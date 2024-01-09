https://ria.ru/20240109/rossiya-1920241019.html

Ожидания-2024 в политике: Россия делает выбор, законы, фестивали и БРИКС

Ожидания-2024 в политике: Россия делает выбор, законы, фестивали и БРИКС - РИА Новости, 09.01.2024

Ожидания-2024 в политике: Россия делает выбор, законы, фестивали и БРИКС

Наступивший 2024 год будет богат на важные, а в некоторых случаях и исторически значимые события в политической жизни России – это выборы президента страны,... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:20

2024-01-09T10:20

2024-01-09T10:20

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Наступивший 2024 год будет богат на важные, а в некоторых случаях и исторически значимые события в политической жизни России – это выборы президента страны, назначение нового кабмина, обновление среди глав регионов, а также первый саммит БРИКС после расширения организации. В 2024 году также пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который примет на своей площадке 20 тысяч молодых людей из разных сфер, в том числе ожидается 10 тысяч иностранных участников. Главный выбор России Главным событием нового года, в том числе политического, станут выборы президента России. Голосование пройдет 15-17 марта 2024 года. Претендентов в кандидаты - более 30. Среди них лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, Борис Надеждин от "Гражданской инициативы", основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов и другие. Действующий президент страны Владимир Путин также заявил о намерении участвовать в выборах и первым предоставил в Центризбирком документы о регистрации в качестве кандидата. Избирательная кампания и само голосование, по заявлениям российских властей, должны пройти в полном соответствии с демократическими процедурами - прозрачно, легитимно и честно. Для этого, по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, нужно выжечь "каленым огнем" применение административного ресурса. Эти выборы вызывают интерес не только внутри страны, но и в мире - как со знаком плюс, так и со знаком минус. В России ждут иностранных наблюдателей - приглашены зарубежные эксперты из Намибии, Камеруна, Зимбабве, Мьянмы, Камбоджи, Белоруссии, члены избиркомов стран СНГ. Российские власти заявили о попытках извне повлиять на выборы, дискредитировать их, разрушить легитимность избирательного процесса, чтобы "отработать денежки". Предстоящие выборы уже называют историческими, поскольку они определяют вектор развития России в период титанических изменений и успешность ответа страны на главные вызовы времени. Новый путь - новый кабинет После выборов президента дело встанет за выбором премьера и министров. Правительство в полном составе обязано сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом России. До назначения нового кабмина все члены действующего правительства получат приставку и.о. и продолжат работать. Глава государства не позднее двухнедельного срока после вступления в должность должен представить парламенту кандидатуру на пост премьера. Этим кандидатом может быть и исполняющий обязанности главы кабмина, то есть прежний премьер. После одобрения кандидатуры на пост премьера президенту в недельный срок должны быть представлены структура кабмина и его состав. Нынешнее правительство во главе с Михаилом Мишустиным с работает с 2020 года. После послания Путина Федеральному собранию занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Он объяснил это необходимостью предоставить президенту страны возможность принимать все необходимые решения для изменения системы госуправления. Через несколько часов Путин предложил возглавить кабинет министров Мишустину. Обновления среди губернаторов и в СФ За выборами президента последуют и выборы губернаторов регионов. Прямые выборы руководителей субъектов РФ в Единый день голосования в 2024 году планируются как минимум в 14 регионах, если к сентябрю следующего года никто из действующих губернаторов не подаст в отставку. Среди возможных претендентов на переизбрание - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и другие. Обновлений ждут также в Совете Федерации. В верхней палате рассказали, что под избирательную кампанию в сентябре подпадают около 40 сенаторов. В сентябре 2024 года истекают полномочия и у спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Она уже сообщила, что "человек командный" и благодарна судьбе за возможность работать в команде президента Владимира Путина. Ожидаемые резонансные законы В весеннюю сессию в Госдуму планируют внести большое количество резонансных законопроектов. Среди них законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник, законопроект, уравнивающий в правах родных и близких добровольцев с родными и близкими других участников специальной военной операции, а также о профилактике травли в учебных заведениях. Уже в январе депутаты рассмотрят введение ответственности за треш-стримы и ужесточение ответственности за утечку персональных данных, а одним из самых ожидаемых событий нового года в Думе станет доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. По словам вице-спикера Анны Кузнецовой, его промежуточная версия будет готова к февралю. Также в 2024 году законодатели могут вывести ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации автомобиля. Всемирный фестиваль молодежи Новый год будет активным не только для законодателей и чиновников, но также и для молодых граждан. В 2024 году пройдет Всемирный фестиваль молодежи, в котором, как ожидается, примут участие 20 тысяч лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа. Принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Сам фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года, а с 10 по 17 марта пройдет региональная программа, в рамках которой участники посетят 30 городов России. Как и указано в названии, фестиваль станет всемирным и примет 10 тысяч иностранных участников. Путин сообщал, что в рамках мероприятия молодежь всего мира сможет узнать Россию "такой, какая она есть": со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством – талантливыми, целеустремленными людьми. По данным организаторов, для участия в фестивале поступило более 250 тысяч заявок из более чем 180 стран. Россия ждет международные саммиты Россия продолжает международное сотрудничество не только по молодежному направлению. В этом году она приняла председательство в БРИКС. Объединение с 1 января расширилось – туда были официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Российская сторона обещает сделать все возможное, чтобы помочь новым участникам гармонично встроиться в режим работы организации. Саммит пройдет в Казани в октябре 2024 года. Москва к этому моменту рассчитывает выйти на "солидный набор решений". Председательство в СНГ в 2024 году также переходит к России. Как ожидается, пристальное внимание будет уделено углублению экономических связей в Содружестве и расширению расчетов в национальных валютах. Саммит лидеров СНГ должен пройти 8 октября в Москве. Также в российской столице состоится встреча глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – лидеры договорились провести в мае в Москве юбилейный саммит, посвященный 10-летию заключения основополагающего договора ЕАЭС. На весну намечен и Международный Арктический саммит, мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 22-24 мая. Как ожидается, участие в них примут представители ведущих российских и зарубежных нефтегазовых и энергетических компаний, транспортных, финансовых, научных организаций.

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политика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, снг, брикс