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Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января - РИА Новости, 09.01.2024
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11:49 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/protsess-1920263932.html
Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января
Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января - РИА Новости, 09.01.2024
Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января
Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, перенесено на 17 января по ходатайству адвоката, передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:49
2024-01-09T11:49
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, перенесено на 17 января по ходатайству адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного. "Перенести судебное заседание на 17 января по ходатайству защиты", - огласил решение судья. Защитница подсудимого Юлия Антонова попросила перенести заседание, поскольку находится за пределами республики. На предыдущих заседаниях были опрошены свидетели по делу Журавеля, которыми выступают 13 имамов мечетей Грозного. В своих выступлениях они единодушно называли акт сожжения Журавелем Коран "вопиющим оскорблением", нанесшим им "глубокий моральный ущерб". Журавеля задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям, а самого Журавеля этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
https://ria.ru/20231220/imamy-1916923010.html
https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html
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грозный, следственный комитет россии (ск рф)
Грозный, Следственный комитет России (СК РФ)
Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января

Судебное заседание по делу Никиты Журавеля перенесено на 17 января

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, перенесено на 17 января по ходатайству адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного.
"Перенести судебное заседание на 17 января по ходатайству защиты", - огласил решение судья. Защитница подсудимого Юлия Антонова попросила перенести заседание, поскольку находится за пределами республики.
Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Имамов опросили как потерпевших по делу Журавеля
20 декабря 2023, 12:57
На предыдущих заседаниях были опрошены свидетели по делу Журавеля, которыми выступают 13 имамов мечетей Грозного. В своих выступлениях они единодушно называли акт сожжения Журавелем Коран "вопиющим оскорблением", нанесшим им "глубокий моральный ущерб".
Журавеля задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям, а самого Журавеля этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Адам счел бы за честь наказание за избиение сжегшего Коран, заявил Кадыров
13 декабря 2023, 21:10
 
ГрозныйСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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