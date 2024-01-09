https://ria.ru/20240109/klaster-1920352169.html

130 кластеров будет создано в рамках "Профессионалитета" в 2024 году

130 кластеров будет создано в рамках "Профессионалитета" в 2024 году - РИА Новости, 09.01.2024

130 кластеров будет создано в рамках "Профессионалитета" в 2024 году

Федеральный проект "Профессионалитет" в 2024 году пополнится 70 образовательно-производственными кластерами и 60 образовательными кластерами среднего... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T16:53

2024-01-09T16:53

2024-01-09T16:53

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Федеральный проект "Профессионалитет" в 2024 году пополнится 70 образовательно-производственными кластерами и 60 образовательными кластерами среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России. "В 2024 году федеральный проект "Профессионалитет" продолжит расширяться. Будут созданы 70 образовательно-производственных кластеров и 60 образовательных кластеров среднего профессионального образования", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент в реализацию проекта и управление колледжами включились 986 предприятий, проект обеспечивает тесное партнерство с бизнесом, который становится полноправным участником подготовки кадров для своих предприятий. В минувшем году в программу были включены востребованные отрасли, в том числе информационные технологии, электротехническая промышленность, строительная отрасль, топливно-энергетический комплекс, радиоэлектроника, заключили в министерстве. Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Цель – помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты. В рамках "Профессионалитета" обновляется учебная база техникумов и колледжей, создаются образовательно-производственные кластеры, предприятия вместе с образовательными учреждениями участвуют в формировании образовательных программ. С 1 сентября 2022 года к обучению приступили 150 тысяч студентов, был создан 71 кластер по восьми отраслям. На эти средства из федерального бюджета были потрачены 7 миллиардов рублей, 1,1 миллиарда – из региональных, 1,5 миллиарда инвестировали работодатели.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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