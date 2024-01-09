https://ria.ru/20240109/kitay-1920221258.html

В Китае рассказали об углублении стратегического сотрудничества с Россией

В Китае рассказали об углублении стратегического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.01.2024

В Китае рассказали об углублении стратегического сотрудничества с Россией

Китай продолжит углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T06:40

2024-01-09T06:40

2024-01-09T06:40

в мире

китай

россия

ван и (политик)

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай продолжит углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Между сотрудничеством и конфронтацией мы непоколебимо выбираем сотрудничество. Отношения между крупными государствами влияют на стабильность мирового порядка, и Китай всегда считал, что крупные державы должны иметь высокие стремления и нести большую ответственность", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году. По этой причине, указал он, Китай всегда будет выступать против соперничества и конфронтации между крупными державами и неуклонно продвигать их здоровое взаимодействие. "Мы продолжаем углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая и России, содействовать развитию и возрождению наших стран, поддерживать движение мира к многополярности и способствовать демократизации международных отношений", - указал он. Министр добавил, что в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию для своей первой зарубежной поездки после переизбрания на третий срок и дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение года, "при высоком уровне взаимного доверия и под стратегическим руководством лидеров Китая и России мы должны практиковать подлинную многосторонность, углублять практическое сотрудничество в различных областях и поддерживать глобальную стратегическую стабильность". Он также указал, что Китай продолжит "углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Россией, а также укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".

https://ria.ru/20240109/kitay-1920220671.html

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в мире, китай, россия, ван и (политик), си цзиньпин, владимир путин