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В Новгородской области возбудили дело после массового ДТП на трассе М-11 - РИА Новости, 09.01.2024
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11:39 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/dtp-1920258861.html
В Новгородской области возбудили дело после массового ДТП на трассе М-11
В Новгородской области возбудили дело после массового ДТП на трассе М-11 - РИА Новости, 09.01.2024
В Новгородской области возбудили дело после массового ДТП на трассе М-11
Следственным управлением УМВД России по Новгородской области после массового ДТП на трассе М-11 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:39
2024-01-09T11:39
происшествия
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Следственным управлением УМВД России по Новгородской области после массового ДТП на трассе М-11 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, сообщает пресс-служба ведомства. В Новгородской области на 525 километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник днем столкнулись 66 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы было перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществлялся на 545-м километре. По уточненным данным, четыре человека погибли: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок). Пострадали 19 человек, из них пятеро детей. На месте происшествия работали спасатели, были развёрнуты пункты обогрева. Прокуратура региона организовала проверку. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья. Во вторник около 7 утра стало известно, что движение по трассе полностью восстановлено. "Четыре человека погибли и 19 получили травы различной степени тяжести. Из 19 участников дорожного движения, пострадавших в ДТП, 13 человек доставлены в медицинские учреждения, в том числе пятеро детей, четверо госпитализированы, в том числе один ребенок. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)",- говорится в сообщении.
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
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происшествия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области возбудили дело после массового ДТП на трассе М-11

МВД по Новгородской области завело уголовное дело после ДТП с 66 авто на М-11

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвария на трассе М-11 в Новгородской области
Авария на трассе М-11 в Новгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Авария на трассе М-11 в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Следственным управлением УМВД России по Новгородской области после массового ДТП на трассе М-11 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, сообщает пресс-служба ведомства.
В Новгородской области на 525 километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом в понедельник днем столкнулись 66 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы было перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществлялся на 545-м километре. По уточненным данным, четыре человека погибли: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребенок). Пострадали 19 человек, из них пятеро детей. На месте происшествия работали спасатели, были развёрнуты пункты обогрева.
Прокуратура региона организовала проверку. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья. Во вторник около 7 утра стало известно, что движение по трассе полностью восстановлено.
"Четыре человека погибли и 19 получили травы различной степени тяжести. Из 19 участников дорожного движения, пострадавших в ДТП, 13 человек доставлены в медицинские учреждения, в том числе пятеро детей, четверо госпитализированы, в том числе один ребенок. По данному факту Следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)",- говорится в сообщении.
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
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12 марта 2023, 15:32
 
ПроисшествияНовгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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