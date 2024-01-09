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В "Союзнапитках" прокомментировали выводы о частицах нанопластика в воде - РИА Новости, 09.01.2024
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14:12 09.01.2024 (обновлено: 14:44 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/nanoplastik-1920304490.html
В "Союзнапитках" прокомментировали выводы о частицах нанопластика в воде
В "Союзнапитках" прокомментировали выводы о частицах нанопластика в воде - РИА Новости, 09.01.2024
В "Союзнапитках" прокомментировали выводы о частицах нанопластика в воде
Выводы о наличии и опасности для человеческого организма частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны, научной базы для этого... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T14:12
2024-01-09T14:44
россия
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Выводы о наличии и опасности для человеческого организма частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны, научной базы для этого недостаточно, прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. Согласно материалам исследования Колумбийского университета, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в бутылке воды объемом один литр может в среднем содержаться около 240 тысяч частиц нанопластика, который из-за маленьких размеров может попадать в клетки и кровь человека, написало во вторник агентство Bloomberg. "Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным, поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя", - считает Новиков. Он пояснил, что с точки зрения научного подхода этот метод должен быть верифицирован научным сообществом или отвергнут; помимо этого, полученные данные должны быть сопоставлены с новым массивом результатов исследований. "Во-вторых, на текущий момент нет масштабных данных, подтверждающих, что наночастицы пластика наносят вред организму человека. Если бы вред был очевиден и подтвержден, то этой проблемой бы уже занималась Всемирная организация здравоохранения", - заметил глава отраслевого союза. В заключение Новиков напомнил, что нанопластик представляет собой мелкие химически нейтральные частицы, а попадает и выходит из организма человека точно так же, как и тысячи других частиц неприродного происхождения.
https://ria.ru/20231213/nauka-1915408160.html
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Россия, Общество
В "Союзнапитках" прокомментировали выводы о частицах нанопластика в воде

Новиков назвал заключения о наличии частиц нанопластика в воде необоснованными

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБутылки с питьевой водой
Бутылки с питьевой водой - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бутылки с питьевой водой. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Выводы о наличии и опасности для человеческого организма частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны, научной базы для этого недостаточно, прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.
Согласно материалам исследования Колумбийского университета, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в бутылке воды объемом один литр может в среднем содержаться около 240 тысяч частиц нанопластика, который из-за маленьких размеров может попадать в клетки и кровь человека, написало во вторник агентство Bloomberg.
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"Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным, поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя", - считает Новиков.
Он пояснил, что с точки зрения научного подхода этот метод должен быть верифицирован научным сообществом или отвергнут; помимо этого, полученные данные должны быть сопоставлены с новым массивом результатов исследований.
«
"Во-вторых, на текущий момент нет масштабных данных, подтверждающих, что наночастицы пластика наносят вред организму человека. Если бы вред был очевиден и подтвержден, то этой проблемой бы уже занималась Всемирная организация здравоохранения", - заметил глава отраслевого союза.
В заключение Новиков напомнил, что нанопластик представляет собой мелкие химически нейтральные частицы, а попадает и выходит из организма человека точно так же, как и тысячи других частиц неприродного происхождения.
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