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Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год - Рособрнадзор - РИА Новости, 09.01.2024
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Год педагога и наставника
 
16:59 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/ege-1920354995.html
Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год - Рособрнадзор
Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год - Рособрнадзор - РИА Новости, 09.01.2024
Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год - Рособрнадзор
Утверждено расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T16:59
2024-01-09T16:59
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Утверждено расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора. "В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что также утверждено расписание ОГЭ, проведение этого экзамена для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября). Основной период ЕГЭ откроют 23 мая экзамены по географии, литературе и химии, ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая, с целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых, отметили в пресс-службе ведомства. "ЕГЭ по обществознанию пройдет 4 июня, по истории и физике – 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам проектом расписания предусмотрено по два дня. ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 17 и 18 июня", - пояснили в Рособрнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что с 20 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам. "По итогам общественного обсуждения поступили предложения от граждан и региональных органов управления образования, большая часть которых была учтена. Так, например, экзамены в 9 классах, которые ранее были запланированы на 24 и 25 мая 2024 года, перенесены, освободив указанные дни для празднования традиционных "последних звонков". ОГЭ и ГВЭ по информатике в 9 классах в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня) в связи с использованием компьютерного оборудования", - заключили в ведомстве.
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Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год - Рособрнадзор

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Утверждено расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.
"В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также утверждено расписание ОГЭ, проведение этого экзамена для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).
Основной период ЕГЭ откроют 23 мая экзамены по географии, литературе и химии, ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая, с целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых, отметили в пресс-службе ведомства.
"ЕГЭ по обществознанию пройдет 4 июня, по истории и физике – 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам проектом расписания предусмотрено по два дня. ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 17 и 18 июня", - пояснили в Рособрнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что с 20 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам.
"По итогам общественного обсуждения поступили предложения от граждан и региональных органов управления образования, большая часть которых была учтена. Так, например, экзамены в 9 классах, которые ранее были запланированы на 24 и 25 мая 2024 года, перенесены, освободив указанные дни для празднования традиционных "последних звонков". ОГЭ и ГВЭ по информатике в 9 классах в рамках основного периода экзаменов будет проводиться в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня) в связи с использованием компьютерного оборудования", - заключили в ведомстве.
 
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