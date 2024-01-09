https://ria.ru/20240109/lenoblast-1920354474.html
Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона
Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона - РИА Новости, 09.01.2024
Власти Ленобласти повысят надежность энергосистемы региона
Власти Ленинградской области разработают комплекс мер для повышения надежности энергосистемы региона с учетом климата и активного строительства в частном... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:58
2024-01-09T16:58
2024-01-09T16:58
ленинградская область
жкх
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают комплекс мер для повышения надежности энергосистемы региона с учетом климата и активного строительства в частном секторе, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. По его словам, в области необходимо минимизировать количество отключений и аварий, а также повысить ответственность за качественное предоставление ресурсов. "Мероприятия будут предусматривать и штрафные санкции для владельцев частных сетей в случае превышения нагрузок, и ужесточение подходов при выдаче технических условий при строительстве, и, конечно, дополнительные инвестиции в развитие энергосистемы", — отметил Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в Ленобласти будет проведен аудит энергопотребления всех проблемных территорий, включая СНТ и ДНП. К такому решению региональные власти пришли после новогодних каникул, когда из-за сильных морозов вырастало потребление электроэнергии и сети с этим не справлялись. "Абонентам важно установить интеллектуальные приборы учета с возможностью контроля отбирания мощности и ограничения при ее превышении относительно договорной. Также предстоит отремонтировать сети и подстанции там, где были зафиксированы случаи аварий из-за изношенности сетей и оборудования, провести работу по заявкам СНТ на увеличение договорной мощности", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231212/nesanktsionirovannye_svalki-1915405613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, александр дрозденко
Ленинградская область , ЖКХ, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области разработают комплекс мер для повышения надежности энергосистемы региона с учетом климата и активного строительства в частном секторе, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, в области необходимо минимизировать количество отключений и аварий, а также повысить ответственность за качественное предоставление ресурсов.
В Ленобласти уменьшилось количество несанкционированных свалок
"Мероприятия будут предусматривать и штрафные санкции для владельцев частных сетей в случае превышения нагрузок, и ужесточение подходов при выдаче технических условий при строительстве, и, конечно, дополнительные инвестиции в развитие энергосистемы", — отметил Дрозденко
.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в Ленобласти будет проведен аудит энергопотребления всех проблемных территорий, включая СНТ и ДНП. К такому решению региональные власти пришли после новогодних каникул, когда из-за сильных морозов вырастало потребление электроэнергии и сети с этим не справлялись.
"Абонентам важно установить интеллектуальные приборы учета с возможностью контроля отбирания мощности и ограничения при ее превышении относительно договорной. Также предстоит отремонтировать сети и подстанции там, где были зафиксированы случаи аварий из-за изношенности сетей и оборудования, провести работу по заявкам СНТ на увеличение договорной мощности", — отметили в пресс-службе.