https://ria.ru/20240109/kosenko-1920363048.html
Блогер Косенко извинился за скандальное видео с брошенным в снег младенцем
Блогер Косенко извинился за скандальное видео с брошенным в снег младенцем - РИА Новости, 09.01.2024
Блогер Косенко извинился за скандальное видео с брошенным в снег младенцем
Блогер Сергей Косенко разместил на своей странице в Instagram* пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T18:02
2024-01-09T18:02
2024-01-09T19:04
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Сергей Косенко разместил на своей странице в Instagram* пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем."Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило — я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения", — написал он. Косенко пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в Сеть.Блогер заверил, что на видео не настоящий малыш, а кукла-манекен.Также он рассказал, что идею для съемок подсмотрел похожем вирусном видео, где женщина также бросает в сугроб ребенка."Всем спасибо за внимание! Любите семью и детей, используйте новые технологии во благо", — резюмировал блогер.Ранее Сергей Косенко разместил в социальных сетях видео, на котором бросает своего двухмесячного сына Лео в огромный сугроб. Ролик сразу вызывал негативную реакцию из-за "жестокого обращения" с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера. Накануне депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что намерена из-за этого видео обратиться в Следственный комитет. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240109/mizulina-1920352316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жорин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, технологии, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Сергей Жорин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Технологии, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Блогер Косенко извинился за скандальное видео с брошенным в снег младенцем
Блогер Сергей Косенко извинился за видео, на котором бросает в сугроб младенца
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Сергей Косенко разместил на своей странице в Instagram* пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем.
«
"Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило — я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения", — написал он.
Косенко пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в Сеть.
Блогер заверил, что на видео не настоящий малыш, а кукла-манекен.
Также он рассказал, что идею для съемок подсмотрел похожем вирусном видео, где женщина также бросает в сугроб ребенка.
«
"Всем спасибо за внимание! Любите семью и детей, используйте новые технологии во благо", — резюмировал блогер.
Ранее Сергей Косенко разместил в социальных сетях видео, на котором бросает своего двухмесячного сына Лео в огромный сугроб. Ролик сразу вызывал негативную реакцию из-за "жестокого обращения" с ребенком.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело на блогера. Накануне депутат Госдумы
Нина Останина (КПРФ
) сообщила, что намерена из-за этого видео обратиться в Следственный комитет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мизулина не поверила блогеру Косенко, который якобы бросил в сугроб куклу