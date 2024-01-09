https://ria.ru/20240109/pogoda-1920255928.html

Климатолог назвал условия, при которых 2024 год может стать самым жарким

Климатолог назвал условия, при которых 2024 год может стать самым жарким - РИА Новости, 09.01.2024

Климатолог назвал условия, при которых 2024 год может стать самым жарким

Нынешний год может стать самым жарким в истории, если наступит пик текущего цикла солнечной активности, а явление Эль-Ниньо продлится не больше полутора-двух... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:30

2024-01-09T11:30

2024-01-09T11:30

тихий океан

алексей кокорин

всемирная метеорологическая организация

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Нынешний год может стать самым жарким в истории, если наступит пик текущего цикла солнечной активности, а явление Эль-Ниньо продлится не больше полутора-двух лет, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на специалистов заявило, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю из-за феномена Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Ранее Кокорин в беседе с РИА Новости предположил, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году. "Сложно сказать, может быть и действительно 2024-й станет самым жарким. Эль-Ниньо началось в начале лета 2023 года. Если оно продлится полтора-два года, то завершится в середине 2025-го. Это значит, если 2024 год целиком попадает под Эль-Ниньо, то, может быть, он и будет самым теплым", - сказал Кокорин. Кроме того, отметил эксперт, еще одним фактором, который может повлиять на рекордные температуры в 2024 году, является солнечная активность. "Пик 11-летнего цикла Солнца, скорее всего, будет именно в 2024 году. Его влияние ориентировочно в три-четыре раза меньше, чем влияние Эль-Ниньо, но, тем не менее, оно есть", - добавил климатолог. По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, в следующие пять лет глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений. Этому будет способствовать как антропогенный фактор, то есть парниковые газы, так и естественные обстоятельства, в том числе феномен Эль-Ниньо, который повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

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тихий океан, алексей кокорин, всемирная метеорологическая организация, оон, в мире