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В Забайкалье РЖД убрали с путей сошедшие вагоны - РИА Новости, 09.01.2024
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13:27 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/rzhd-1920293661.html
В Забайкалье РЖД убрали с путей сошедшие вагоны
В Забайкалье РЖД убрали с путей сошедшие вагоны - РИА Новости, 09.01.2024
В Забайкалье РЖД убрали с путей сошедшие вагоны
РЖД убрали с обоих путей сошедшие грузовые вагоны в Забайкалье, заменяют поврежденные участки инфраструктуры, всего предстоит восстановить более 400 метров по... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:27
2024-01-09T13:27
происшествия
забайкальский край
ржд
олег белозеров
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. РЖД убрали с обоих путей сошедшие грузовые вагоны в Забайкалье, заменяют поврежденные участки инфраструктуры, всего предстоит восстановить более 400 метров по одному и около 200 метров по другому пути, сообщила компания. Накануне из-за схода 14 вагонов грузового поезда нарушилось движение пассажирских поездов на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги. Пострадавших нет. РЖД сообщали о задержке пассажирских поездов. "Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на перегоне Алеур - Бушулей в Забайкальском крае. На данный момент весь подвижной состав убран из габарита обоих путей. Производится замена поврежденных участков инфраструктуры. Предстоит восстановить более 400 метров по одному и около 200 метров по другому пути", - говорится в сообщении. В работах по ликвидации последствий схода задействовано более 300 железнодорожников, три восстановительных поезда (со станций Зилово, Шилка и Могоча), три путевых машинных станции, а также другая специализированная техника. В РЖД работает оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.
https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html
https://ria.ru/20240108/tagil-1920168148.html
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происшествия, забайкальский край, ржд, олег белозеров
Происшествия, Забайкальский край, РЖД, Олег Белозеров
В Забайкалье РЖД убрали с путей сошедшие вагоны

В Забайкалье РЖД убрали с обоих путей сошедшие грузовые вагоны

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramМесто столкновения средней части локомотива поезда с вагонами грузового поезда в Забайкалье
Место столкновения средней части локомотива поезда с вагонами грузового поезда в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Место столкновения средней части локомотива поезда с вагонами грузового поезда в Забайкалье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. РЖД убрали с обоих путей сошедшие грузовые вагоны в Забайкалье, заменяют поврежденные участки инфраструктуры, всего предстоит восстановить более 400 метров по одному и около 200 метров по другому пути, сообщила компания.
Накануне из-за схода 14 вагонов грузового поезда нарушилось движение пассажирских поездов на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги. Пострадавших нет. РЖД сообщали о задержке пассажирских поездов.
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"Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на перегоне Алеур - Бушулей в Забайкальском крае. На данный момент весь подвижной состав убран из габарита обоих путей. Производится замена поврежденных участков инфраструктуры. Предстоит восстановить более 400 метров по одному и около 200 метров по другому пути", - говорится в сообщении.
В работах по ликвидации последствий схода задействовано более 300 железнодорожников, три восстановительных поезда (со станций Зилово, Шилка и Могоча), три путевых машинных станции, а также другая специализированная техника.
В РЖД работает оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.
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ПроисшествияЗабайкальский крайРЖДОлег Белозеров
 
 
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