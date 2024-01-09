https://ria.ru/20240109/kosmos-1920275879.html

Китай запустил зонд "Эйнштейн"

Китай запустил зонд "Эйнштейн" - РИА Новости, 09.01.2024

Китай запустил зонд "Эйнштейн"

Китай успешно вывел на орбиту зонд "Эйнштейн" для наблюдения за малоизученными космическими явлениями, говорится в сообщении Китайской корпорации космической... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T12:18

2024-01-09T12:18

2024-01-09T12:59

космос - риа наука

китай

альберт эйнштейн

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280667_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_a76702430454a2b341b5294973fc6bd1.jpg

ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту зонд "Эйнштейн" для наблюдения за малоизученными космическими явлениями, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC). "В 15.03 (10.03 по мск - ред.) 9 января ракета-носитель "Чанчжэн-2С" стартовала с космодрома Сичан, после чего зонд "Эйнштейн" был успешно выведен на заданную орбиту", - говорится в сообщении. По сообщениям агентства "Синьхуа", спутник отправили для наблюдения за таинственными переходными явлениями во Вселенной, сравнимыми с мерцанием фейерверков, с целью раскрыть малоизвестные аспекты космоса. Как пояснили в CASC, зонд "Эйнштейн" является первым в Китае рентгеновским астрономическим спутником с большим полем зрения. Зонд будет использоваться для фиксации таких предсказанных физиком-теоретиком Альбертом Эйнштейном явлений, как черные дыры и гравитационные волны.

https://ria.ru/20240109/peregrine-1920255127.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, китай, альберт эйнштейн