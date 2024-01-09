https://ria.ru/20240109/briks-1920220521.html

В Китае рассказали о значении расширения БРИКС

В Китае рассказали о значении расширения БРИКС - РИА Новости, 09.01.2024

В Китае рассказали о значении расширения БРИКС

БРИКС после расширения поспособствует развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении, заявил во вторник министр иностранных дел... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T06:19

2024-01-09T06:19

2024-01-09T06:19

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. БРИКС после расширения поспособствует развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения. "БРИКС после расширения, несомненно, будет более эффективно способствовать развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году. По его словам, расширение объединения повысит представительство и голос Глобального Юга в международных делах.

https://ria.ru/20240105/indoneziya-1919773724.html

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китай

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в мире, китай, юар, ван и (политик), брикс