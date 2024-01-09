https://ria.ru/20240109/koreya-1920252422.html

Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса

Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса - РИА Новости, 09.01.2024

Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса

Парламент Южной Кореи окончательно принял закон, запрещающий разделку и распространение собачьего мяса, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T11:11

2024-01-09T11:11

2024-01-09T13:19

в мире

южная корея

юн сок ель

гражданская сила

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920263175_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_ab41380dac4776a1631df8eb8ed3769d.jpg

СЕУЛ, 9 янв — РИА Новости. Парламент Южной Кореи окончательно принял закон, запрещающий разделку и распространение собачьего мяса, передает агентство Рёнхап. За запрет разведения собак на убой, разделку, распространение и продажу их мяса проголосовали 208 депутатов, двое воздержались. Правящая партия "Гражданская сила" и главная оппозиционная Объединенная демократическая партия совместно поддержали закон."Мы считаем, что этот запрет знаменует собой значительный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных", — заявил представитель южнокорейского отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Гён.Тем, кто выращивает собак на мясо, может грозить до двух лет лишения свободы или штраф до 20 миллионов вон. А тем, кто занимается разделкой собак, — три года тюрьмы или штраф до 30 миллионов вон (22,8 тысячи долларов). Но приведение наказаний в исполнение начнется только в 2027 году, после трехлетнего льготного периода. Пока что фермы по производству мяса собак, дистрибьюторы и рестораны должны будут зарегистрировать бизнес в региональных органах власти. Для закрытия таких предприятий предусматриваются субсидии и меры поддержки со стороны государственных или региональных органов. Согласно правительственной статистике, в Южной Корее сейчас насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 предприятия по разделке мяса, 219 дистрибьюторов и около 1,6 тысячи ресторанов, которые продают блюда, приготовленные из собачьего мяса. Законопроект подготовили по решению правительства и партии "Гражданская сила" на фоне сокращения потребления мяса собак в последнее десятилетие и негативного имиджа таких блюд у международного сообщества. Издание The Korea Herald привело результаты соцопроса, проведенного в конце декабря. Согласно им, 93,4 процента южнокорейцев не собираются есть мясо собак, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 88,6 процента. Явное неодобрение потребления собачьего мяса выразили как владельцы домашних животных (94,7 процента), так и те, у кого их нет (92,7 процента). Первая леди Ким Гон Хи открыто выступила в поддержку запрета, напомнив, что объявление вне закона практики употребления мяса собак было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля. Как отмечает Рёнхап, супруги известны как любители домашних животных, у них четыре собаки и три кошками.

https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила