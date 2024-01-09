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Жительница Благовещенска на иномарке сбила несколько фонарей у здания мэрии - РИА Новости, 09.01.2024
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10:05 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/dtp-1920228516.html
Жительница Благовещенска на иномарке сбила несколько фонарей у здания мэрии
Жительница Благовещенска на иномарке сбила несколько фонарей у здания мэрии - РИА Новости, 09.01.2024
Жительница Благовещенска на иномарке сбила несколько фонарей у здания мэрии
Жительница Благовещенска, не справившись с управлением автомобилем, вылетела на тротуар возле здания мэрии областного центра Приамурья и снесла 5 фонарей, ущерб РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:05
2024-01-09T10:05
происшествия
благовещенск
дтп
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Жительница Благовещенска, не справившись с управлением автомобилем, вылетела на тротуар возле здания мэрии областного центра Приамурья и снесла 5 фонарей, ущерб возместит страховщик, сообщает администрация города в Telegram-канале. Аварию сняли камеры наружного видеонаблюдения. Ролик опубликован в Telegram-канале администрации Благовещенска. На кадрах видно, что иномарка выезжала с парковки по улице Островского, затем, свернув на Ленина, проехала по тротуару, снесла 5 фонарей и остановилась возле здания администрации города. "Благовещенка, которая не справилась с управлением и случайно повредила несколько прожекторов возле здания городской администрации, возместит ущерб. По предварительным подсчетам, он составил больше 200 тысяч рублей. Как стало известно из источников, близких к виновнице ДТП, затраты оплатит страховая компания", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия в это время были люди, но обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240108/dtp-1920132461.html
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Кадры аварии возле здания мэрии в Благовещенске
Кадры аварии возле здания мэрии в Благовещенске
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происшествия, благовещенск, дтп, амурская область
Происшествия, Благовещенск, ДТП, Амурская область
Жительница Благовещенска на иномарке сбила несколько фонарей у здания мэрии

В Благовещенске автоледи вылетела на тротуар у здания мэрии и сбила пять фонарей

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 янв – РИА Новости. Жительница Благовещенска, не справившись с управлением автомобилем, вылетела на тротуар возле здания мэрии областного центра Приамурья и снесла 5 фонарей, ущерб возместит страховщик, сообщает администрация города в Telegram-канале.
Аварию сняли камеры наружного видеонаблюдения. Ролик опубликован в Telegram-канале администрации Благовещенска. На кадрах видно, что иномарка выезжала с парковки по улице Островского, затем, свернув на Ленина, проехала по тротуару, снесла 5 фонарей и остановилась возле здания администрации города.
"Благовещенка, которая не справилась с управлением и случайно повредила несколько прожекторов возле здания городской администрации, возместит ущерб. По предварительным подсчетам, он составил больше 200 тысяч рублей. Как стало известно из источников, близких к виновнице ДТП, затраты оплатит страховая компания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия в это время были люди, но обошлось без пострадавших.
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ПроисшествияБлаговещенскДТПАмурская область
 
 
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