https://ria.ru/20240109/kosenko-1920363048.html

Блогер Косенко извинился за скандальное видео с брошенным в снег младенцем

Блогер Косенко извинился за скандальное видео с брошенным в снег младенцем - РИА Новости, 09.01.2024

Блогер Косенко извинился за скандальное видео с брошенным в снег младенцем

Блогер Сергей Косенко разместил на своей странице в Instagram* пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T18:02

2024-01-09T18:02

2024-01-09T19:04

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Блогер Сергей Косенко разместил на своей странице в Instagram* пост с извинениями за видео с брошенным в снег младенцем."Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило — я не хотел принести вам вред. Сейчас понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения", — написал он. Косенко пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в Сеть.Блогер заверил, что на видео не настоящий малыш, а кукла-манекен.Также он рассказал, что идею для съемок подсмотрел похожем вирусном видео, где женщина также бросает в сугроб ребенка."Всем спасибо за внимание! Любите семью и детей, используйте новые технологии во благо", — резюмировал блогер.Ранее Сергей Косенко разместил в социальных сетях видео, на котором бросает своего двухмесячного сына Лео в огромный сугроб. Ролик сразу вызывал негативную реакцию из-за "жестокого обращения" с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на блогера. Накануне депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что намерена из-за этого видео обратиться в Следственный комитет. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240109/mizulina-1920352316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей жорин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, технологии, знаменитости, новости шоу-бизнеса