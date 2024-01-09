Рейтинг@Mail.ru
В ЕС предупредили об опасности от сближения с Киевом - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/es-1920245593.html
В ЕС предупредили об опасности от сближения с Киевом
В ЕС предупредили об опасности от сближения с Киевом - РИА Новости, 09.01.2024
В ЕС предупредили об опасности от сближения с Киевом
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, с его посланием ознакомился Politico. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:40
2024-01-09T10:40
киев
украина
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, с его посланием ознакомился Politico."Либерализация торговли пойдет на пользу России, поскольку поможет Москве вытеснить украинские товары из таких регионов, как Африка и Азия, и "перенаправить" их в ЕС, что может привести к дестабилизирующим последствиям", — высказался Войцеховский в своем письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.Политик подчеркнул, что приоритетом должно быть перенаправление экспорта из стран Евросоюза.В прошлом году Войцеховский поддержал решение польского правительства о сохранении эмбарго на украинский импорт. Своей главной задачей на 2024 год он назвал разработку регламента, который ввел бы достаточно сильные защитные положения, чтобы не произошло кризиса, связанного с избыточным предложением товара из Киева. Импорт птицы и сахара из Украины растет таким образом, что угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства, предупреждал еврокомиссар.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104914.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Киев, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В ЕС предупредили об опасности от сближения с Киевом

Войцеховский: Россия выиграет от либерализации торговли ЕС с Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной, с его посланием ознакомился Politico.
"Либерализация торговли пойдет на пользу России, поскольку поможет Москве вытеснить украинские товары из таких регионов, как Африка и Азия, и "перенаправить" их в ЕС, что может привести к дестабилизирующим последствиям", — высказался Войцеховский в своем письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Политик подчеркнул, что приоритетом должно быть перенаправление экспорта из стран Евросоюза.
В прошлом году Войцеховский поддержал решение польского правительства о сохранении эмбарго на украинский импорт. Своей главной задачей на 2024 год он назвал разработку регламента, который ввел бы достаточно сильные защитные положения, чтобы не произошло кризиса, связанного с избыточным предложением товара из Киева. Импорт птицы и сахара из Украины растет таким образом, что угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства, предупреждал еврокомиссар.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ
1 декабря 2023, 11:09
 
КиевУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала