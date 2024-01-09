https://ria.ru/20240109/putin-1920356125.html

Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал

Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал - РИА Новости, 09.01.2024

Путин позвонил девочке, которой подарил поездку на Байкал

Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, чье желание побывать на Байкале он исполнил в рамках акции "Елка... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T17:04

2024-01-09T17:04

2024-01-09T18:22

общество

россия

байкал

владимир путин

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елка желаний

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин созвонился с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска, чье желание побывать на Байкале он исполнил в рамках акции "Елка желаний". В преддверии Нового года глава государства посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где принял участие в благотворительной акции. Путин пообещал исполнить мечты троих детей.Так, Кристина отправилась на новогодние каникулы на Байкал. Там она посетила архитектурно-этнографическом музей "Тальцы". Вместе с семьей побывала в поселке Листвянка — в Байкальском музее СО РАН и нерпинарии.В разговоре с президентом девочка поделилась впечатлениями и рассказала, как погружалась на дно озера с помощью VR-технологий. Глава государства в свою очередь сказал, что тоже опускался на дно Байкала, но в реальности. Российский лидер также пообщался с родителями Кристины и спросил, как развивается Южно-Сахалинск. Папа девочки Роман Син отметил, что за последние годы есть видимые изменения, в частности открыли новый аэропорт. В заключение Путин пожелал семье всего хорошего, а Кристине — успехов в учебе и в спорте: она призер областных соревнований по спортивной аэробике.Глава государства созвонился с каждым ребенком, чье желание исполнил. С Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал побывать в Эрмитаже, президент поговорил 27 декабря. Он также созвонился с Ксюшей, которая хотела попробовать себя в журналистике, спросил ее о стажировке и дал советы по поводу будущей профессии.

https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html

https://radiosputnik.ru/20240104/shakhmaty-1919693535.html

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Телефонный разговор Путина в рамках акции "Елка желаний" Телефонный разговор Путина в рамках акции "Елка желаний" 2024-01-09T17:04 true PT5M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, байкал, владимир путин, новый год, елка желаний, иркутская область