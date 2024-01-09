https://ria.ru/20240109/protsess-1920263932.html

Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января

Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января - РИА Новости, 09.01.2024

Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января

Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, перенесено на 17 января по ходатайству адвоката, передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:49

2024-01-09T11:49

2024-01-09T11:49

грозный

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, перенесено на 17 января по ходатайству адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного. "Перенести судебное заседание на 17 января по ходатайству защиты", - огласил решение судья. Защитница подсудимого Юлия Антонова попросила перенести заседание, поскольку находится за пределами республики. На предыдущих заседаниях были опрошены свидетели по делу Журавеля, которыми выступают 13 имамов мечетей Грозного. В своих выступлениях они единодушно называли акт сожжения Журавелем Коран "вопиющим оскорблением", нанесшим им "глубокий моральный ущерб". Журавеля задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям, а самого Журавеля этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.

https://ria.ru/20231220/imamy-1916923010.html

https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html

грозный

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грозный, следственный комитет россии (ск рф)