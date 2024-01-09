https://ria.ru/20240109/es-1920245593.html

В ЕС предупредили об опасности от сближения с Киевом

В ЕС предупредили об опасности от сближения с Киевом - РИА Новости, 09.01.2024

В ЕС предупредили об опасности от сближения с Киевом

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, с его посланием ознакомился Politico. РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:40

2024-01-09T10:40

2024-01-09T10:40

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, с его посланием ознакомился Politico."Либерализация торговли пойдет на пользу России, поскольку поможет Москве вытеснить украинские товары из таких регионов, как Африка и Азия, и "перенаправить" их в ЕС, что может привести к дестабилизирующим последствиям", — высказался Войцеховский в своем письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.Политик подчеркнул, что приоритетом должно быть перенаправление экспорта из стран Евросоюза.В прошлом году Войцеховский поддержал решение польского правительства о сохранении эмбарго на украинский импорт. Своей главной задачей на 2024 год он назвал разработку регламента, который ввел бы достаточно сильные защитные положения, чтобы не произошло кризиса, связанного с избыточным предложением товара из Киева. Импорт птицы и сахара из Украины растет таким образом, что угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства, предупреждал еврокомиссар.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104914.html

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киев, украина, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире