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Песков ответил на вопрос, почему стали возможны обстрелы ВСУ Белгорода - РИА Новости, 09.01.2024
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12:21 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/bedgorod-1920277139.html
Песков ответил на вопрос, почему стали возможны обстрелы ВСУ Белгорода
Песков ответил на вопрос, почему стали возможны обстрелы ВСУ Белгорода - РИА Новости, 09.01.2024
Песков ответил на вопрос, почему стали возможны обстрелы ВСУ Белгорода
Киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты на территории России кассетными боеприпасами, стреляя при этом по мирному населению, заявил... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T12:21
2024-01-09T12:21
белгород
белгородская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты на территории России кассетными боеприпасами, стреляя при этом по мирному населению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков “Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов”, - сказал Песков журналистам на вопрос, почему обстрелы Белгорода стали возможными. Минобороны РФ ночью 29 декабря сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха". Также 4 января Минобороны РФ сообщало, что около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет РСЗО "Ольха". 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью.
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белгород, белгородская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Белгородская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
Песков ответил на вопрос, почему стали возможны обстрелы ВСУ Белгорода

Песков: Киев не гнушается стрелять по мирному населению кассетными боеприпасами

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль, сгоревший после удара украинских войск по центру Белгорода
Автомобиль, сгоревший после удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль, сгоревший после удара украинских войск по центру Белгорода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Киевский режим не гнушается обстреливать гражданские объекты на территории России кассетными боеприпасами, стреляя при этом по мирному населению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
“Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов”, - сказал Песков журналистам на вопрос, почему обстрелы Белгорода стали возможными.
Минобороны РФ ночью 29 декабря сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Днем 30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. Согласно информации Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха". Также 4 января Минобороны РФ сообщало, что около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет РСЗО "Ольха". 8 января около 21.30 мск система ПВО сбила 10 украинских реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
БелгородБелгородская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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