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Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса - РИА Новости, 09.01.2024
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11:11 09.01.2024 (обновлено: 13:19 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/koreya-1920252422.html
Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса
Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса - РИА Новости, 09.01.2024
Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса
Парламент Южной Кореи окончательно принял закон, запрещающий разделку и распространение собачьего мяса, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:11
2024-01-09T13:19
в мире
южная корея
юн сок ель
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СЕУЛ, 9 янв — РИА Новости. Парламент Южной Кореи окончательно принял закон, запрещающий разделку и распространение собачьего мяса, передает агентство Рёнхап. За запрет разведения собак на убой, разделку, распространение и продажу их мяса проголосовали 208 депутатов, двое воздержались. Правящая партия "Гражданская сила" и главная оппозиционная Объединенная демократическая партия совместно поддержали закон.&quot;Мы считаем, что этот запрет знаменует собой значительный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных&quot;, — заявил представитель южнокорейского отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Гён.Тем, кто выращивает собак на мясо, может грозить до двух лет лишения свободы или штраф до 20 миллионов вон. А тем, кто занимается разделкой собак, — три года тюрьмы или штраф до 30 миллионов вон (22,8 тысячи долларов). Но приведение наказаний в исполнение начнется только в 2027 году, после трехлетнего льготного периода. Пока что фермы по производству мяса собак, дистрибьюторы и рестораны должны будут зарегистрировать бизнес в региональных органах власти. Для закрытия таких предприятий предусматриваются субсидии и меры поддержки со стороны государственных или региональных органов. Согласно правительственной статистике, в Южной Корее сейчас насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 предприятия по разделке мяса, 219 дистрибьюторов и около 1,6 тысячи ресторанов, которые продают блюда, приготовленные из собачьего мяса. Законопроект подготовили по решению правительства и партии "Гражданская сила" на фоне сокращения потребления мяса собак в последнее десятилетие и негативного имиджа таких блюд у международного сообщества. Издание The Korea Herald привело результаты соцопроса, проведенного в конце декабря. Согласно им, 93,4 процента южнокорейцев не собираются есть мясо собак, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 88,6 процента. Явное неодобрение потребления собачьего мяса выразили как владельцы домашних животных (94,7 процента), так и те, у кого их нет (92,7 процента). Первая леди Ким Гон Хи открыто выступила в поддержку запрета, напомнив, что объявление вне закона практики употребления мяса собак было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля. Как отмечает Рёнхап, супруги известны как любители домашних животных, у них четыре собаки и три кошками.
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в мире, южная корея, юн сок ель, гражданская сила
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Гражданская сила
Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления собачьего мяса

Yonhap: парламент Южной Кореи принял закон, запрещающий употребление собак

© AFP 2024 / JUNG YEON-JEМитинг в поддержку законопроекта о запрете торговли собачьим мясом у здания Национальной ассамблеи в Сеуле. 9 января 2024
Митинг в поддержку законопроекта о запрете торговли собачьим мясом у здания Национальной ассамблеи в Сеуле. 9 января 2024 - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AFP 2024 / JUNG YEON-JE
Митинг в поддержку законопроекта о запрете торговли собачьим мясом у здания Национальной ассамблеи в Сеуле. 9 января 2024
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СЕУЛ, 9 янв — РИА Новости. Парламент Южной Кореи окончательно принял закон, запрещающий разделку и распространение собачьего мяса, передает агентство Рёнхап.
За запрет разведения собак на убой, разделку, распространение и продажу их мяса проголосовали 208 депутатов, двое воздержались. Правящая партия "Гражданская сила" и главная оппозиционная Объединенная демократическая партия совместно поддержали закон.
«

"Мы считаем, что этот запрет знаменует собой значительный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных", — заявил представитель южнокорейского отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Гён.

Тем, кто выращивает собак на мясо, может грозить до двух лет лишения свободы или штраф до 20 миллионов вон. А тем, кто занимается разделкой собак, — три года тюрьмы или штраф до 30 миллионов вон (22,8 тысячи долларов).
Но приведение наказаний в исполнение начнется только в 2027 году, после трехлетнего льготного периода. Пока что фермы по производству мяса собак, дистрибьюторы и рестораны должны будут зарегистрировать бизнес в региональных органах власти. Для закрытия таких предприятий предусматриваются субсидии и меры поддержки со стороны государственных или региональных органов.
Согласно правительственной статистике, в Южной Корее сейчас насчитывается около 1150 собачьих ферм, 34 предприятия по разделке мяса, 219 дистрибьюторов и около 1,6 тысячи ресторанов, которые продают блюда, приготовленные из собачьего мяса.
Законопроект подготовили по решению правительства и партии "Гражданская сила" на фоне сокращения потребления мяса собак в последнее десятилетие и негативного имиджа таких блюд у международного сообщества.
Издание The Korea Herald привело результаты соцопроса, проведенного в конце декабря. Согласно им, 93,4 процента южнокорейцев не собираются есть мясо собак, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 88,6 процента.
Явное неодобрение потребления собачьего мяса выразили как владельцы домашних животных (94,7 процента), так и те, у кого их нет (92,7 процента).
Первая леди Ким Гон Хи открыто выступила в поддержку запрета, напомнив, что объявление вне закона практики употребления мяса собак было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля. Как отмечает Рёнхап, супруги известны как любители домашних животных, у них четыре собаки и три кошками.
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