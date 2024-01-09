https://ria.ru/20240109/glyukoza-1920305764.html
Глюкоза улетела из России после участия в "голой вечеринке"
Глюкоза улетела из России после участия в "голой вечеринке" - РИА Новости, 09.01.2024
Глюкоза улетела из России после участия в "голой вечеринке"
Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой сообщила на своей странице в... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T15:02
2024-01-09T15:02
2024-01-09T15:03
шоубиз
сейшельские острова
глюкоза (наталья ионова)
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россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой сообщила на своей странице в Instagram*, что улетела с семьей на Сейшельские острова. По словам знаменитости, она давно мечтала оказаться в этом месте. "Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником", — поделилась впечатлениями артистка. К тексту Глюкоза приложила снимок в шортах и свитере. Оказалось, что на курорте сейчас сезон дождей. Но, по словам певицы, ее это не расстроило. "Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась. А солнышко, думаю, еще проглянет", — уверена исполнительница.Певица отправилась в отпуск вскоре после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, гостями которой также были и другие знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Анну Асти, Ксению Собчак и других. Все они появились в откровенных нарядах, так как дресс-код подразумевал образы "почти без одежды". Событие прошло 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Несмотря на то, что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.Представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил о возобновлении проекта Глюк’oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой из-за участия певицы в "голой вечеринке".Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240105/sobchak-1919810676.html
https://ria.ru/20240106/ivleeva-1919967597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сейшельские острова, глюкоза (наталья ионова), новый год, знаменитости, новости шоу-бизнеса, россия, филипп киркоров, анастасия ивлеева, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Шоубиз, Сейшельские острова, Глюкоза (Наталья Ионова), Новый год, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Россия, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Глюкоза улетела из России после участия в "голой вечеринке"
Певица Глюкоза после участие в "голой вечеринке" улетела с семьей на Сейшелы
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой сообщила на своей странице в Instagram*, что улетела с семьей на Сейшельские острова.
По словам знаменитости, она давно мечтала оказаться в этом месте.
«
"Я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником", — поделилась впечатлениями артистка.
К тексту Глюкоза приложила снимок в шортах и свитере. Оказалось, что на курорте сейчас сезон дождей. Но, по словам певицы, ее это не расстроило.
«
"Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась. А солнышко, думаю, еще проглянет", — уверена исполнительница.
Певица отправилась в отпуск вскоре после участия в скандальной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, гостями которой также были и другие знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Анну Асти, Ксению Собчак и других. Все они появились в откровенных нарядах, так как дресс-код подразумевал образы "почти без одежды".
Событие прошло 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Несмотря на то, что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.
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Представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.
Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил
о возобновлении проекта Глюк’oZa без Натальи Чистяковой-Ионовой из-за участия певицы в "голой вечеринке".
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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