Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11 - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 09.01.2024 (обновлено: 12:55 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/dtp-1920285693.html
Песков прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11
Песков прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11 - РИА Новости, 09.01.2024
Песков прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на трассе М-11 должны определить специалисты, которые сейчас этим занимаются,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:53
2024-01-09T12:55
происшествия
россия
новгородская область
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920187684_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0e7bb1bf8b080e6e930635580a1c2ed.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на трассе М-11 должны определить специалисты, которые сейчас этим занимаются, отметив, что в условиях холода и снегопада водители должны соблюдать особые меры предосторожности. В Новгородской области на 525 километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник днем столкнулись 66 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы было перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществлялся на 545-м километре. По уточненным данным, четыре человека погибли: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок). Пострадали 19 человек, из них пятеро детей. На месте происшествия работали спасатели, были развёрнуты пункты обогрева. Прокуратура региона организовала проверку. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья. Во вторник около 7 утра стало известно, что движение по трассе полностью восстановлено. "Экстренные службы на месте делают свою работу, делают ее оперативно. Что стало причиной такой массовой аварии - не нам с вами определять. Это должны делать специалисты, чем они и занимаются. Зима и экстраординарный холод и снегопад - это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны принимать особые меры предосторожности", - сказал Песков журналистам. Следственным управлением УМВД России по Новгородской области после массового ДТП на трассе М-11 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20231229/dtp-1919064005.html
https://ria.ru/20240109/trassa-1920240760.html
россия
новгородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920187684_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a35491b90879f797fe20c37c48a28d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новгородская область, москва, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Новгородская область, Москва, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11

Песков заявил, что причину массового ДТП на трассе М-11 определят специалисты

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвария на трассе М-11 в Новгородской области
Авария на трассе М-11 в Новгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Авария на трассе М-11 в Новгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на трассе М-11 должны определить специалисты, которые сейчас этим занимаются, отметив, что в условиях холода и снегопада водители должны соблюдать особые меры предосторожности.
В Новгородской области на 525 километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник днем столкнулись 66 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы было перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществлялся на 545-м километре. По уточненным данным, четыре человека погибли: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок). Пострадали 19 человек, из них пятеро детей. На месте происшествия работали спасатели, были развёрнуты пункты обогрева. Прокуратура региона организовала проверку. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья. Во вторник около 7 утра стало известно, что движение по трассе полностью восстановлено.
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Сенатор от Новгорода попала в ДТП на трассе М-11
29 декабря 2023, 22:27
"Экстренные службы на месте делают свою работу, делают ее оперативно. Что стало причиной такой массовой аварии - не нам с вами определять. Это должны делать специалисты, чем они и занимаются. Зима и экстраординарный холод и снегопад - это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны принимать особые меры предосторожности", - сказал Песков журналистам.
Следственным управлением УМВД России по Новгородской области после массового ДТП на трассе М-11 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц.
Работы по устранению ЧС после снегопада на трассе М-4 Дон в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Ростовской области затруднено движение на трассе М-4 "Дон"
Вчера, 10:19
 
ПроисшествияРоссияНовгородская областьМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала