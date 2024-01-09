https://ria.ru/20240109/hyundai-1920294746.html

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу - РИА Новости, 09.01.2024

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вышел из режима простоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:32

2024-01-09T13:32

2024-01-09T18:21

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экономика

россия

авто

hyundai motor

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вышел из режима простоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Вышли из простоя. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования", — сказала собеседница агентства.Сборочные линии завода ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" остановились в марте 2022-го. Как заявляла Hyundai Motor, причиной были трудности с поставками комплектующих из-за международных санкций. Последний раз режим простоя продлевали до 31 декабря 2023 года.В декабре сообщалось, что совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже завода компании "Арт-Финанс". По информации агентства Ренхап, его продадут за символические десять тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9 процента контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров тогда заявил РИА Новости, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку, а потенциальный собственник завода совместно с индустриальными партнерами уже прорабатывает возможность скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке.Завод Hyundai Motor Company в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. На площадке производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta с годовой мощностью более 200 тысяч единиц.

https://ria.ru/20231225/volga-1917861045.html

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Кирилл Волков

санкт-петербург, экономика, россия, авто, hyundai motor