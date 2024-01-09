https://ria.ru/20240109/protsess-1920263932.html
Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января
Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января - РИА Новости, 09.01.2024
Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января
Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, перенесено на 17 января по ходатайству адвоката, передает корреспондент РИА РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:49
2024-01-09T11:49
2024-01-09T11:49
грозный
следственный комитет россии (ск рф)
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ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, перенесено на 17 января по ходатайству адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного. "Перенести судебное заседание на 17 января по ходатайству защиты", - огласил решение судья. Защитница подсудимого Юлия Антонова попросила перенести заседание, поскольку находится за пределами республики. На предыдущих заседаниях были опрошены свидетели по делу Журавеля, которыми выступают 13 имамов мечетей Грозного. В своих выступлениях они единодушно называли акт сожжения Журавелем Коран "вопиющим оскорблением", нанесшим им "глубокий моральный ущерб". Журавеля задержали в мае в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям, а самого Журавеля этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
https://ria.ru/20231220/imamy-1916923010.html
https://ria.ru/20231213/nakazanie-1915641628.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грозный, следственный комитет россии (ск рф)
Грозный, Следственный комитет России (СК РФ)
Процесс по делу Журавеля продолжится 17 января
Судебное заседание по делу Никиты Журавеля перенесено на 17 января
ГРОЗНЫЙ, 9 янв - РИА Новости. Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, перенесено на 17 января по ходатайству адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного.
"Перенести судебное заседание на 17 января по ходатайству защиты", - огласил решение судья. Защитница подсудимого Юлия Антонова попросила перенести заседание, поскольку находится за пределами республики.
Имамов опросили как потерпевших по делу Журавеля
На предыдущих заседаниях были опрошены свидетели по делу Журавеля, которыми выступают 13 имамов мечетей Грозного. В своих выступлениях они единодушно называли акт сожжения Журавелем Коран "вопиющим оскорблением", нанесшим им "глубокий моральный ущерб".
Журавеля задержали в мае в Волгограде
за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ
, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и хулиганстве передали чеченским следователям, а самого Журавеля этапировали в Чечню. В ходе следствия Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
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