Орбану присудили высший орден Республики Сербской БиГ
Додик: Орбану присудили Орден Республики Сербской на ожерелье
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 янв – РИА Новости. Премьеру Венгрии Виктору Орбану присуждена высшая награда — Орден Республики Сербской на ожерелье, сообщил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
Республика Сербская отмечает свой день ежегодно с 9 января 1992 года, когда состоялась первая Скупщина (парламентское собрание) сербского народа БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана. Центральные власти в Сараево выступают против этого праздника, конституционный суд БиГ ранее признал его неконституционным. Во вторник в Баня-Луке состоялось награждение за заслуги перед РС БиГ.
"Наивысшая награда, которую в этом году присуждаем – председателю правительства Венгрии господину Виктору Орбану, который согласился принять эту награду, наивысшую в Республике Сербской. У него нет возможности сегодня быть с нами, поэтому передаем приветствия. Наша договоренность – где-то в феврале, когда он будет здесь в Баня-Луке, вручим ему этот орден", - заявил Додик собравшимся.
Сергею Емельянову, директору Александринского театра из Санкт-Петербурга он вручил Орден Негоша II степени за "большой труд по продвижению Народного театра Республики Сербской в РФ" для укрепления взаимных братских связей.
Празднование началось в понедельник с возложения властями РС венков к памятникам павших бойцов в Баня-Луке. На церемонии в концертном зале в присутствии члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, патриарха Сербского Порфирия, председателя Скупщины (парламента) Сербии Владимира Орлича и министров правительств РС и Сербии Додик заявил, что власти РС БиГ ведут борьбу с колониальной политикой Запада, требуют соблюдения своих прав и не создают угрозы миру в регионе.
Он отметил, что пролет американских военных самолетов над Республикой Сербской в понедельник является примером "гибридной войны, которую ведут США со структурами, которые им следуют", против РС БиГ, что является показателем их слабости.
Посольство США в Сараево сообщило в понедельник, что два F-16 ВВС США пролетят над Боснией Герцеговиной (БиГ) в рамках учений с боснийской армией в свете "актов сецессионизма".
На вторник запланировано продолжение торжеств и парад МВД РС БиГ в центре Баня-Луке. Додик указал в конце декабря, что Республика Сербская незамедлительно продолжит свое существование как независимое государство в случае распада Боснии и Герцеговины.
Госдеп США в августе 2023 года сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США, в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов.
Босния и Герцеговина в ноябре отметила 28-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч
человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.