На выставке "Россия" запустят виртуальные путешествия по Бурятии

УЛАН-УДЭ, 9 янв – РИА Новости. Виртуальные путешествия по заповедным территориям Бурятии можно будет совершить с 11 по 14 января на выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщила пресс-служба минэкономики республики. По данным пресс-службы правительства Бурятии, на стенде республики до 14 января пройдёт неделя природы и экологии. Будут организованы мероприятия, представляющие природные богатства Бурятии, - выставки, мастер-классы и виртуальные путешествия. "С 11 по 14 января в павильоне Бурятии также пройдут выставки Байкальского и Джергинского заповедников, национального парка "Тункинский". Посетители смогут увидеть красоты республики с помощью очков виртуальной реальности, поучаствовать в мастер-классе по фотосъемке природных объектов", - говорится в сообщении. Будет проведена игра-викторина "Познавательная минералогия", представлены видеоролики, фотографии. Кроме этого, в течение недели пройдут викторины и игры в лото "Таежная, озерная, степная", подвижные игры в твистеры "Рыбы Байкала", "Фито-йога", экологическая игра "Дети Zа экологию", мастер-класс по бурятским национальным играм "Шагай наадан" и "hэер шаалган". Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Презентация Республики Бурятия на международной выставке-форуме "Россия"
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УЛАН-УДЭ, 9 янв – РИА Новости. Виртуальные путешествия по заповедным территориям Бурятии можно будет совершить с 11 по 14 января на выставке-форуме "Россия" в Москве, сообщила пресс-служба минэкономики республики.
По данным пресс-службы правительства Бурятии, на стенде республики до 14 января пройдёт неделя природы и экологии. Будут организованы мероприятия, представляющие природные богатства Бурятии, - выставки, мастер-классы и виртуальные путешествия.
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"С 11 по 14 января в павильоне Бурятии также пройдут выставки Байкальского и Джергинского заповедников, национального парка "Тункинский". Посетители смогут увидеть красоты республики с помощью очков виртуальной реальности, поучаствовать в мастер-классе по фотосъемке природных объектов", - говорится в сообщении.
Будет проведена игра-викторина "Познавательная минералогия", представлены видеоролики, фотографии. Кроме этого, в течение недели пройдут викторины и игры в лото "Таежная, озерная, степная", подвижные игры в твистеры "Рыбы Байкала", "Фито-йога", экологическая игра "Дети Zа экологию", мастер-класс по бурятским национальным играм "Шагай наадан" и "hэер шаалган".
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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