https://ria.ru/20240109/biodobavki-1920301443.html

Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП

Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП - РИА Новости, 09.01.2024

Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП

Одно из предприятий Приморского края привлекло лизинговое финансирование на сумму 13 миллионов рублей и приобрело оборудование по выпуску биодобавок; новые... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T13:58

2024-01-09T13:58

2024-01-09T13:58

приморский край

корпорация мсп

поддержка

финансирование

производство

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Одно из предприятий Приморского края привлекло лизинговое финансирование на сумму 13 миллионов рублей и приобрело оборудование по выпуску биодобавок; новые мощности позволят увеличить объем продукции в два раза, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Теперь в ближайших планах компании – разработать новые продукты для поддержания здоровья, а также расширить портфель не только биоактивных добавок, но и лекарственных средств и косметической продукции. На протяжении уже нескольких лет продукция компании представлена в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Китае, Сербии, Черногории и Чехии. Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он инициирован президентом России Владимиром Путиным, курирует его реализацию – первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. "Лизинговое финансирование – одно из приоритетных направлений поддержки бизнеса Корпорацией МСП. <…> Личный кабинет на МСП.РФ позволяет дистанционно подать заявку, оформить документы, получить оперативную обратную связь", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Также программа не предусматривает ограничений в выборе оборудования и поставщика.

https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, корпорация мсп, поддержка, финансирование, производство, здоровье