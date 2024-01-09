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Срок соглашения России и Казахстана по использованию узла "Балхаш" истек

Срок соглашения России и Казахстана по использованию узла "Балхаш" истек - РИА Новости, 09.01.2024

Срок соглашения России и Казахстана по использованию узла "Балхаш" истек

Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T15:05

2024-01-09T15:05

2024-01-09T15:07

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россия

казахстан

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владимир путин

"балхаш"

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Действие соглашения между Россией и Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено, соответствующее сообщение МИД РФ опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации. "Шестнадцатого декабря 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в сообщении. В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В документе отмечалось, что в состав узла "Балхаш" входит радиолокационная станция (РЛС) "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел "Балхаш" стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России. Российское имущество до окончания действия соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.

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космос - риа наука, россия, казахстан, москва, владимир путин, "балхаш"