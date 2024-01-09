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На выставке "Россия" запустят виртуальные путешествия по Бурятии - РИА Новости, 09.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:36 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/buryatiya-1920294448.html
На выставке "Россия" запустят виртуальные путешествия по Бурятии
На выставке "Россия" запустят виртуальные путешествия по Бурятии - РИА Новости, 09.01.2024
На выставке "Россия" запустят виртуальные путешествия по Бурятии
Виртуальные путешествия по заповедным территориям Бурятии можно будет совершить с 11 по 14 января на выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:36
2024-01-09T13:36
выставка-форум "россия"
москва
общество
республика бурятия
выставка-форум "россия"
вднх
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УЛАН-УДЭ, 9 янв – РИА Новости. Виртуальные путешествия по заповедным территориям Бурятии можно будет совершить с 11 по 14 января на выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщила пресс-служба минэкономики республики. По данным пресс-службы правительства Бурятии, на стенде республики до 14 января пройдёт неделя природы и экологии. Будут организованы мероприятия, представляющие природные богатства Бурятии, - выставки, мастер-классы и виртуальные путешествия. "С 11 по 14 января в павильоне Бурятии также пройдут выставки Байкальского и Джергинского заповедников, национального парка "Тункинский". Посетители смогут увидеть красоты республики с помощью очков виртуальной реальности, поучаствовать в мастер-классе по фотосъемке природных объектов", - говорится в сообщении. Будет проведена игра-викторина "Познавательная минералогия", представлены видеоролики, фотографии. Кроме этого, в течение недели пройдут викторины и игры в лото "Таежная, озерная, степная", подвижные игры в твистеры "Рыбы Байкала", "Фито-йога", экологическая игра "Дети Zа экологию", мастер-класс по бурятским национальным играм "Шагай наадан" и "hэер шаалган". Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
москва
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москва, общество, республика бурятия, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Москва, Общество, Республика Бурятия, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
На выставке "Россия" запустят виртуальные путешествия по Бурятии

Виртуальные путешествия по заповедникам Бурятии запустят на выставке "Россия"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация Республики Бурятия на международной выставке-форуме "Россия"
Презентация Республики Бурятия на международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Презентация Республики Бурятия на международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 9 янв – РИА Новости. Виртуальные путешествия по заповедным территориям Бурятии можно будет совершить с 11 по 14 января на выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщила пресс-служба минэкономики республики.
По данным пресс-службы правительства Бурятии, на стенде республики до 14 января пройдёт неделя природы и экологии. Будут организованы мероприятия, представляющие природные богатства Бурятии, - выставки, мастер-классы и виртуальные путешествия.
«
"С 11 по 14 января в павильоне Бурятии также пройдут выставки Байкальского и Джергинского заповедников, национального парка "Тункинский". Посетители смогут увидеть красоты республики с помощью очков виртуальной реальности, поучаствовать в мастер-классе по фотосъемке природных объектов", - говорится в сообщении.
Будет проведена игра-викторина "Познавательная минералогия", представлены видеоролики, фотографии. Кроме этого, в течение недели пройдут викторины и игры в лото "Таежная, озерная, степная", подвижные игры в твистеры "Рыбы Байкала", "Фито-йога", экологическая игра "Дети Zа экологию", мастер-класс по бурятским национальным играм "Шагай наадан" и "hэер шаалган".
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

Международная выставка-форум Россия

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Миллионный посетитель международной выставки-форума Россия Светлана Сулейманова в Большом театре

Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

Церемония прикрепления вышитой миниатюры Санкт-Петербург к арт-объекту Выставки Вышитая карта России, павильон №75

Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

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Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

Экскурсия для детей и подростков по выставочному пространству Почувствуй Россию

Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

День Деда Мороза: Сагаан Убгэн (Республика Бурятия), шествие от Главной арки ВДНХ

Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

Встреча с фигуристкой Евгенией Медведевой на Международной выставке-форуме Россия

Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

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Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

Мастерская чудес - новогодние елки для детей участников СВО

Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

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8 из 17
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В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме Россия

В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

Павильон № 34

Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

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Всего на выставке действует 131 экспозиция.

Павильон № 34

Всего на выставке действует 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
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На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

Международная выставка-форум Россия

Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

Поэтический спектакль Вера, Надежда, Любовь на Международной выставке-форуме Россия

Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

День Деда Мороза: Сагаан Убгэн (Республика Бурятия), программа на Главной уличной сцене

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

Экскурсия для детей и подростков по выставочному пространству Почувствуй Россию

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Стенд Омской области на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Всего на выставке действует 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
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