Рейтинг@Mail.ru
Глюкоза улетела из России после участия в "голой вечеринке" - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:02 09.01.2024 (обновлено: 15:03 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/glyukoza-1920305764.html
Глюкоза улетела из России после участия в "голой вечеринке"
Глюкоза улетела из России после участия в "голой вечеринке" - РИА Новости, 09.01.2024
Глюкоза улетела из России после участия в "голой вечеринке"
Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой сообщила на своей странице в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:02
2024-01-09T15:03
шоубиз
сейшельские острова
глюкоза (наталья ионова)
новый год
знаменитости
новости шоу-бизнеса
россия
филипп киркоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149607/22/1496072248_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_c2c08d641f6cbb3fb4768962c7a45e14.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой сообщила на своей странице в Instagram*, что улетела с семьей на Сейшельские острова. По словам знаменитости, она давно мечтала оказаться в этом месте. &quot;Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником&quot;, — поделилась впечатлениями артистка. К тексту Глюкоза приложила снимок в шортах и свитере. Оказалось, что на курорте сейчас сезон дождей. Но, по словам певицы, ее это не расстроило. &quot;Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась. А солнышко, думаю, еще проглянет&quot;, — уверена исполнительница.Певица отправилась в отпуск вскоре после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, гостями которой также были и другие знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Анну Асти, Ксению Собчак и других. Все они появились в откровенных нарядах, так как дресс-код подразумевал образы "почти без одежды". Событие прошло 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Несмотря на то, что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.Представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил о возобновлении проекта Глюк’oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой из-за участия певицы в "голой вечеринке".Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240105/sobchak-1919810676.html
https://ria.ru/20240106/ivleeva-1919967597.html
сейшельские острова
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149607/22/1496072248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac030d236009cbc9c3119476dfe11904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сейшельские острова, глюкоза (наталья ионова), новый год, знаменитости, новости шоу-бизнеса, россия, филипп киркоров, анастасия ивлеева, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Шоубиз, Сейшельские острова, Глюкоза (Наталья Ионова), Новый год, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Россия, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Глюкоза улетела из России после участия в "голой вечеринке"

Певица Глюкоза после участие в "голой вечеринке" улетела с семьей на Сейшелы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой сообщила на своей странице в Instagram*, что улетела с семьей на Сейшельские острова.
По словам знаменитости, она давно мечтала оказаться в этом месте.
«

"Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником", — поделилась впечатлениями артистка.

© Фото : @glukozamusicПевица Глюкоза на Сейшелах
Певица Глюкоза на Сейшелах - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : @glukozamusic
Певица Глюкоза на Сейшелах
К тексту Глюкоза приложила снимок в шортах и свитере. Оказалось, что на курорте сейчас сезон дождей. Но, по словам певицы, ее это не расстроило.
«

"Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась. А солнышко, думаю, еще проглянет", — уверена исполнительница.

Певица отправилась в отпуск вскоре после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, гостями которой также были и другие знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Анну Асти, Ксению Собчак и других. Все они появились в откровенных нарядах, так как дресс-код подразумевал образы "почти без одежды".
Событие прошло 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Несмотря на то, что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Собчак потеряла 15 миллионов рублей из-за участия в "голом бале" Ивлеевой
5 января, 13:37
Представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.
Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил о возобновлении проекта Глюк’oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой из-за участия певицы в "голой вечеринке".
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
6 января, 18:26
 
ШоубизСейшельские островаГлюкоза (Наталья Ионова)Новый годЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаРоссияФилипп КиркоровАнастасия ИвлееваГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала