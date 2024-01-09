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"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве - РИА Новости, 09.01.2024
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01:27 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/poltava-1920211863.html
"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве
"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве - РИА Новости, 09.01.2024
"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве
Поражение в Северной войне не дает покоя шведам, призывающим готовиться к новым конфликтам, предположил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T01:27
2024-01-09T01:27
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поражение в Северной войне не дает покоя шведам, призывающим готовиться к новым конфликтам, предположил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой", — написал член Совфеда.По мнению Пушкова, в Швеции используют "антироссийскую паранойю", чтобы придать стране геополитическую важность, которой у нее нет. Как отметил сенатор, у шведских политиков "чешутся руки".Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин и главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден призвали сограждан готовиться к войне.
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в мире, россия, швеция, алексей пушков, полтава
В мире, Россия, Швеция, Алексей Пушков, Полтава
"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве

Пушков: шведы никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой

© Фото : Swedish Armed ForcesВС Швеции
ВС Швеции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Swedish Armed Forces
ВС Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поражение в Северной войне не дает покоя шведам, призывающим готовиться к новым конфликтам, предположил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«
"Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой", — написал член Совфеда.
По мнению Пушкова, в Швеции используют "антироссийскую паранойю", чтобы придать стране геополитическую важность, которой у нее нет. Как отметил сенатор, у шведских политиков "чешутся руки".

Полтавское сражение — переломный момент в Северной войне 1700-1721 годов со Швецией, после которого стратегическая инициатива перешла к России. Победа под Полтавой заметно подняла авторитет Российского государства, поставила царя Петра I в ряд самых искусных полководцев.

Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин и главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден призвали сограждан готовиться к войне.
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Министр обороны Швеции назвал Россию "угрозой"
22 ноября 2023, 11:14
 
В миреРоссияШвецияАлексей ПушковПолтава
 
 
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