но не пожизненный срок, российское законодательство не предполагает назначение женщине бессрочного наказания. Слушания по делу продолжатся и в 2024 году, девушке предстоит выступить как с обстоятельным объяснением своей позиции, так и с развернутым обращением к потерпевшим. Из светской хроники в криминальную Вот уже год идет процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Среди фигурантов засветились известные персонажи светской хроники: коммерческий директор компании Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов, экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский (он же Кузьмин по паспорту) и администратор Telegram-канала "Тушите свет" Тимур Бигаев. По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов. Сами же обвиняемые, пока шло следствие, не раз говорили, что за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали обычным деловым форматом без каких-либо угроз. В суде же дело закрыли от третьих лиц. Слушания вышли на финишную прямую. Как ожидается, после праздников прокурор запросит срок для подсудимых, максимально им грозит до 15 лет лишения свободы. Примечательно, что дело вскрыло факт наличия гражданства Израиля у Ксении Собчак, которая накануне ареста своих сотрудников пешком переходила границу Литвы. Позднее она вернулась в Россию и извинилась перед Чемезовым. Бизнес-шпион Деловая газета Wall Street Journal скорее про экономику, бизнес, акции и немного науку, однако ее сотрудника Эвана Гершковича задержали, как пишут некоторые издания со ссылкой на источники, в наименее "глянцевом" месте – в Нижнем Тагиле, в районе Уралвагонзавода. На самом деле Гершкович писал не только для WSJ. Родившегося в семье советских евреев гражданина США привлекали к работе и другие СМИ, в том числе специализирующиеся на России. Тем не менее, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Гершковича задержали отнюдь не за журналистскую деятельность. Как заявляли в ФСБ, американец в интересах правительства США собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Обвинения отвергают все причастные – сам Гершкович, власти США и газета WSJ. Публике вряд ли удастся разжиться подробностями данного дела, оно имеет гриф "Секретно", а адвокаты Гершковича либо тщательно выбирают каждое слово, либо предусмотрительно слов не произносят вовсе, как бы в интересах подзащитного. В то же время фамилия Гершковича с завидной регулярностью на устах официальных лиц России и США в контексте обмена заключенными. Предположительно, говорить об этом очень подробно пока невозможно, так как Гершкович находится в статусе обвиняемого, он не судим, следствие продолжается. В ходе заседаний по продлению ареста молодой человек не теряет оптимизма, часто улыбается, говорит на русском без помощи переводчика. Он говорит, что настроен доказать невиновность при рассмотрении дела по существу, и об обмене не рассуждает. Публично, по крайней мере. 2024 год будет определяющим в его судьбе. По коллектору на тот свет В конце августа прошлого года на Москву обрушился сильнейший ливень. И это обернулось трагедией для экскурсовода и его группы из семи человек, которые как раз в этот день собирались узнать тайный мир подземелья. Коллектор затопило, все восемь человек погибли. Погибших спустя несколько дней обнаружили в реке Неглинка. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Суд арестовал организатора похода Никиту Дубаса и гендиректора сайта-агрегатора, но котором бронировали экскурсии Александра Кима. Третий фигурант улетел в ОАЭ и был объявлен в международный розыск. Защита не раз обращала внимание, что Ким не был знаком с Дубасом и не организовывал экскурсии. Хотя такие вылазки в подземелье, а также по заброшенным объектам и крышам официально запрещены, но уголовное наказание предусмотрено лишь за проникновение на охраняемые объекты. Тем не менее обвиняемые продолжают находиться в СИЗО, и в наступившем году дело, как ожидается, поступит в суд. По данной статье им грозит до 10 лет лишения свободы. Из адвокатов в экстремисты Уголовное преследование адвокатов в рамках дела, где они выступают защитниками - случай редкий, но не прецедентный. Так, адвокатов Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова**** пытались привлечь к ответственности по делу фонда Hermitage Capital, по делу ЮКОСа - еще трех человек. Но все они успели скрыться. Так что адвокаты Алексея Навального пока остаются единственными арестованными защитниками. Материалы дела адвокатов Вадима Кобзева***, Алексея Липцера*** и Игоря Сергунина*** засекречены, при этом подробности не сообщают даже их защитникам (точную фабулу дела они узнают только после завершения расследования на стадии ознакомления с материалами дела). Следствие полагает, что адвокаты стали членами экстремистского сообщества ФБК** и передавали его сотрудникам некую информацию. Были это какие-то бумаги, записи или устная информация - неизвестно, как и откуда следствие узнало о факте передачи, ведь все свидания адвоката с подзащитным проходят в условиях абсолютной тайны. Все эти подробности мы, возможно, узнаем в наступившем году. Тем временем всех трех уже внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, теперь им запрещено пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Образование за счет государства Уже год Никулинский суд слушает дело о крупном "распиле" бюджета в сфере образования. В ходе рассмотрения со всех сторон была установлена ясность: фигуранты полностью признали вину. Так, замминистра просвещения Марина Ракова созналась в хищении 50 миллионов рублей бюджетных средств "Фонда новых форм развития образования", выделенных на федеральный проект "Учитель будущего", а также в махинациях с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС. Ее примеру последовали и другие фигуранты - гражданский муж Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" того же Сбербанка Максим Инкин. Бывший проректор РАНХиГС Иван Федотов признал вину в содеянном лишь частично, а юрисконсульт Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Кристина Крючкова воздержалась. По мнению следствия, фигуранты группой провернули особо крупную аферу, используя служебное положение: заключили между фондом и Стеценко большое количество фиктивных трудовых договоров. На основании этих документов Стеценко, не работая в фонде, получил зарплат и премий более чем на 7,7 миллиона рублей, считает следствие. Также, по данным следствия, фигуранты заключили фиктивный трудовой договор с Федеральным институтом развития образования РАНХиГС. Подсудимые находятся под запретом определенных действий. В наступившем году, как ожидается, мы услышим приговор, который поставит точку в этой истории. Долги на триллион В 2024 году впервые в истории российский суд может взыскать с бывших контролирующих лиц компании, доведенной до банкротства, 1 триллион рублей. Примерно в такую нереальную сумму (12 нулей после единицы) оцениваются сейчас неисполненные обязательства обанкротившегося в 2022 году "Открытие Холдинга", бывшего основного акционера банка "Открытие". Конкурсный управляющий холдинга Мария Булатова просит привлечь к субсидиарной ответственности по его долгам одно юрлицо и 18 бывших руководителей – основателя группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, экс-предправления "Открытие Холдинга" Алексея Карахана, последнего гендиректора Павла Федосеева и других. Для понимания: триллион рублей – это примерно четверть расходной части годового бюджета Москвы. Взятки гладки В наступившем году, как ожидается, перед судом предстанут трое генералов петербургского ГУ МВД: Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов, а также глава правового отдела УГИБДД Елена Копьева. Уже более полутора лет они находятся в СИЗО. Фигурантам вменяют получение взяток на сумму порядка 65 миллионов рублей от местных предпринимателей. По данным ряда СМИ, предполагаемыми взяткодателями являются коммерсанты из Санкт-Петербурга, которые в 2013–2019 годах выполняли автотехнические экспертизы при регистрационно-экзаменационных отделениях местного УГИБДД и за право ведения бизнеса передавали взятки генералам. За такое "сотрудничество", по версии следствия, предприниматели выплатили около 65 миллионов в "Фонд содействия программам ГУВД", и оттуда деньги якобы поступали в полицейский главк. В частности, как считает следствие, на них приобретались элитные автомобили, абонементы в фитнес-клубы, проводился ремонт помещений фонда и организовывались праздники для сотрудников полиции. Никто из фигурантов вину не признает. Предварительное расследование уже завершено, обвиняемые заканчивают ознакомление с 89 томами уголовного дела. Адвокаты намерены доказать непричастность их подзащитных к инкриминируемому преступлению.* Террористическая организация, запрещенная на территории России** Организация признана иностранным агентом и запрещена на территории России*** Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**** Физическое лицо, внесенное в перечень иноагентов в России

https://ria.ru/20231226/sudy-1918240313.html

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https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html

https://ria.ru/20231115/terakt-1909626672.html

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https://ria.ru/20231013/prigovor-1902681361.html

https://ria.ru/20221103/rakova-1828891548.html

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россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, эван гершкович, алексей навальный, марина ракова, ксения собчак, владлен татарский