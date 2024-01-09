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"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве
"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве - РИА Новости, 09.01.2024
"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве
Поражение в Северной войне не дает покоя шведам, призывающим готовиться к новым конфликтам, предположил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T01:27
2024-01-09T01:27
2024-01-09T01:27
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поражение в Северной войне не дает покоя шведам, призывающим готовиться к новым конфликтам, предположил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой", — написал член Совфеда.По мнению Пушкова, в Швеции используют "антироссийскую паранойю", чтобы придать стране геополитическую важность, которой у нее нет. Как отметил сенатор, у шведских политиков "чешутся руки".Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин и главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден призвали сограждан готовиться к войне.
https://radiosputnik.ru/20231122/shvetsiya-1911000571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швеция, алексей пушков, полтава
В мире, Россия, Швеция, Алексей Пушков, Полтава
"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве
Пушков: шведы никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой