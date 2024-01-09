https://ria.ru/20240109/ozhogi-1920293141.html

В России разработали технологию, позволяющую лечить ожоги без шрамов

В России разработали технологию, позволяющую лечить ожоги без шрамов - РИА Новости, 09.01.2024

В России разработали технологию, позволяющую лечить ожоги без шрамов

Ученые МФТИ разработали технологию, которая позволяет лечить обморожения и ожоги без шрамов и рубцов, она будет востребована в условиях Крайнего Севера, где... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:21

2024-01-09T13:21

2024-01-09T13:22

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марина волкова

арктика

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ученые МФТИ разработали технологию, которая позволяет лечить обморожения и ожоги без шрамов и рубцов, она будет востребована в условиях Крайнего Севера, где травмы заживают сложнее и болезненнее из-за особенностей климата, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Ученые МФТИ разработали новый способ лечения глубоких ран, ожогов и обморожений. В основе технологии - использование стволовых клеток, собранных в сфероиды. Эта структура увеличивает выживаемость клеток и повышает их эффективность. Испытания показали, что в такой форме они высвобождают в три раза больше факторов роста и питательных веществ, которые способствуют заживлению раны. Технология будет востребована в условиях Крайнего Севера, где травмы заживают сложнее и болезненнее из-за особенностей климата", - говорится в сообщении. В вузе пояснили, что низкие температуры и разреженный воздух приводят к недостатку кислорода в тканях, при этом замедляется кровоснабжение, уменьшается приток тепла и доставка питательных веществ к клеткам, в результате травмы заживают сложнее и болезненнее, а после лечения остаются рубцы и шрамы, возникает риск перехода раны в хроническую. Как отмечают разработчики, подобные технологии развиваются во всем мире, однако новаторство представленной разработки заключается в способе "сбора" стволовых клеток, их выращивают в виде сфероидов - клеточных комплексов в виде сферы размером от 100 до 200 нанометров, такая форма позволяет клеткам развиваться в среде привычных им взаимосвязей, что повышает их выживаемость после введения в организм. "В сердцевине раны образуется зона некроза с погибшими тканями. Но по периферии остаются ткани, которые еще можно сохранить. В первые сутки после получения травмы мы вводим по периметру повреждения стволовые клетки, которые начинают вырабатывать факторы роста и запускают обратные механизмы - снижают воспаление и ускоряют восстановление. Во время испытаний на лабораторных животных было показано, что клетки, упакованные в объемные структуры, высвобождают в три раза больше биологически активных веществ, что помогает тканям быстрее заживать. При этом уменьшается вероятность образования шрамов", - сказала автор разработки, научный сотрудник Центра живых систем МФТИ Марина Волкова, ее слова приводятся в сообщении. По мнению ученых, оказание помощи в условиях Арктики может быть построено на основе банков клеточных материалов с культурами стволовых клеток, которые оборудуют при больницах и клинических центрах, при поступлении пациента с тяжелыми травмами специалисты-клеточные биологи произведут подготовку продукта и направят его лечащему врачу, заключили в вузе.

https://ria.ru/20231228/spasli-1918709331.html

https://ria.ru/20231219/muzhchina-1916726326.html

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россия, марина волкова, арктика, московский физико-технический институт