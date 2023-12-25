Почувствовать страну: международная выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке.
Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.
Республика Карелия представила интересные места для путешествий, мастер-классы и народные промыслы.
Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.
Миллионным посетителем выставки стала жительница Пензы Светлана Сулейманова. Ей подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.
Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".
Прошла церемония прикрепления миниатюры "Санкт-Петербург" к арт-объекту "Вышитая карта России".
Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".
Для детей и подростков провели экскурсию по выставочному пространству "Почувствуй Россию".
Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.
Выставку посетил бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн.
Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.
Фигуристка Евгения Медведева рассказала гостям о своих планах на будущее.
Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".
Для детей участников спецоперации показали сказку "Мастерская чудес".
В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.
В течение всего времени для гостей проводят культурно-развлекательные мероприятия.
Организована насыщенная деловая и образовательная программа.
Организована насыщенная деловая и образовательная программа.
Всего на выставке действует 131 экспозиция.
На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.
На "Аллее славы" торжественно открыли экспозицию зимних видов спорта.
Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.
Сейчас на выставке проходят Дни регионов, которые продлятся до 14 января 2024 года.
Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".
Состоялся показ поэтического спектакля "Вера, Надежда, Любовь".
Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Выставку можно посетить бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Она будет работать до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.