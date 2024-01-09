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В России мороженое с этиловым спиртом приравняли к алкогольной продукции - РИА Новости, 09.01.2024
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20:20 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/morozhenoe-1920389291.html
В России мороженое с этиловым спиртом приравняли к алкогольной продукции
В России мороженое с этиловым спиртом приравняли к алкогольной продукции - РИА Новости, 09.01.2024
В России мороженое с этиловым спиртом приравняли к алкогольной продукции
Правительство РФ приравняло к алкогольной продукции мороженое и фруктовые десерты на его основе с содержанием этилового спирта более 0,5%, следует из... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T20:20
2024-01-09T20:20
россия
амурская область
госдума рф
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство РФ приравняло к алкогольной продукции мороженое и фруктовые десерты на его основе с содержанием этилового спирта более 0,5%, следует из соответствующего распоряжения кабмина. Таким образом, теперь эти продукты нельзя продавать детям. В начале ноября 2023 года власти Амурской области попросили Минфин ограничить продажи мороженого с алкоголем в общепите, а также запретить продавать его несовершеннолетним. Позднее инициативу поддержали некоторые депутаты Госдумы, предложив запретить продажи алкогольного мороженого в интернете, а также в ларьках, кафе и у школ. Распоряжение кабмина, опубликованное во вторник, исключает мороженое с содержанием этилового спирта более 0,5% из списка пищевой продукции, не относящейся к алкогольной. Ранее, не имея этого статуса, оно могло продаваться несовершеннолетним. "В перечне пищевой продукции ... которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции ... позицию, касающуюся мороженого ... исключить", - говорится в распоряжении, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Также из этого перечня исключаются позиции, касающиеся "десертов взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетов, смесей для их приготовления, сладкого пищевого льда" с содержанием этилового спирта более 0,5%, сказано в документе. Таким образом, их продажа несовершеннолетним теперь также запрещена.
https://ria.ru/20231205/alkogol-1913965820.html
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россия, амурская область, госдума рф, общество
Россия, Амурская область, Госдума РФ, Общество
В России мороженое с этиловым спиртом приравняли к алкогольной продукции

В РФ мороженое с содержанием этила более 0,5% приравняли к алкогольной продукции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМороженое разных вкусов
Мороженое разных вкусов - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мороженое разных вкусов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство РФ приравняло к алкогольной продукции мороженое и фруктовые десерты на его основе с содержанием этилового спирта более 0,5%, следует из соответствующего распоряжения кабмина. Таким образом, теперь эти продукты нельзя продавать детям.
В начале ноября 2023 года власти Амурской области попросили Минфин ограничить продажи мороженого с алкоголем в общепите, а также запретить продавать его несовершеннолетним. Позднее инициативу поддержали некоторые депутаты Госдумы, предложив запретить продажи алкогольного мороженого в интернете, а также в ларьках, кафе и у школ.
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Распоряжение кабмина, опубликованное во вторник, исключает мороженое с содержанием этилового спирта более 0,5% из списка пищевой продукции, не относящейся к алкогольной. Ранее, не имея этого статуса, оно могло продаваться несовершеннолетним.
"В перечне пищевой продукции ... которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции ... позицию, касающуюся мороженого ... исключить", - говорится в распоряжении, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Также из этого перечня исключаются позиции, касающиеся "десертов взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетов, смесей для их приготовления, сладкого пищевого льда" с содержанием этилового спирта более 0,5%, сказано в документе. Таким образом, их продажа несовершеннолетним теперь также запрещена.
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