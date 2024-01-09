https://ria.ru/20240109/putin-1920356125.html
Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал
Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал - РИА Новости, 09.01.2024
Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал
Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, чье желание побывать на Байкале он исполнил в рамках акции "Елка... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:04
2024-01-09T17:04
2024-01-09T18:22
общество
россия
байкал
владимир путин
новый год
елка желаний
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920369200_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32f3fee78af196f43468ea49ba004004.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, чье желание побывать на Байкале он исполнил в рамках акции "Елка желаний". В преддверии Нового года глава государства посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции. Путин пообещал исполнить мечты троих детей.Так, Кристина отправилась на новогодние каникулы на Байкал. Там она посетила архитектурно-этнографическом музей "Тальцы". Вместе с семьей побывала в поселке Листвянка — в Байкальском музее СО РАН и нерпинарии.В разговоре с президентом девочка поделилась впечатлениями и рассказала, как погружалась на дно озера с помощью VR-технологий. Глава государства в свою очередь сказал, что тоже опускался на дно Байкала, но в реальности. Российский лидер также пообщался с родителями Кристины и спросил, как развивается Южно-Сахалинск. Папа девочки Роман Син отметил, что за последние годы есть видимые изменения, в частности открыли новый аэропорт. В заключение Путин пожелал семье всего хорошего, а Кристине — успехов в учебе и в спорте: она призер областных соревнований по спортивной аэробике.Глава государства созвонился с каждым ребенком, чье желание исполнил. С Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал побывать в Эрмитаже, президент поговорил 27 декабря. Он также созвонился с Ксюшей, которая хотела попробовать себя в журналистике, спросил ее о стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.
https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html
https://radiosputnik.ru/20240104/shakhmaty-1919693535.html
россия
байкал
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920369200_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8b9c91fcbbb8b1b7bafd5f1f7989eb00.jpg
Телефонный разговор Путина в рамках акции "Елка желаний"
Телефонный разговор Путина в рамках акции "Елка желаний"
2024-01-09T17:04
true
PT5M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, байкал, владимир путин, новый год, елка желаний, иркутская область
Общество, Россия, Байкал, Владимир Путин, Новый год, Елка желаний, Иркутская область
Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал
Путин позвонил восьмилетней Кристине, чью мечту побывать на Байкале он исполнил
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, чье желание побывать на Байкале он исполнил в рамках акции "Елка желаний".
В преддверии Нового года глава государства посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции. Путин пообещал исполнить мечты троих детей.
Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем
Так, Кристина отправилась на новогодние каникулы на Байкал. Там она посетила архитектурно-этнографическом музей "Тальцы". Вместе с семьей побывала в поселке Листвянка
— в Байкальском музее СО РАН
и нерпинарии.
В разговоре с президентом девочка поделилась впечатлениями и рассказала, как погружалась на дно озера с помощью VR-технологий. Глава государства в свою очередь сказал, что тоже опускался на дно Байкала, но в реальности.
Российский лидер также пообщался с родителями Кристины и спросил, как развивается Южно-Сахалинск. Папа девочки Роман Син отметил, что за последние годы есть видимые изменения, в частности открыли новый аэропорт.
В заключение Путин пожелал семье всего хорошего, а Кристине — успехов в учебе и в спорте: она призер областных соревнований по спортивной аэробике.
Глава государства созвонился с каждым ребенком, чье желание исполнил. С Никитой Мирошниченко из Костромской области
, который мечтал побывать в Эрмитаже, президент поговорил 27 декабря. Он также созвонился с Ксюшей, которая хотела попробовать себя в журналистике, спросил ее о стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.
Лавров исполнил мечту юного шахматиста о партии с Карякиным