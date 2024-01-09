https://ria.ru/20240109/poltava-1920211863.html

"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве

"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве - РИА Новости, 09.01.2024

"Мечтают о войне". Пушков напомнил шведам о Полтаве

Поражение в Северной войне не дает покоя шведам, призывающим готовиться к новым конфликтам, предположил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T01:27

2024-01-09T01:27

2024-01-09T01:27

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поражение в Северной войне не дает покоя шведам, призывающим готовиться к новым конфликтам, предположил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой", — написал член Совфеда.По мнению Пушкова, в Швеции используют "антироссийскую паранойю", чтобы придать стране геополитическую важность, которой у нее нет. Как отметил сенатор, у шведских политиков "чешутся руки".Ранее министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин и главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден призвали сограждан готовиться к войне.

https://radiosputnik.ru/20231122/shvetsiya-1911000571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, швеция, алексей пушков, полтава