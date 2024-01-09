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Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 09.01.2024
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12:47 09.01.2024 (обновлено: 13:35 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/mvd-1920283453.html
Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik
Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 09.01.2024
Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik
Подозреваемые в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге рассказали, что сделали это за деньги, видео с задержанными РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:47
2024-01-09T13:35
происшествия
трофим татаренков
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Подозреваемые в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге рассказали, что сделали это за деньги, видео с задержанными опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram. &quot;Задержан за поджог двери &lt;...&gt; Написал человек за денежную сумму 1000 долларов&quot;, — говорит один из подозреваемых.Второй также признается, что получил задание дистанционно.Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков 8 января сообщил РИА Новости, что накануне вечером дверь в его квартиру в Петербурге подожгли. Он отметил, что подозревает "украинский след".Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Позднее Волк сообщила о задержании подозреваемых. Это не первый случай угроз и оказания давления на журналистов. Так, в сентябре под дверь колумниста РИА Новости Тимофея Сергейцева подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с военным экспертом Константином Сивковым. Кроме того, последнему приходили угрозы за поддержку СВО. В апреле 2023 года Сивкову от неизвестного отправителя пришел бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
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Задержанные за поджог двери в квартиру ведущего радио Sputnik о содеянном
Задержанные за поджог двери в квартиру ведущего радио Sputnik о содеянном
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происшествия, трофим татаренков, ирина волк
Происшествия, Трофим Татаренков, Ирина Волк
Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik

МВД: мотивом задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik стали деньги

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Подозреваемые в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге рассказали, что сделали это за деньги, видео с задержанными опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
«

"Задержан за поджог двери <...> Написал человек за денежную сумму 1000 долларов", — говорит один из подозреваемых.

Второй также признается, что получил задание дистанционно.
Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков 8 января сообщил РИА Новости, что накануне вечером дверь в его квартиру в Петербурге подожгли. Он отметил, что подозревает "украинский след".
Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Позднее Волк сообщила о задержании подозреваемых.
Это не первый случай угроз и оказания давления на журналистов. Так, в сентябре под дверь колумниста РИА Новости Тимофея Сергейцева подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с военным экспертом Константином Сивковым. Кроме того, последнему приходили угрозы за поддержку СВО. В апреле 2023 года Сивкову от неизвестного отправителя пришел бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
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ПроисшествияТрофим ТатаренковИрина Волк
 
 
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