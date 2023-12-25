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Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 25.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:38 25.12.2023 (обновлено: 17:10 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/rossiya-1917900845.html
Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия"
Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 25.12.2023
Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.12.2023
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фото
выставка-форум "россия"
россия
республика карелия
санкт-петербург
евгения медведева
большой театр
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Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
россия
республика карелия
санкт-петербург
пенза
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, россия, республика карелия, санкт-петербург, евгения медведева, большой театр, пенза, вднх
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Евгения Медведева, Большой театр, Пенза, ВДНХ

Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

Международная выставка-форум Россия

Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.

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Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

Миллионный посетитель международной выставки-форума Россия Светлана Сулейманова в Большом театре

Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

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Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

Церемония прикрепления вышитой миниатюры Санкт-Петербург к арт-объекту Выставки Вышитая карта России, павильон №75

Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".

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Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

Экскурсия для детей и подростков по выставочному пространству Почувствуй Россию

Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".

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Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

День Деда Мороза: Сагаан Убгэн (Республика Бурятия), шествие от Главной арки ВДНХ

Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

Встреча с фигуристкой Евгенией Медведевой на Международной выставке-форуме Россия

Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

Мастерская чудес - новогодние елки для детей участников СВО

Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

Стенд Ямало-Ненецкого автономного округа на Международной выставке-форуме Россия

В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

Павильон № 34

Организована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
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Всего на выставке действует 131 экспозиция.

Павильон № 34

Всего на выставке действует 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
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На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
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Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

Международная выставка-форум Россия

Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

Поэтический спектакль Вера, Надежда, Любовь на Международной выставке-форуме Россия

Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
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Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

День Деда Мороза: Сагаан Убгэн (Республика Бурятия), программа на Главной уличной сцене

Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

Экскурсия для детей и подростков по выставочному пространству Почувствуй Россию

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Стенд Омской области на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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