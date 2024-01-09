https://ria.ru/20240109/dtp-1920285693.html
Песков прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11
Песков прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11 - РИА Новости, 09.01.2024
Песков прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на трассе М-11 должны определить специалисты, которые сейчас этим занимаются,... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:53
2024-01-09T12:53
2024-01-09T12:55
происшествия
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новгородская область
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на трассе М-11 должны определить специалисты, которые сейчас этим занимаются, отметив, что в условиях холода и снегопада водители должны соблюдать особые меры предосторожности. В Новгородской области на 525 километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник днем столкнулись 66 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы было перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществлялся на 545-м километре. По уточненным данным, четыре человека погибли: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок). Пострадали 19 человек, из них пятеро детей. На месте происшествия работали спасатели, были развёрнуты пункты обогрева. Прокуратура региона организовала проверку. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья. Во вторник около 7 утра стало известно, что движение по трассе полностью восстановлено. "Экстренные службы на месте делают свою работу, делают ее оперативно. Что стало причиной такой массовой аварии - не нам с вами определять. Это должны делать специалисты, чем они и занимаются. Зима и экстраординарный холод и снегопад - это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны принимать особые меры предосторожности", - сказал Песков журналистам. Следственным управлением УМВД России по Новгородской области после массового ДТП на трассе М-11 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20231229/dtp-1919064005.html
https://ria.ru/20240109/trassa-1920240760.html
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происшествия, россия, новгородская область, москва, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Новгородская область, Москва, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал массовое ДТП на трассе М-11
Песков заявил, что причину массового ДТП на трассе М-11 определят специалисты
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причину массового ДТП на трассе М-11 должны определить специалисты, которые сейчас этим занимаются, отметив, что в условиях холода и снегопада водители должны соблюдать особые меры предосторожности.
В Новгородской области
на 525 километре платной трассы М-11 между Москвой
и Петербургом
в понедельник днем столкнулись 66 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы было перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществлялся на 545-м километре. По уточненным данным, четыре человека погибли: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок). Пострадали 19 человек, из них пятеро детей. На месте происшествия работали спасатели, были развёрнуты пункты обогрева. Прокуратура региона организовала проверку. СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья. Во вторник около 7 утра стало известно, что движение по трассе полностью восстановлено.
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"Экстренные службы на месте делают свою работу, делают ее оперативно. Что стало причиной такой массовой аварии - не нам с вами определять. Это должны делать специалисты, чем они и занимаются. Зима и экстраординарный холод и снегопад - это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны принимать особые меры предосторожности", - сказал Песков журналистам.
Следственным управлением УМВД России по Новгородской области после массового ДТП на трассе М-11 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц.
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