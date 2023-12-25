https://ria.ru/20231225/rossiya-1917900845.html

Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия"

Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 25.12.2023

Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:38

2023-12-25T13:38

2023-12-25T17:10

фото

выставка-форум "россия"

россия

республика карелия

санкт-петербург

евгения медведева

большой театр

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Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.

россия

республика карелия

санкт-петербург

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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