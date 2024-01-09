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Каналы продаж для 3D-моделей, образования появились на "Моем экспорте" - РИА Новости, 09.01.2024
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11:48 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/prodazhi-1920262871.html
Каналы продаж для 3D-моделей, образования появились на "Моем экспорте"
Каналы продаж для 3D-моделей, образования появились на "Моем экспорте" - РИА Новости, 09.01.2024
Каналы продаж для 3D-моделей, образования появились на "Моем экспорте"
Сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" продолжает развиваться, предоставляя все больше возможностей для малого и среднего бизнеса в области... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:48
2024-01-09T11:48
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" продолжает развиваться, предоставляя все больше возможностей для малого и среднего бизнеса в области экспорта: теперь через сервис компании могут получить доступ к 200 международным онлайн-каналам продаж, что открывает новые перспективы для компаний, желающих реализовать свою продукцию и услуги за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Сервис "Подбор маркетплейсов" значительно облегчает поиск канала продаж и позволяет пользователю сосредоточиться на своей основной деятельности - успешных продажах через новые онлайн-каналы. Он помогает найти маркетплейсы, которые наилучшим образом подойдут для продажи конкретного товара или услуги за рубеж, а также дает рекомендации по регистрации и продвижению товаров и услуг на этих площадках", - говорится в сообщении.За все время работы платформы "Мой экспорт" сервис "Подбор маркетплейсов" находится на третьем месте по количеству оказанных услуг. В 2023 году 1 829 компаний получили через сервис более 2,5 тысячи услуг. Наибольшей популярностью он пользуется в Москве, Московской области, Башкирии, Санкт-Петербурге и Красноярском крае. Особенно сервис востребован у микропредприятий и компаний малого бизнеса.Среди последних обновлений в сервисе - расширение каналов реализации за счет добавления площадок для продажи 3D-моделей, образовательных курсов и дистрибуции музыки на весь мир. Такие партнеры, как Spotify, YouTube Music, Jamendo, Sketchfab, Turbosquid, Thinkific и другие, были добавлены в список партнеров сервиса "Подбор маркетплейсов" в 2023 году. Это позволило сервису продолжать увеличивать доступ для малых и средних предприятий к программам поддержки в рамках РЭЦ.Основным преимуществом сервиса является предоставление доступа к различным маркетплейсам зарубежных стран. В течение 2023 года были добавлены площадки для продажи на локальных маркетплейсах Южно-Африканской Республики, Бразилии, Азербайджана, Белоруссии, Нигерии, Австралии, Китая, Южной Кореи и других стран.Кроме того, в ушедшем году базу знаний сервиса "Подбор маркетплейсов" пополнили более десятка новых инструкций по регистрации на маркетплейсах (B2Brazil, Bobgroup, Jumia, Uzum, Zando и другие). Предприниматели могут получить инструкцию, воспользовавшись сервисом. Такие инструкции помогают пользователям быстро и легко освоить новые площадки и начать активные продажи в других странах. Также добавлена подробная информация о 27 национальных магазинах, включая истории успеха представленных на них российских компаний-резидентов.Национальные магазины представляют собой авторизованные коллективные магазины российских товаров на зарубежных или международных электронных торговых площадках, продвигаемые со стороны РЭЦ для обеспечения эффективных продаж российских товаров на целевых экспортных рынках."Сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" продолжает развиваться и совершенствоваться, предлагая все новые возможности для экспорта и развития бизнеса. С его помощью предприниматели могут легко находить новые рынки сбыта и увеличивать свои продажи. Объединение всех этих функций в одном месте делает сервис "Подбор маркетплейсов" незаменимым инструментом для успешного экспорта и развития бизнеса", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Чтобы воспользоваться "Подбором маркетплейсов", достаточно зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт" и перейти на страницу сервиса.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
Каналы продаж для 3D-моделей, образования появились на "Моем экспорте"

Каналы продаж для 3D-моделей, образования и музыки появились на "Моем экспорте"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" продолжает развиваться, предоставляя все больше возможностей для малого и среднего бизнеса в области экспорта: теперь через сервис компании могут получить доступ к 200 международным онлайн-каналам продаж, что открывает новые перспективы для компаний, желающих реализовать свою продукцию и услуги за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Сервис "Подбор маркетплейсов" значительно облегчает поиск канала продаж и позволяет пользователю сосредоточиться на своей основной деятельности - успешных продажах через новые онлайн-каналы. Он помогает найти маркетплейсы, которые наилучшим образом подойдут для продажи конкретного товара или услуги за рубеж, а также дает рекомендации по регистрации и продвижению товаров и услуг на этих площадках", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
РЭЦ поддержал экспортные проекты в Казахстан на сумму $802 млн в 2023 году
29 декабря 2023, 11:44
За все время работы платформы "Мой экспорт" сервис "Подбор маркетплейсов" находится на третьем месте по количеству оказанных услуг. В 2023 году 1 829 компаний получили через сервис более 2,5 тысячи услуг. Наибольшей популярностью он пользуется в Москве, Московской области, Башкирии, Санкт-Петербурге и Красноярском крае. Особенно сервис востребован у микропредприятий и компаний малого бизнеса.
Среди последних обновлений в сервисе - расширение каналов реализации за счет добавления площадок для продажи 3D-моделей, образовательных курсов и дистрибуции музыки на весь мир. Такие партнеры, как Spotify, YouTube Music, Jamendo, Sketchfab, Turbosquid, Thinkific и другие, были добавлены в список партнеров сервиса "Подбор маркетплейсов" в 2023 году. Это позволило сервису продолжать увеличивать доступ для малых и средних предприятий к программам поддержки в рамках РЭЦ.
Основным преимуществом сервиса является предоставление доступа к различным маркетплейсам зарубежных стран. В течение 2023 года были добавлены площадки для продажи на локальных маркетплейсах Южно-Африканской Республики, Бразилии, Азербайджана, Белоруссии, Нигерии, Австралии, Китая, Южной Кореи и других стран.
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28 декабря 2023, 11:33
Кроме того, в ушедшем году базу знаний сервиса "Подбор маркетплейсов" пополнили более десятка новых инструкций по регистрации на маркетплейсах (B2Brazil, Bobgroup, Jumia, Uzum, Zando и другие). Предприниматели могут получить инструкцию, воспользовавшись сервисом. Такие инструкции помогают пользователям быстро и легко освоить новые площадки и начать активные продажи в других странах. Также добавлена подробная информация о 27 национальных магазинах, включая истории успеха представленных на них российских компаний-резидентов.
Национальные магазины представляют собой авторизованные коллективные магазины российских товаров на зарубежных или международных электронных торговых площадках, продвигаемые со стороны РЭЦ для обеспечения эффективных продаж российских товаров на целевых экспортных рынках.
"Сервис "Подбор маркетплейсов" на платформе "Мой экспорт" продолжает развиваться и совершенствоваться, предлагая все новые возможности для экспорта и развития бизнеса. С его помощью предприниматели могут легко находить новые рынки сбыта и увеличивать свои продажи. Объединение всех этих функций в одном месте делает сервис "Подбор маркетплейсов" незаменимым инструментом для успешного экспорта и развития бизнеса", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Чтобы воспользоваться "Подбором маркетплейсов", достаточно зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт" и перейти на страницу сервиса.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
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