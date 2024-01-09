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Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал - РИА Новости, 09.01.2024
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17:04 09.01.2024 (обновлено: 18:22 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/putin-1920356125.html
Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал
Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал - РИА Новости, 09.01.2024
Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал
Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, чье желание побывать на Байкале он исполнил в рамках акции "Елка... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:04
2024-01-09T18:22
общество
россия
байкал
владимир путин
новый год
елка желаний
иркутская область
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, чье желание побывать на Байкале он исполнил в рамках акции "Елка желаний". В преддверии Нового года глава государства посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции. Путин пообещал исполнить мечты троих детей.Так, Кристина отправилась на новогодние каникулы на Байкал. Там она посетила архитектурно-этнографическом музей "Тальцы". Вместе с семьей побывала в поселке Листвянка — в Байкальском музее СО РАН и нерпинарии.В разговоре с президентом девочка поделилась впечатлениями и рассказала, как погружалась на дно озера с помощью VR-технологий. Глава государства в свою очередь сказал, что тоже опускался на дно Байкала, но в реальности. Российский лидер также пообщался с родителями Кристины и спросил, как развивается Южно-Сахалинск. Папа девочки Роман Син отметил, что за последние годы есть видимые изменения, в частности открыли новый аэропорт. В заключение Путин пожелал семье всего хорошего, а Кристине — успехов в учебе и в спорте: она призер областных соревнований по спортивной аэробике.Глава государства созвонился с каждым ребенком, чье желание исполнил. С Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал побывать в Эрмитаже, президент поговорил 27 декабря. Он также созвонился с Ксюшей, которая хотела попробовать себя в журналистике, спросил ее о стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.
https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html
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Телефонный разговор Путина в рамках акции "Елка желаний"
Телефонный разговор Путина в рамках акции "Елка желаний"
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общество, россия, байкал, владимир путин, новый год, елка желаний, иркутская область
Общество, Россия, Байкал, Владимир Путин, Новый год, Елка желаний, Иркутская область
Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал

Путин позвонил восьмилетней Кристине, чью мечту побывать на Байкале он исполнил

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, чье желание побывать на Байкале он исполнил в рамках акции "Елка желаний".
В преддверии Нового года глава государства посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции. Путин пообещал исполнить мечты троих детей.
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Так, Кристина отправилась на новогодние каникулы на Байкал. Там она посетила архитектурно-этнографическом музей "Тальцы". Вместе с семьей побывала в поселке Листвянка — в Байкальском музее СО РАН и нерпинарии.
В разговоре с президентом девочка поделилась впечатлениями и рассказала, как погружалась на дно озера с помощью VR-технологий. Глава государства в свою очередь сказал, что тоже опускался на дно Байкала, но в реальности.
Российский лидер также пообщался с родителями Кристины и спросил, как развивается Южно-Сахалинск. Папа девочки Роман Син отметил, что за последние годы есть видимые изменения, в частности открыли новый аэропорт.
В заключение Путин пожелал семье всего хорошего, а Кристине — успехов в учебе и в спорте: она призер областных соревнований по спортивной аэробике.
Глава государства созвонился с каждым ребенком, чье желание исполнил. С Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал побывать в Эрмитаже, президент поговорил 27 декабря. Он также созвонился с Ксюшей, которая хотела попробовать себя в журналистике, спросил ее о стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.
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