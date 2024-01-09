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В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО - РИА Новости, 09.01.2024
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17:50 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/osago-1920367093.html
В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО
В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО - РИА Новости, 09.01.2024
В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО
Продажи электронных полисов ОСАГО в России в ушедшем году выросли на 9,8% относительно аналогичного периода годом ранее, до 25,5 миллиона договоров, говорится в РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T17:50
2024-01-09T17:50
россия
москва
евгений уфимцев
осаго
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости/Прайм. Продажи электронных полисов ОСАГО в России в ушедшем году выросли на 9,8% относительно аналогичного периода годом ранее, до 25,5 миллиона договоров, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). "Согласно статистике РСА, в 2023 году в России было продано 25,5 миллиона полисов электронного ОСАГО, что на 9,8% больше, чем годом ранее. В 2022 году было продано 23,3 миллиона полисов е-ОСАГО. Доля проданных е-ОСАГО составляет примерно 62% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки", - приводятся слова президента РСА Евгения Уфимцева. В региональном разрезе в лидеры по таким продажам вошли: Москва (2,5 миллиона полисов е-ОСАГО, 9,7% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России); Московская область (1,4 миллиона е-ОСАГО, 5,4%); Краснодарский край (1,1 миллиона е-ОСАГО, 4,1%); Свердловская область (876 тысяч е-ОСАГО, 3,4%) и Санкт-Петербург (800 тысяч е-ОСАГО, 3,1%). Следом идут Татарстан (767 тысяч е-ОСАГО, 3%); Челябинская область (734 тысячи е-ОСАГО, 2,9%); Самарская область (613 тыс. е-ОСАГО, 2,4%); Новосибирская (607 тысяч е-ОСАГО, 2,4%) и Ростовская области (607 тысяч е-ОСАГО, 2,4%). С одиннадцатого по пятнадцатое места заняли в этом списке Воронежская область (544 тысячи е-ОСАГО, 2,1%); Красноярский край (541 тысяча е-ОСАГО, 2,1%); Башкирия (531 тысяча е-ОСАГО, 2,1%); Нижегородская область (507 тысяч е-ОСАГО, 2%); Алтайский край (499 тысяч е-ОСАГО, 2%). "Рост продаж электронных полисов ОСАГО показывает, что с каждым годом становится все больше водителей, которые выбирают быстроту и удобство оформления электронных полисов, переходя в онлайн. И одним из главных прорывов 2023 года также стало то, что водителям теперь доступно не только оформление полиса онлайн, но и электронное урегулирование убытка по ОСАГО через "Госуслуги" по "европротоколу", без посещения офиса страховой компании", – резюмировал Уфимцев.
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россия, москва, евгений уфимцев, осаго
Россия, Москва, Евгений Уфимцев, ОСАГО
В России выросли продажи электронных полисов ОСАГО

РСА: продажи электронных полисов ОСАГО в 2023 году выросли на 9,8%, до 25,5 млн

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости/Прайм. Продажи электронных полисов ОСАГО в России в ушедшем году выросли на 9,8% относительно аналогичного периода годом ранее, до 25,5 миллиона договоров, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Согласно статистике РСА, в 2023 году в России было продано 25,5 миллиона полисов электронного ОСАГО, что на 9,8% больше, чем годом ранее. В 2022 году было продано 23,3 миллиона полисов е-ОСАГО. Доля проданных е-ОСАГО составляет примерно 62% от всех проданных за этот период полисов обязательной "автогражданки", - приводятся слова президента РСА Евгения Уфимцева.
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В региональном разрезе в лидеры по таким продажам вошли: Москва (2,5 миллиона полисов е-ОСАГО, 9,7% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России); Московская область (1,4 миллиона е-ОСАГО, 5,4%); Краснодарский край (1,1 миллиона е-ОСАГО, 4,1%); Свердловская область (876 тысяч е-ОСАГО, 3,4%) и Санкт-Петербург (800 тысяч е-ОСАГО, 3,1%).
Следом идут Татарстан (767 тысяч е-ОСАГО, 3%); Челябинская область (734 тысячи е-ОСАГО, 2,9%); Самарская область (613 тыс. е-ОСАГО, 2,4%); Новосибирская (607 тысяч е-ОСАГО, 2,4%) и Ростовская области (607 тысяч е-ОСАГО, 2,4%).
С одиннадцатого по пятнадцатое места заняли в этом списке Воронежская область (544 тысячи е-ОСАГО, 2,1%); Красноярский край (541 тысяча е-ОСАГО, 2,1%); Башкирия (531 тысяча е-ОСАГО, 2,1%); Нижегородская область (507 тысяч е-ОСАГО, 2%); Алтайский край (499 тысяч е-ОСАГО, 2%).
"Рост продаж электронных полисов ОСАГО показывает, что с каждым годом становится все больше водителей, которые выбирают быстроту и удобство оформления электронных полисов, переходя в онлайн. И одним из главных прорывов 2023 года также стало то, что водителям теперь доступно не только оформление полиса онлайн, но и электронное урегулирование убытка по ОСАГО через "Госуслуги" по "европротоколу", без посещения офиса страховой компании", – резюмировал Уфимцев.
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