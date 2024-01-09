https://ria.ru/20240109/dtp-1920228516.html

Жительница Благовещенска на иномарке сбила несколько фонарей у здания мэрии

Жительница Благовещенска на иномарке сбила несколько фонарей у здания мэрии - РИА Новости, 09.01.2024

Жительница Благовещенска на иномарке сбила несколько фонарей у здания мэрии

Жительница Благовещенска, не справившись с управлением автомобилем, вылетела на тротуар возле здания мэрии областного центра Приамурья и снесла 5 фонарей, ущерб РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:05

2024-01-09T10:05

2024-01-09T10:05

происшествия

благовещенск

дтп

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Жительница Благовещенска, не справившись с управлением автомобилем, вылетела на тротуар возле здания мэрии областного центра Приамурья и снесла 5 фонарей, ущерб возместит страховщик, сообщает администрация города в Telegram-канале. Аварию сняли камеры наружного видеонаблюдения. Ролик опубликован в Telegram-канале администрации Благовещенска. На кадрах видно, что иномарка выезжала с парковки по улице Островского, затем, свернув на Ленина, проехала по тротуару, снесла 5 фонарей и остановилась возле здания администрации города. "Благовещенка, которая не справилась с управлением и случайно повредила несколько прожекторов возле здания городской администрации, возместит ущерб. По предварительным подсчетам, он составил больше 200 тысяч рублей. Как стало известно из источников, близких к виновнице ДТП, затраты оплатит страховая компания", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия в это время были люди, но обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240108/dtp-1920132461.html

благовещенск

амурская область

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Кадры аварии возле здания мэрии в Благовещенске Кадры аварии возле здания мэрии в Благовещенске 2024-01-09T10:05 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, благовещенск, дтп, амурская область