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В Китае рассказали о значении расширения БРИКС - РИА Новости, 09.01.2024
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06:19 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/briks-1920220521.html
В Китае рассказали о значении расширения БРИКС
В Китае рассказали о значении расширения БРИКС - РИА Новости, 09.01.2024
В Китае рассказали о значении расширения БРИКС
БРИКС после расширения поспособствует развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении, заявил во вторник министр иностранных дел... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T06:19
2024-01-09T06:19
в мире
китай
юар
ван и (политик)
брикс
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. БРИКС после расширения поспособствует развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения. "БРИКС после расширения, несомненно, будет более эффективно способствовать развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году. По его словам, расширение объединения повысит представительство и голос Глобального Юга в международных делах.
https://ria.ru/20240105/indoneziya-1919773724.html
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в мире, китай, юар, ван и (политик), брикс
В мире, Китай, ЮАР, Ван И (политик), БРИКС
В Китае рассказали о значении расширения БРИКС

Ван И: расширение БРИКС ведет к развитию справедливого глобального управления

© AP Photo / Tatan SyuflanaВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. БРИКС после расширения поспособствует развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения.
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"БРИКС после расширения, несомненно, будет более эффективно способствовать развитию системы глобального управления в справедливом и разумном направлении", - заявил Ван И, выступая на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году.
По его словам, расширение объединения повысит представительство и голос Глобального Юга в международных делах.
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