https://ria.ru/20240109/kosmos-1920275879.html
Китай запустил зонд "Эйнштейн"
Китай запустил зонд "Эйнштейн" - РИА Новости, 09.01.2024
Китай запустил зонд "Эйнштейн"
Китай успешно вывел на орбиту зонд "Эйнштейн" для наблюдения за малоизученными космическими явлениями, говорится в сообщении Китайской корпорации космической... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:18
2024-01-09T12:18
2024-01-09T12:59
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альберт эйнштейн
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту зонд "Эйнштейн" для наблюдения за малоизученными космическими явлениями, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). "В 15.03 (10.03 по мск - ред.) 9 января ракета-носитель "Чанчжэн-2С" стартовала с космодрома Сичан, после чего зонд "Эйнштейн" был успешно выведен на заданную орбиту", - говорится в сообщении. По сообщениям агентства "Синьхуа", спутник отправили для наблюдения за таинственными переходными явлениями во Вселенной, сравнимыми с мерцанием фейерверков, с целью раскрыть малоизвестные аспекты космоса. Как пояснили в CASC, зонд "Эйнштейн" является первым в Китае рентгеновским астрономическим спутником с большим полем зрения. Зонд будет использоваться для фиксации таких предсказанных физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном явлений, как черные дыры и гравитационные волны.
https://ria.ru/20240109/peregrine-1920255127.html
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космос - риа наука, китай, альберт эйнштейн
Космос - РИА Наука, Китай, Альберт Эйнштейн, Наука
Китай запустил зонд "Эйнштейн"
Китай запустил зонд "Эйнштейн" для наблюдения за малоизученными явлениями