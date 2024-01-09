https://ria.ru/20240109/biodobavki-1920301443.html
Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП
Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП - РИА Новости, 09.01.2024
Производитель биодобавок расширяет производство при поддержке КМСП
Одно из предприятий Приморского края привлекло лизинговое финансирование на сумму 13 миллионов рублей и приобрело оборудование по выпуску биодобавок; новые... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T13:58
2024-01-09T13:58
2024-01-09T13:58
приморский край
корпорация мсп
поддержка
финансирование
производство
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_0:112:3134:1875_1920x0_80_0_0_3575758c0948695b4900ec9147590891.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Одно из предприятий Приморского края привлекло лизинговое финансирование на сумму 13 миллионов рублей и приобрело оборудование по выпуску биодобавок; новые мощности позволят увеличить объем продукции в два раза, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Теперь в ближайших планах компании – разработать новые продукты для поддержания здоровья, а также расширить портфель не только биоактивных добавок, но и лекарственных средств и косметической продукции. На протяжении уже нескольких лет продукция компании представлена в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Китае, Сербии, Черногории и Чехии. Льготный лизинг – составная часть поддержки, которую государство оказывает бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Он инициирован президентом России Владимиром Путиным, курирует его реализацию – первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. "Лизинговое финансирование – одно из приоритетных направлений поддержки бизнеса Корпорацией МСП. <…> Личный кабинет на МСП.РФ позволяет дистанционно подать заявку, оформить документы, получить оперативную обратную связь", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Также программа не предусматривает ограничений в выборе оборудования и поставщика.
https://ria.ru/20231218/kmsp-1915989858.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823436226_292:0:2976:2013_1920x0_80_0_0_a2c11133662417da37cd64ff9194df5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, корпорация мсп, поддержка, финансирование, производство, здоровье
Приморский край, Корпорация МСП, поддержка, Финансирование, Производство, Здоровье