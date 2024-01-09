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В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 09.01.2024
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Религия
 
12:15 09.01.2024 (обновлено: 12:25 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/ptsu-1920275337.html
В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ
В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 09.01.2024
В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в ночь на вторник силой захватили Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:15
2024-01-09T12:25
религия
винницкая область
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
украина
россия
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в ночь на вторник силой захватили Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области, избиты священник и прихожане, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Союз 28 декабря сообщал, что верующие отстояли этот храм при попытке его захвата раскольниками. "В ночь на 9 января сторонники ПЦУ захватили Казанский храм Украинской православной церкви в городе Ладыжин Винницкой области. Захват осуществлялся с помощью бульдозера. Лицо священника после визита сторонников ПЦУ было залито кровью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Уточняется, что во время захвата на место происшествия община Казанского храма вызвала полицию, прихожане рассказали, что ночью рейдеры "за руки и за ноги вышвыривали людей из храма на мороз, избивали". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240102/longin-1919511300.html
https://ria.ru/20231226/khramy-1918208593.html
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винницкая область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, украина, россия
Религия, Винницкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Украина, Россия
В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм канонической УПЦ

В Винницкой области сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ, избит священник

© Миряне/TelegramЗахват Казанского храм Украинской Православной Церкви в городе Ладыжин Винницкой области
Захват Казанского храм Украинской Православной Церкви в городе Ладыжин Винницкой области
© Миряне/Telegram
Захват Казанского храм Украинской Православной Церкви в городе Ладыжин Винницкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в ночь на вторник силой захватили Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области, избиты священник и прихожане, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Союз 28 декабря сообщал, что верующие отстояли этот храм при попытке его захвата раскольниками.
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2 января, 20:38
«
"В ночь на 9 января сторонники ПЦУ захватили Казанский храм Украинской православной церкви в городе Ладыжин Винницкой области. Захват осуществлялся с помощью бульдозера. Лицо священника после визита сторонников ПЦУ было залито кровью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Уточняется, что во время захвата на место происшествия община Казанского храма вызвала полицию, прихожане рассказали, что ночью рейдеры "за руки и за ноги вышвыривали людей из храма на мороз, избивали".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Киевской области сообщили о пожарах в двух храмах раскольнической ПЦУ
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РелигияВинницкая областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьУкраинаРоссия
 
 
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