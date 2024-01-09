https://ria.ru/20240109/draka-1920405111.html
Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ
Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ - РИА Новости, 09.01.2024
Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ
Полиция разбирается в инциденте, произошедшем в торговом центре в Приморском районе Петербурга, где произошла драка между сотрудником магазина и недовольным... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T22:55
2024-01-09T22:55
2024-01-09T22:55
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приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Полиция разбирается в инциденте, произошедшем в торговом центре в Приморском районе Петербурга, где произошла драка между сотрудником магазина и недовольным клиентом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. "9 января 2024 года в 16.53 в отдел полиции Приморского района сотрудниками Росгвардии из торгового центра на Байконурской улице по сообщению о конфликте был доставлен 34-летний мужчина", — сообщает пресс-служба. Выяснилось, что мужчина пришел в магазин за покупками, но у него произошел конфликт с работником магазина. Недовольный покупатель написал заявление в полицию. Позже, уточняют в ГУМВД, от сотрудника магазина было принято встречное заявление. Причины конфликта в пресс-службе полиции не уточнили. По данным телеканала 78, ссора произошла из-за неверных ценников, которые расстроили покупателя. На видео с камер видеонаблюдения, опубликованных телеканалом, видно, что покупатель выходит из отдела и задевает плечом продавца, которая рассказывает об этом другому сотруднику. На лестнице эскалатора тот сотрудник догнал клиента и ударил его, завязалась драка. "В настоящее время по данному факту полицией проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все детали происшествия", - заключили в пресс-службе регионального главка МВД.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ
Полиция в Петербурге проведет проверку после драки посетителя и сотрудника ТЦ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости.
Полиция разбирается в инциденте, произошедшем в торговом центре в Приморском районе Петербурга, где произошла драка между сотрудником магазина и недовольным клиентом, сообщает пресс-служба
ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"9 января 2024 года в 16.53 в отдел полиции Приморского района сотрудниками Росгвардии
из торгового центра на Байконурской улице по сообщению о конфликте был доставлен 34-летний мужчина", — сообщает пресс-служба.
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Выяснилось, что мужчина пришел в магазин за покупками, но у него произошел конфликт с работником магазина. Недовольный покупатель написал заявление в полицию. Позже, уточняют в ГУМВД, от сотрудника магазина было принято встречное заявление. Причины конфликта в пресс-службе полиции не уточнили.
По данным телеканала 78, ссора произошла из-за неверных ценников, которые расстроили покупателя. На видео с камер видеонаблюдения, опубликованных телеканалом, видно, что покупатель выходит из отдела и задевает плечом продавца, которая рассказывает об этом другому сотруднику. На лестнице эскалатора тот сотрудник догнал клиента и ударил его, завязалась драка.
"В настоящее время по данному факту полицией проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все детали происшествия", - заключили в пресс-службе регионального главка МВД.
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