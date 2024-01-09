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Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона - РИА Новости, 09.01.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:58 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/lenoblast-1920354474.html
Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона
Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона - РИА Новости, 09.01.2024
Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона
Власти Ленинградской области разработают комплекс мер для повышения надежности энергосистемы региона с учетом климата и активного строительства в частном... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:58
2024-01-09T16:58
ленинградская область
жкх
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают комплекс мер для повышения надежности энергосистемы региона с учетом климата и активного строительства в частном секторе, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. По его словам, в области необходимо минимизировать количество отключений и аварий, а также повысить ответственность за качественное предоставление ресурсов. "Мероприятия будут предусматривать и штрафные санкции для владельцев частных сетей в случае превышения нагрузок, и ужесточение подходов при выдаче технических условий при строительстве, и, конечно, дополнительные инвестиции в развитие энергосистемы", — отметил Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в Ленобласти будет проведен аудит энергопотребления всех проблемных территорий, включая СНТ и ДНП. К такому решению региональные власти пришли после новогодних каникул, когда из-за сильных морозов вырастало потребление электроэнергии и сети с этим не справлялись. "Абонентам важно установить интеллектуальные приборы учета с возможностью контроля отбирания мощности и ограничения при ее превышении относительно договорной. Также предстоит отремонтировать сети и подстанции там, где были зафиксированы случаи аварий из-за изношенности сетей и оборудования, провести работу по заявкам СНТ на увеличение договорной мощности", — отметили в пресс-службе.
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жкх, александр дрозденко
Ленинградская область , ЖКХ, Александр Дрозденко

Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают комплекс мер для повышения надежности энергосистемы региона с учетом климата и активного строительства в частном секторе, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, в области необходимо минимизировать количество отключений и аварий, а также повысить ответственность за качественное предоставление ресурсов.
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"Мероприятия будут предусматривать и штрафные санкции для владельцев частных сетей в случае превышения нагрузок, и ужесточение подходов при выдаче технических условий при строительстве, и, конечно, дополнительные инвестиции в развитие энергосистемы", — отметил Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в Ленобласти будет проведен аудит энергопотребления всех проблемных территорий, включая СНТ и ДНП. К такому решению региональные власти пришли после новогодних каникул, когда из-за сильных морозов вырастало потребление электроэнергии и сети с этим не справлялись.
"Абонентам важно установить интеллектуальные приборы учета с возможностью контроля отбирания мощности и ограничения при ее превышении относительно договорной. Также предстоит отремонтировать сети и подстанции там, где были зафиксированы случаи аварий из-за изношенности сетей и оборудования, провести работу по заявкам СНТ на увеличение договорной мощности", — отметили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьЖКХАлександр Дрозденко
 
 
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