https://ria.ru/20240109/nanoplastik-1920304490.html

В "Союзнапитках" прокомментировали выводы о частицах нанопластика в воде

В "Союзнапитках" прокомментировали выводы о частицах нанопластика в воде - РИА Новости, 09.01.2024

В "Союзнапитках" прокомментировали выводы о частицах нанопластика в воде

Выводы о наличии и опасности для человеческого организма частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны, научной базы для этого... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T14:12

2024-01-09T14:12

2024-01-09T14:44

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920310164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ac89c5e14e1a4df4b1703839f3adfcd.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Выводы о наличии и опасности для человеческого организма частиц нанопластика в бутилированной воде необоснованны и преждевременны, научной базы для этого недостаточно, прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. Согласно материалам исследования Колумбийского университета, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в бутылке воды объемом один литр может в среднем содержаться около 240 тысяч частиц нанопластика, который из-за маленьких размеров может попадать в клетки и кровь человека, написало во вторник агентство Bloomberg. "Метод поиска нанопластика в воде, предложенный химиками Колумбийского университета, является экспериментальным, поэтому утверждать о наличии опасности для организма человека в данный момент нельзя", - считает Новиков. Он пояснил, что с точки зрения научного подхода этот метод должен быть верифицирован научным сообществом или отвергнут; помимо этого, полученные данные должны быть сопоставлены с новым массивом результатов исследований. "Во-вторых, на текущий момент нет масштабных данных, подтверждающих, что наночастицы пластика наносят вред организму человека. Если бы вред был очевиден и подтвержден, то этой проблемой бы уже занималась Всемирная организация здравоохранения", - заметил глава отраслевого союза. В заключение Новиков напомнил, что нанопластик представляет собой мелкие химически нейтральные частицы, а попадает и выходит из организма человека точно так же, как и тысячи других частиц неприродного происхождения.

https://ria.ru/20231213/nauka-1915408160.html

https://ria.ru/20231009/sanprosvet-1900669424.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество