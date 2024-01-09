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Спецоперация, 9 января: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС России - РИА Новости, 09.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:52 09.01.2024 (обновлено: 19:54 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/rossiya-1920378042.html
Спецоперация, 9 января: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС России
Спецоперация, 9 января: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС России - РИА Новости, 09.01.2024
Спецоперация, 9 января: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС России
О ходе спецоперации, потерях ВСУ за 2023 год и безуспешных попытках Великобритании направить военные корабли в Черное море — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:52
2024-01-09T19:54
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ за 2023 год и безуспешных попытках Великобритании направить военные корабли в Черное море — в материале РИА Новости.ВС России сохраняют стратегическую инициативу Российские военнослужащие сохраняют стратегическую инициативу и методично снижают боевой потенциал украинских войск, у которых нет никаких результатов на поле боя, а людские ресурсы истощаются, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Во вторник глава ведомства провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом российских Вооруженных сил. Он подчеркнул, что за прошлый год армия противника потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. По словам министра, США пытаются реализовать амбиции о мировом лидерстве за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим "продолжает гнать на убой солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии". При этом российские войска будут последовательно достигать целей спецоперации, а полученный опыт используют в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях. Социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетом, добавил Шойгу.Как указал глава ведомства, Минобороны в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности средств ПВО и спутниковой группировки. Решение этих задач, по его словам, позволит нарастить боевые возможности войск, а также обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников. Ход спецоперацииАтаки ВСУ на российские регионыДежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Курской области и перехватили два дрона над Орловской областью. Позднее Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА и перехвате другого над Курской и Орловской областями. Около 16:30 мск силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник над Брянской областью.Последствия украинских обстреловУкраинские войска 41 раз атаковали Курскую область за первые дни этого года, а с февраля 2022 года — более 1,9 тысячи раз, заявил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании.По его словам, за это время в области погибли восемь человек, еще 68 жителей пострадали и получили ранения. Как сообщили в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, восемь мирных граждан погибли, еще 44 пострадали от обстрелов ВСУ с 1 по 8 января.За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в республике погибли 9129 человек, в том числе 233 ребенка. Пострадали более 13 тысяч жителей, среди них 843 ребенка. Турция хочет возобновить переговорыТурция предложит возобновить стамбульский переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в 2024 году, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Великобритания нарастила попытки направить военные корабли в Черное море, но Турция бескомпромиссно выполняет конвенцию Монтре и не дает превратить эту акваторию в зону боевых действий НАТО, рассказал РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор Стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. По его словам, именно Лондон вместе с Вашингтоном препятствовали выполнению требований Москвы для продолжения действия зерновой сделки. Это соглашение также помогло предотвратить превращение Черного моря в арену боев. Сейчас же Украина интенсифицировала атаки на российские военные корабли и на Крым, указал специалист.Эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер, в свою очередь, сообщил, что немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит на западе Украины центр обслуживания для бронетехники, нуждающейся в ремонте, в том числе для танков Leopard 1. ВСУ жалуются на нехватку ракетУкраинские военные испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.По его словам, некоторые западные партнеры в разы увеличили производство боеприпасов для нужд украинской армии, но все еще не могут покрыть ее текущие потребности. Даже боеприпасы к системам советского образца Киев получает от зарубежных стран, добавил он.В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Украины во вторник объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Как сообщил назначенный киевскими властями глава областной администрации Юрий Малашко, в подконтрольной Украине части Запорожской области оказались разрушены несколько объектов инфраструктуры.Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации трех схем незаконного уклонения от мобилизации, одну из которых якобы возглавлял экс-советник главы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича. По данным СБУ, в Киеве организаторы способствовали выезду уклонистов в ЕС под видом водителей, осуществлявших международные пассажирские перевозки, а в Закарпатской области выдавались поддельные медсправки о непригодности к службе. Кроме того, в Тернопольской области местный волонтер помогал мужчинам призывного возраста покидать страну в обход официальных КПП. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признал незаконность уличных облав на военнообязанных, которые проводят сотрудники местных военкоматов. При этом в происходящем он обвинил наследие СССР — "до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли".
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украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Спецоперация, 9 января: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС России

Шойгу: российские военные методично снижают боевой потенциал ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ за 2023 год и безуспешных попытках Великобритании направить военные корабли в Черное море — в материале РИА Новости.

ВС России сохраняют стратегическую инициативу

Российские военнослужащие сохраняют стратегическую инициативу и методично снижают боевой потенциал украинских войск, у которых нет никаких результатов на поле боя, а людские ресурсы истощаются, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Во вторник глава ведомства провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом российских Вооруженных сил.
Самоходная гаубица Мста-С артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что за прошлый год армия противника потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
По словам министра, США пытаются реализовать амбиции о мировом лидерстве за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим "продолжает гнать на убой солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии".
При этом российские войска будут последовательно достигать целей спецоперации, а полученный опыт используют в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях. Социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетом, добавил Шойгу.
Как указал глава ведомства, Минобороны в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности средств ПВО и спутниковой группировки. Решение этих задач, по его словам, позволит нарастить боевые возможности войск, а также обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников.
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Ход спецоперации

  • Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. На Южнодонецком направлении отражены две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны;
  • Армия противника за прошедшие сутки потеряла до 595 солдат, две боевые машины пехоты, три гаубицы Д-30, а также самоходную гаубицу "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Веселого в Харьковской области и Красноармейска в ДНР;
  • В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30. Артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18;
  • Средства ПВО за сутки перехватили десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и сбили шесть беспилотников в различных районах Луганской и Донецкой народных республик.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2024Посмотреть

Атаки ВСУ на российские регионы

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Курской области и перехватили два дрона над Орловской областью.
Позднее Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА и перехвате другого над Курской и Орловской областями.
Около 16:30 мск силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник над Брянской областью.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Зеленский исчезнет. Что ждет Украину без западных денег
Вчера, 08:00

Последствия украинских обстрелов

Украинские войска 41 раз атаковали Курскую область за первые дни этого года, а с февраля 2022 года — более 1,9 тысячи раз, заявил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании.
По его словам, за это время в области погибли восемь человек, еще 68 жителей пострадали и получили ранения.
Как сообщили в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, восемь мирных граждан погибли, еще 44 пострадали от обстрелов ВСУ с 1 по 8 января.
За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в республике погибли 9129 человек, в том числе 233 ребенка. Пострадали более 13 тысяч жителей, среди них 843 ребенка.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
"Начали атаковать". В США обратились к Зеленскому из-за ситуации с Одессой
Вчера, 15:13

Турция хочет возобновить переговоры

Турция предложит возобновить стамбульский переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в 2024 году, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Великобритания нарастила попытки направить военные корабли в Черное море, но Турция бескомпромиссно выполняет конвенцию Монтре и не дает превратить эту акваторию в зону боевых действий НАТО, рассказал РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор Стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
По его словам, именно Лондон вместе с Вашингтоном препятствовали выполнению требований Москвы для продолжения действия зерновой сделки. Это соглашение также помогло предотвратить превращение Черного моря в арену боев. Сейчас же Украина интенсифицировала атаки на российские военные корабли и на Крым, указал специалист.
Эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер, в свою очередь, сообщил, что немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит на западе Украины центр обслуживания для бронетехники, нуждающейся в ремонте, в том числе для танков Leopard 1.
Президент Украины Владимир Зеленский слушает во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Киев в критической ситуации. Украина осталась без союзников
8 января, 08:00

ВСУ жалуются на нехватку ракет

Украинские военные испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, некоторые западные партнеры в разы увеличили производство боеприпасов для нужд украинской армии, но все еще не могут покрыть ее текущие потребности. Даже боеприпасы к системам советского образца Киев получает от зарубежных стран, добавил он.
В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Украины во вторник объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Как сообщил назначенный киевскими властями глава областной администрации Юрий Малашко, в подконтрольной Украине части Запорожской области оказались разрушены несколько объектов инфраструктуры.
Картина Алексея Кившенко Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины. 1880 год
"Прали против рожна". Кто воссоединил Украину с Россией
8 января, 08:00
Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации трех схем незаконного уклонения от мобилизации, одну из которых якобы возглавлял экс-советник главы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича.
По данным СБУ, в Киеве организаторы способствовали выезду уклонистов в ЕС под видом водителей, осуществлявших международные пассажирские перевозки, а в Закарпатской области выдавались поддельные медсправки о непригодности к службе. Кроме того, в Тернопольской области местный волонтер помогал мужчинам призывного возраста покидать страну в обход официальных КПП.
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признал незаконность уличных облав на военнообязанных, которые проводят сотрудники местных военкоматов. При этом в происходящем он обвинил наследие СССР — "до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Кулеба перешел на уголовный жаргон, говоря о США
Вчера, 08:00
 
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