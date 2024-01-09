https://ria.ru/20240109/kitay-1920221258.html
В Китае рассказали об углублении стратегического сотрудничества с Россией
В Китае рассказали об углублении стратегического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 09.01.2024
В Китае рассказали об углублении стратегического сотрудничества с Россией
Китай продолжит углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:40
2024-01-09T06:40
2024-01-09T06:40
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай продолжит углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Между сотрудничеством и конфронтацией мы непоколебимо выбираем сотрудничество. Отношения между крупными государствами влияют на стабильность мирового порядка, и Китай всегда считал, что крупные державы должны иметь высокие стремления и нести большую ответственность", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году. По этой причине, указал он, Китай всегда будет выступать против соперничества и конфронтации между крупными державами и неуклонно продвигать их здоровое взаимодействие. "Мы продолжаем углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая и России, содействовать развитию и возрождению наших стран, поддерживать движение мира к многополярности и способствовать демократизации международных отношений", - указал он. Министр добавил, что в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию для своей первой зарубежной поездки после переизбрания на третий срок и дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в течение года, "при высоком уровне взаимного доверия и под стратегическим руководством лидеров Китая и России мы должны практиковать подлинную многосторонность, углублять практическое сотрудничество в различных областях и поддерживать глобальную стратегическую стабильность". Он также указал, что Китай продолжит "углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Россией, а также укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
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в мире, китай, россия, ван и (политик), си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Си Цзиньпин, Владимир Путин
В Китае рассказали об углублении стратегического сотрудничества с Россией
Ван И: Китай продолжит углублять стратегическое сотрудничество с Россией
ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Китай продолжит углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
«
"Между сотрудничеством и конфронтацией мы непоколебимо выбираем сотрудничество. Отношения между крупными государствами влияют на стабильность мирового порядка, и Китай всегда считал, что крупные державы должны иметь высокие стремления и нести большую ответственность", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году.
По этой причине, указал он, Китай всегда будет выступать против соперничества и конфронтации между крупными державами и неуклонно продвигать их здоровое взаимодействие.
"Мы продолжаем углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая и России, содействовать развитию и возрождению наших стран, поддерживать движение мира к многополярности и способствовать демократизации международных отношений", - указал он.
Министр добавил, что в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин
выбрал Россию для своей первой зарубежной поездки после переизбрания на третий срок и дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным
в течение года, "при высоком уровне взаимного доверия и под стратегическим руководством лидеров Китая и России мы должны практиковать подлинную многосторонность, углублять практическое сотрудничество в различных областях и поддерживать глобальную стратегическую стабильность".
Он также указал, что Китай продолжит "углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Россией, а также укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
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