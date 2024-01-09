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В Забайкалье РЖД убрали с путей сошедшие вагоны
В Забайкалье РЖД убрали с путей сошедшие вагоны - РИА Новости, 09.01.2024
В Забайкалье РЖД убрали с путей сошедшие вагоны
РЖД убрали с обоих путей сошедшие грузовые вагоны в Забайкалье, заменяют поврежденные участки инфраструктуры, всего предстоит восстановить более 400 метров по... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:27
2024-01-09T13:27
2024-01-09T13:27
происшествия
забайкальский край
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. РЖД убрали с обоих путей сошедшие грузовые вагоны в Забайкалье, заменяют поврежденные участки инфраструктуры, всего предстоит восстановить более 400 метров по одному и около 200 метров по другому пути, сообщила компания. Накануне из-за схода 14 вагонов грузового поезда нарушилось движение пассажирских поездов на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги. Пострадавших нет. РЖД сообщали о задержке пассажирских поездов. "Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на перегоне Алеур - Бушулей в Забайкальском крае. На данный момент весь подвижной состав убран из габарита обоих путей. Производится замена поврежденных участков инфраструктуры. Предстоит восстановить более 400 метров по одному и около 200 метров по другому пути", - говорится в сообщении. В работах по ликвидации последствий схода задействовано более 300 железнодорожников, три восстановительных поезда (со станций Зилово, Шилка и Могоча), три путевых машинных станции, а также другая специализированная техника. В РЖД работает оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.
https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html
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происшествия, забайкальский край, ржд, олег белозеров
Происшествия, Забайкальский край, РЖД, Олег Белозеров
В Забайкалье РЖД убрали с путей сошедшие вагоны
В Забайкалье РЖД убрали с обоих путей сошедшие грузовые вагоны