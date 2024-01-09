https://ria.ru/20240109/ptsu-1920275337.html

В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ

В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 09.01.2024

В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в ночь на вторник силой захватили Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:15

2024-01-09T12:15

2024-01-09T12:25

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в ночь на вторник силой захватили Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области, избиты священник и прихожане, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Союз 28 декабря сообщал, что верующие отстояли этот храм при попытке его захвата раскольниками. "В ночь на 9 января сторонники ПЦУ захватили Казанский храм Украинской православной церкви в городе Ладыжин Винницкой области. Захват осуществлялся с помощью бульдозера. Лицо священника после визита сторонников ПЦУ было залито кровью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Уточняется, что во время захвата на место происшествия община Казанского храма вызвала полицию, прихожане рассказали, что ночью рейдеры "за руки и за ноги вышвыривали людей из храма на мороз, избивали". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240102/longin-1919511300.html

https://ria.ru/20231226/khramy-1918208593.html

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винницкая область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, украина, россия