https://ria.ru/20240109/klaster-1920352169.html
130 кластеров будет создано в рамках "Профессионалитета" в 2024 году
130 кластеров будет создано в рамках "Профессионалитета" в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024
130 кластеров будет создано в рамках "Профессионалитета" в 2024 году
Федеральный проект "Профессионалитет" в 2024 году пополнится 70 образовательно-производственными кластерами и 60 образовательными кластерами среднего... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:53
2024-01-09T16:53
2024-01-09T16:53
год педагога и наставника
образование
образование - общество
сн_образование
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915866319_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_854b09ba6d4bcb1d27ba406177950810.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Федеральный проект "Профессионалитет" в 2024 году пополнится 70 образовательно-производственными кластерами и 60 образовательными кластерами среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России. "В 2024 году федеральный проект "Профессионалитет" продолжит расширяться. Будут созданы 70 образовательно-производственных кластеров и 60 образовательных кластеров среднего профессионального образования", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент в реализацию проекта и управление колледжами включились 986 предприятий, проект обеспечивает тесное партнерство с бизнесом, который становится полноправным участником подготовки кадров для своих предприятий. В минувшем году в программу были включены востребованные отрасли, в том числе информационные технологии, электротехническая промышленность, строительная отрасль, топливно-энергетический комплекс, радиоэлектроника, заключили в министерстве. Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Цель – помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты. В рамках "Профессионалитета" обновляется учебная база техникумов и колледжей, создаются образовательно-производственные кластеры, предприятия вместе с образовательными учреждениями участвуют в формировании образовательных программ. С 1 сентября 2022 года к обучению приступили 150 тысяч студентов, был создан 71 кластер по восьми отраслям. На эти средства из федерального бюджета были потрачены 7 миллиардов рублей, 1,1 миллиарда – из региональных, 1,5 миллиарда инвестировали работодатели.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915866319_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_215d9a3405716b0b5911e17a13d4c9ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Федеральный проект "Профессионалитет" в 2024 году пополнится 70 образовательно-производственными кластерами и 60 образовательными кластерами среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России.
"В 2024 году федеральный проект "Профессионалитет" продолжит расширяться. Будут созданы 70 образовательно-производственных кластеров и 60 образовательных кластеров среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент в реализацию проекта и управление колледжами включились 986 предприятий, проект обеспечивает тесное партнерство с бизнесом, который становится полноправным участником подготовки кадров для своих предприятий.
В минувшем году в программу были включены востребованные отрасли, в том числе информационные технологии, электротехническая промышленность, строительная отрасль, топливно-энергетический комплекс, радиоэлектроника, заключили в министерстве.
Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Цель – помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
В рамках "Профессионалитета" обновляется учебная база техникумов и колледжей, создаются образовательно-производственные кластеры, предприятия вместе с образовательными учреждениями участвуют в формировании образовательных программ. С 1 сентября 2022 года к обучению приступили 150 тысяч студентов, был создан 71 кластер по восьми отраслям. На эти средства из федерального бюджета были потрачены 7 миллиардов рублей, 1,1 миллиарда – из региональных, 1,5 миллиарда инвестировали работодатели.