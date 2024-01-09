Рейтинг@Mail.ru
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 09.01.2024 (обновлено: 18:21 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/hyundai-1920294746.html
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу - РИА Новости, 09.01.2024
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вышел из режима простоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:32
2024-01-09T18:21
санкт-петербург
экономика
россия
авто
hyundai motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775837034_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_f356fefbc7d9609ef6d4db892f48e4c7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вышел из режима простоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Вышли из простоя. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования", — сказала собеседница агентства.Сборочные линии завода ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" остановились в марте 2022-го. Как заявляла Hyundai Motor, причиной были трудности с поставками комплектующих из-за международных санкций. Последний раз режим простоя продлевали до 31 декабря 2023 года.В декабре сообщалось, что совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже завода компании "Арт-Финанс". По информации агентства Ренхап, его продадут за символические десять тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9 процента контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров тогда заявил РИА Новости, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку, а потенциальный собственник завода совместно с индустриальными партнерами уже прорабатывает возможность скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке.Завод Hyundai Motor Company в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. На площадке производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta с годовой мощностью более 200 тысяч единиц.
https://ria.ru/20231225/volga-1917861045.html
https://ria.ru/20231026/toyota-1905292842.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775837034_678:0:3409:2048_1920x0_80_0_0_0ca8c4c07ef70d2ca2c5e43c4a20af90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, экономика, россия, авто, hyundai motor
Санкт-Петербург, Экономика, Россия, Авто, Hyundai Motor
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после двухлетнего простоя

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗавод Hyundai в Санкт-Петербурге
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вышел из режима простоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Вышли из простоя. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования", — сказала собеседница агентства.
Логотип автомобиля Волга - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Техпартнер по выпуску машин "Волга" будет скоро определен, заявил Мантуров
25 декабря 2023, 10:15
Сборочные линии завода ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" остановились в марте 2022-го. Как заявляла Hyundai Motor, причиной были трудности с поставками комплектующих из-за международных санкций. Последний раз режим простоя продлевали до 31 декабря 2023 года.
В декабре сообщалось, что совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже завода компании "Арт-Финанс". По информации агентства Ренхап, его продадут за символические десять тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9 процента контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров тогда заявил РИА Новости, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку, а потенциальный собственник завода совместно с индустриальными партнерами уже прорабатывает возможность скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке.
Завод Hyundai Motor Company в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. На площадке производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta с годовой мощностью более 200 тысяч единиц.
Производство новой модели Toyota RAV4 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Концерн Toyota полностью восстановил работу заводов
26 октября 2023, 08:36
 
Санкт-ПетербургЭкономикаРоссияАвтоHyundai Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала