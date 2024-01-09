https://ria.ru/20240109/predsedatel-1920296924.html

СМИ назвали возможного кандидата на пост председателя Европейского совета

СМИ назвали возможного кандидата на пост председателя Европейского совета - РИА Новости, 09.01.2024

СМИ назвали возможного кандидата на пост председателя Европейского совета

Экс-премьера Италии Марио Драги могут назначить на пост нового председателя Европейского совета, сообщило издание Financial Times. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:39

2024-01-09T13:39

2024-01-09T13:39

в мире

италия

марио драги

европейский совет

евросоюз

шарль мишель

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Экс-премьера Италии Марио Драги могут назначить на пост нового председателя Европейского совета, сообщило издание Financial Times. В воскресенье действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в конце ноября 2024 года, заявил, что примет участие в выборах в Европарламент и оставит свой пост уже летом, чтобы занять кресло европейского депутата. "Драги - бывший глава Европейского центрального банка, спасший общую валюту союза, и потенциальный кандидат на пост Мишеля", - заявили изданию официальные лица и дипломаты ЕС. Источник, приближенный к Драги, заявил, что экс-премьер не хочет занимать какие-либо руководящие должности в ЕС, добавляет газета. Другие претенденты на пост главы Европейского совета - премьер Испании Педро Санчес и премьер Дании Метте Фредериксен, пишет издание Financial Times отмечает, что спешка в поисках нового кандидата связана с тем, что по правилам ЕС премьер Венгрии Виктор Орбан, придерживающийся евроскептических взглядов, может занять пост главы Европейского совета, если другая кандидатура не будет выдвинута. Должность президента Европейского совета стала официальной и постоянной только в 2009 году. До этого Евросовет являлся неформальным органом, а его глава занимал неофициальную должность. Эту роль выполнял глава государства или правительства страны ЕС, которая на данный момент председательствовала в Совете ЕС на основании принципа ротации. Глава Евросовета организует и председательствует на саммитах ЕС, обеспечивает взаимодействие на высшем европейском уровне с другими европейскими институтами, ведет посредническую работу по достижению единой позиции европейских лидеров по ключевым вопросам текущей повестки, представляет ЕС на высшем уровне на международной арене по вопросам, связанным с общеевропейской внешней политикой и политикой безопасности.

https://ria.ru/20240108/orban-1920161042.html

https://ria.ru/20240108/vzyatka-1920154540.html

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в мире, италия, марио драги, европейский совет, евросоюз, шарль мишель