https://ria.ru/20240109/lenoblast-1920354474.html

Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона

Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона - РИА Новости, 09.01.2024

Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона

Власти Ленинградской области разработают комплекс мер для повышения надежности энергосистемы региона с учетом климата и активного строительства в частном... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:58

2024-01-09T16:58

2024-01-09T16:58

ленинградская область

жкх

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают комплекс мер для повышения надежности энергосистемы региона с учетом климата и активного строительства в частном секторе, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. По его словам, в области необходимо минимизировать количество отключений и аварий, а также повысить ответственность за качественное предоставление ресурсов. "Мероприятия будут предусматривать и штрафные санкции для владельцев частных сетей в случае превышения нагрузок, и ужесточение подходов при выдаче технических условий при строительстве, и, конечно, дополнительные инвестиции в развитие энергосистемы", — отметил Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в Ленобласти будет проведен аудит энергопотребления всех проблемных территорий, включая СНТ и ДНП. К такому решению региональные власти пришли после новогодних каникул, когда из-за сильных морозов вырастало потребление электроэнергии и сети с этим не справлялись. "Абонентам важно установить интеллектуальные приборы учета с возможностью контроля отбирания мощности и ограничения при ее превышении относительно договорной. Также предстоит отремонтировать сети и подстанции там, где были зафиксированы случаи аварий из-за изношенности сетей и оборудования, провести работу по заявкам СНТ на увеличение договорной мощности", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231212/nesanktsionirovannye_svalki-1915405613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, александр дрозденко