https://ria.ru/20240109/rossiya-1920378042.html

Спецоперация, 9 января: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС России

Спецоперация, 9 января: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС России - РИА Новости, 09.01.2024

Спецоперация, 9 января: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС России

О ходе спецоперации, потерях ВСУ за 2023 год и безуспешных попытках Великобритании направить военные корабли в Черное море — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:52

2024-01-09T18:52

2024-01-09T19:54

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ за 2023 год и безуспешных попытках Великобритании направить военные корабли в Черное море — в материале РИА Новости.ВС России сохраняют стратегическую инициативу Российские военнослужащие сохраняют стратегическую инициативу и методично снижают боевой потенциал украинских войск, у которых нет никаких результатов на поле боя, а людские ресурсы истощаются, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Во вторник глава ведомства провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом российских Вооруженных сил. Он подчеркнул, что за прошлый год армия противника потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. По словам министра, США пытаются реализовать амбиции о мировом лидерстве за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим "продолжает гнать на убой солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии". При этом российские войска будут последовательно достигать целей спецоперации, а полученный опыт используют в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях. Социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетом, добавил Шойгу.Как указал глава ведомства, Минобороны в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности средств ПВО и спутниковой группировки. Решение этих задач, по его словам, позволит нарастить боевые возможности войск, а также обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников. Ход спецоперацииАтаки ВСУ на российские регионыДежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Курской области и перехватили два дрона над Орловской областью. Позднее Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА и перехвате другого над Курской и Орловской областями. Около 16:30 мск силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник над Брянской областью.Последствия украинских обстреловУкраинские войска 41 раз атаковали Курскую область за первые дни этого года, а с февраля 2022 года — более 1,9 тысячи раз, заявил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании.По его словам, за это время в области погибли восемь человек, еще 68 жителей пострадали и получили ранения. Как сообщили в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, восемь мирных граждан погибли, еще 44 пострадали от обстрелов ВСУ с 1 по 8 января.За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в республике погибли 9129 человек, в том числе 233 ребенка. Пострадали более 13 тысяч жителей, среди них 843 ребенка. Турция хочет возобновить переговорыТурция предложит возобновить стамбульский переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в 2024 году, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Великобритания нарастила попытки направить военные корабли в Черное море, но Турция бескомпромиссно выполняет конвенцию Монтре и не дает превратить эту акваторию в зону боевых действий НАТО, рассказал РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор Стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. По его словам, именно Лондон вместе с Вашингтоном препятствовали выполнению требований Москвы для продолжения действия зерновой сделки. Это соглашение также помогло предотвратить превращение Черного моря в арену боев. Сейчас же Украина интенсифицировала атаки на российские военные корабли и на Крым, указал специалист.Эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер, в свою очередь, сообщил, что немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft строит на западе Украины центр обслуживания для бронетехники, нуждающейся в ремонте, в том числе для танков Leopard 1. ВСУ жалуются на нехватку ракетУкраинские военные испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.По его словам, некоторые западные партнеры в разы увеличили производство боеприпасов для нужд украинской армии, но все еще не могут покрыть ее текущие потребности. Даже боеприпасы к системам советского образца Киев получает от зарубежных стран, добавил он.В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Украины во вторник объявляли воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Как сообщил назначенный киевскими властями глава областной администрации Юрий Малашко, в подконтрольной Украине части Запорожской области оказались разрушены несколько объектов инфраструктуры.Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации трех схем незаконного уклонения от мобилизации, одну из которых якобы возглавлял экс-советник главы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича. По данным СБУ, в Киеве организаторы способствовали выезду уклонистов в ЕС под видом водителей, осуществлявших международные пассажирские перевозки, а в Закарпатской области выдавались поддельные медсправки о непригодности к службе. Кроме того, в Тернопольской области местный волонтер помогал мужчинам призывного возраста покидать страну в обход официальных КПП. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич признал незаконность уличных облав на военнообязанных, которые проводят сотрудники местных военкоматов. При этом в происходящем он обвинил наследие СССР — "до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли".

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Кирилл Волков

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