Рейтинг@Mail.ru
Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП - РИА Новости, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/biodobavki-1920301443.html
Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП
Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП - РИА Новости, 09.01.2024
Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП
Одно из предприятий Приморского края привлекло лизинговое финансирование на сумму 13 миллионов рублей и приобрело оборудование по выпуску биодобавок; новые... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:58
2024-01-09T13:58
приморский край
корпорация мсп
поддержка
финансирование
производство
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Одно из предприятий Приморского края привлекло лизинговое финансирование на сумму 13 миллионов рублей и приобрело оборудование по выпуску биодобавок; новые мощности позволят увеличить объем продукции в два раза, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Теперь в ближайших планах компании – разработать новые продукты для поддержания здоровья, а также расширить портфель не только биоактивных добавок, но и лекарственных средств и косметической продукции. На протяжении уже нескольких лет продукция компании представлена в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Китае, Сербии, Черногории и Чехии. Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он инициирован президентом России Владимиром Путиным, курирует его реализацию – первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. "Лизинговое финансирование – одно из приоритетных направлений поддержки бизнеса Корпорацией МСП. &lt;…&gt; Личный кабинет на МСП.РФ позволяет дистанционно подать заявку, оформить документы, получить оперативную обратную связь", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Также программа не предусматривает ограничений в выборе оборудования и поставщика.
https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_292:0:2976:2013_1920x0_80_0_0_a2c11133662417da37cd64ff9194df5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, корпорация мсп, поддержка, финансирование, производство, здоровье
Приморский край, Корпорация МСП, поддержка, Финансирование, Производство, Здоровье

Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Одно из предприятий Приморского края привлекло лизинговое финансирование на сумму 13 миллионов рублей и приобрело оборудование по выпуску биодобавок; новые мощности позволят увеличить объем продукции в два раза, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Теперь в ближайших планах компании – разработать новые продукты для поддержания здоровья, а также расширить портфель не только биоактивных добавок, но и лекарственных средств и косметической продукции. На протяжении уже нескольких лет продукция компании представлена в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Китае, Сербии, Черногории и Чехии.
Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он инициирован президентом России Владимиром Путиным, курирует его реализацию – первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
"Лизинговое финансирование – одно из приоритетных направлений поддержки бизнеса Корпорацией МСП. <…> Личный кабинет на МСП.РФ позволяет дистанционно подать заявку, оформить документы, получить оперативную обратную связь", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Также программа не предусматривает ограничений в выборе оборудования и поставщика.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Каждый 12-й предприниматель страны получил поддержку КМСП в 2023 году
18 декабря 2023, 09:00
 
Приморский крайКорпорация МСПподдержкаФинансированиеПроизводствоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала