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Суд в Москве отказался арестовать блогера, за оскорбление девушек - РИА Новости, 09.01.2024
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21:10 09.01.2024 (обновлено: 21:23 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/bloger-1920394894.html
Суд в Москве отказался арестовать блогера, за оскорбление девушек
Суд в Москве отказался арестовать блогера, за оскорбление девушек - РИА Новости, 09.01.2024
Суд в Москве отказался арестовать блогера, за оскорбление девушек
Симоновский суд Москвы отказался арестовать блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя по делу о возбуждении ненависти либо вражды, которое возбудили из-за... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T21:10
2024-01-09T21:23
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Симоновский суд Москвы отказался арестовать блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя по делу о возбуждении ненависти либо вражды, которое возбудили из-за оскорбления в интернете девушек славянской внешности, сообщили РИА Новости в суде. "Симоновский районный суд города Москвы постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода Салмона Джумабоя и освободить из-под стражи в зале суда", - сказали в суде. По версии следствия, блогер публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской наружности. Как уточнили в инстанции, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Блогера задержали 7 января.
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происшествия, москва, таджикистан, россия
Происшествия, Москва, Таджикистан, Россия
Суд в Москве отказался арестовать блогера, за оскорбление девушек

Суд освободил блогера Джумабоя, оскорбившего девушек славянской внешности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Симоновский суд Москвы отказался арестовать блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя по делу о возбуждении ненависти либо вражды, которое возбудили из-за оскорбления в интернете девушек славянской внешности, сообщили РИА Новости в суде.
"Симоновский районный суд города Москвы постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Раджабзода Салмона Джумабоя и освободить из-под стражи в зале суда", - сказали в суде.
По версии следствия, блогер публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской наружности.
Как уточнили в инстанции, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Блогера задержали 7 января.
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