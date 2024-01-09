В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ
В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ, избит священник
© Миряне/TelegramЗахват Казанского храм Украинской Православной Церкви в городе Ладыжин Винницкой области
Захват Казанского храм Украинской Православной Церкви в городе Ладыжин Винницкой области. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в ночь на вторник силой захватили Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области, избиты священник и прихожане, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Союз 28 декабря сообщал, что верующие отстояли этот храм при попытке его захвата раскольниками.
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"В ночь на 9 января сторонники ПЦУ захватили Казанский храм Украинской православной церкви в городе Ладыжин Винницкой области. Захват осуществлялся с помощью бульдозера. Лицо священника после визита сторонников ПЦУ было залито кровью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Уточняется, что во время захвата на место происшествия община Казанского храма вызвала полицию, прихожане рассказали, что ночью рейдеры "за руки и за ноги вышвыривали людей из храма на мороз, избивали".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".