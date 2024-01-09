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СМИ назвали возможного кандидата на пост председателя Европейского совета - РИА Новости, 09.01.2024
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13:39 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/predsedatel-1920296924.html
СМИ назвали возможного кандидата на пост председателя Европейского совета
СМИ назвали возможного кандидата на пост председателя Европейского совета - РИА Новости, 09.01.2024
СМИ назвали возможного кандидата на пост председателя Европейского совета
Экс-премьера Италии Марио Драги могут назначить на пост нового председателя Европейского совета, сообщило издание Financial Times. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:39
2024-01-09T13:39
в мире
италия
марио драги
европейский совет
евросоюз
шарль мишель
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Экс-премьера Италии Марио Драги могут назначить на пост нового председателя Европейского совета, сообщило издание Financial Times. В воскресенье действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в конце ноября 2024 года, заявил, что примет участие в выборах в Европарламент и оставит свой пост уже летом, чтобы занять кресло европейского депутата. "Драги - бывший глава Европейского центрального банка, спасший общую валюту союза, и потенциальный кандидат на пост Мишеля", - заявили изданию официальные лица и дипломаты ЕС. Источник, приближенный к Драги, заявил, что экс-премьер не хочет занимать какие-либо руководящие должности в ЕС, добавляет газета. Другие претенденты на пост главы Европейского совета - премьер Испании Педро Санчес и премьер Дании Метте Фредериксен, пишет издание Financial Times отмечает, что спешка в поисках нового кандидата связана с тем, что по правилам ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан, придерживающийся евроскептических взглядов, может занять пост главы Европейского совета, если другая кандидатура не будет выдвинута. Должность президента Европейского совета стала официальной и постоянной только в 2009 году. До этого Евросовет являлся неформальным органом, а его глава занимал неофициальную должность. Эту роль выполнял глава государства или правительства страны ЕС, которая на данный момент председательствовала в Совете ЕС на основании принципа ротации. Глава Евросовета организует и председательствует на саммитах ЕС, обеспечивает взаимодействие на высшем европейском уровне с другими европейскими институтами, ведет посредническую работу по достижению единой позиции европейских лидеров по ключевым вопросам текущей повестки, представляет ЕС на высшем уровне на международной арене по вопросам, связанным с общеевропейской внешней политикой и политикой безопасности.
https://ria.ru/20240108/orban-1920161042.html
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в мире, италия, марио драги, европейский совет, евросоюз, шарль мишель
В мире, Италия, Марио Драги, Европейский совет, Евросоюз, Шарль Мишель
СМИ назвали возможного кандидата на пост председателя Европейского совета

FT: экс-премьер Италии Драги может стать новым председателем Европейского совета

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги государств членов ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств членов ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Экс-премьера Италии Марио Драги могут назначить на пост нового председателя Европейского совета, сообщило издание Financial Times.
В воскресенье действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в конце ноября 2024 года, заявил, что примет участие в выборах в Европарламент и оставит свой пост уже летом, чтобы занять кресло европейского депутата.
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"Драги - бывший глава Европейского центрального банка, спасший общую валюту союза, и потенциальный кандидат на пост Мишеля", - заявили изданию официальные лица и дипломаты ЕС.
Источник, приближенный к Драги, заявил, что экс-премьер не хочет занимать какие-либо руководящие должности в ЕС, добавляет газета. Другие претенденты на пост главы Европейского совета - премьер Испании Педро Санчес и премьер Дании Метте Фредериксен, пишет издание
Financial Times отмечает, что спешка в поисках нового кандидата связана с тем, что по правилам ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан, придерживающийся евроскептических взглядов, может занять пост главы Европейского совета, если другая кандидатура не будет выдвинута.
Должность президента Европейского совета стала официальной и постоянной только в 2009 году. До этого Евросовет являлся неформальным органом, а его глава занимал неофициальную должность. Эту роль выполнял глава государства или правительства страны ЕС, которая на данный момент председательствовала в Совете ЕС на основании принципа ротации.
Глава Евросовета организует и председательствует на саммитах ЕС, обеспечивает взаимодействие на высшем европейском уровне с другими европейскими институтами, ведет посредническую работу по достижению единой позиции европейских лидеров по ключевым вопросам текущей повестки, представляет ЕС на высшем уровне на международной арене по вопросам, связанным с общеевропейской внешней политикой и политикой безопасности.
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В миреИталияМарио ДрагиЕвропейский советЕвросоюзШарль Мишель
 
 
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