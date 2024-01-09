https://ria.ru/20240109/mvd-1920283453.html
Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik
Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik - РИА Новости, 09.01.2024
Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik
Подозреваемые в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге рассказали, что сделали это за деньги, видео с задержанными РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:47
2024-01-09T12:47
2024-01-09T13:35
происшествия
трофим татаренков
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920290239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fab6c66b58315917bd9f60097b84ae9f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Подозреваемые в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге рассказали, что сделали это за деньги, видео с задержанными опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram. "Задержан за поджог двери <...> Написал человек за денежную сумму 1000 долларов", — говорит один из подозреваемых.Второй также признается, что получил задание дистанционно.Ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков 8 января сообщил РИА Новости, что накануне вечером дверь в его квартиру в Петербурге подожгли. Он отметил, что подозревает "украинский след".Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Позднее Волк сообщила о задержании подозреваемых. Это не первый случай угроз и оказания давления на журналистов. Так, в сентябре под дверь колумниста РИА Новости Тимофея Сергейцева подбросили свиную голову. Позже такой же инцидент произошел с военным экспертом Константином Сивковым. Кроме того, последнему приходили угрозы за поддержку СВО. В апреле 2023 года Сивкову от неизвестного отправителя пришел бюст маршала Жукова, позолоченный точно так же, как статуэтка со взрывчаткой, с помощью которой было совершено убийство военкора Владлена Татарского.
https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919082128.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920290239_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9766e7037770a09a8fbb488b2a243f2.jpg
Задержанные за поджог двери в квартиру ведущего радио Sputnik о содеянном
Задержанные за поджог двери в квартиру ведущего радио Sputnik о содеянном
2024-01-09T12:47
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, трофим татаренков, ирина волк
Происшествия, Трофим Татаренков, Ирина Волк
Стал известен мотив задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik
МВД: мотивом задержанных за поджог двери ведущего радио Sputnik стали деньги