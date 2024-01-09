https://ria.ru/20240109/obvineniya-1920258643.html
В Израиле отреагировали на попытки обвинить Тель-Авив в геноциде в Газе
В Израиле отреагировали на попытки обвинить Тель-Авив в геноциде в Газе - РИА Новости, 09.01.2024
В Израиле отреагировали на попытки обвинить Тель-Авив в геноциде в Газе
Президент Израиля Ицхак Герцог во вторник назвал "жестокими и нелепыми" попытки обвинить еврейское государство в геноциде в секторе Газа с использованием... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:39
2024-01-09T11:39
2024-01-09T11:51
в мире
израиль
ицхак герцог
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог во вторник назвал "жестокими и нелепыми" попытки обвинить еврейское государство в геноциде в секторе Газа с использованием Международного суда ООН. В конце декабря ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Первые слушания назначены на 11-12 января. "В четверг начнутся слушания в Международном суде ООН в Гааге в связи с иском ЮАР против Израиля о якобы геноциде (в секторе Газа). Нет ничего более жестокого и нелепого, чем этот иск", - заявил Герцог на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Израиле. В ЮАР при подаче иска указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по конвенции о геноциде". Иск, в частности, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, ицхак герцог, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Ицхак Герцог, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В Израиле отреагировали на попытки обвинить Тель-Авив в геноциде в Газе
Президент Герцог назвал попытки обвинить Тель-Авив в геноциде в Газе нелепостью
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог во вторник назвал "жестокими и нелепыми" попытки обвинить еврейское государство в геноциде в секторе Газа с использованием Международного суда ООН.
В конце декабря ЮАР
подала в Международный суд ООН в Гааге
иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Первые слушания назначены на 11-12 января.
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
"В четверг начнутся слушания в Международном суде ООН в Гааге в связи с иском ЮАР против Израиля о якобы геноциде (в секторе Газа). Нет ничего более жестокого и нелепого, чем этот иск", - заявил Герцог на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном
, который находится с визитом в Израиле.
В ЮАР при подаче иска указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по конвенции о геноциде". Иск, в частности, приветствовала Турция
. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта