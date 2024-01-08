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На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию" - РИА Новости, 08.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:12 08.01.2024 (обновлено: 19:45 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/vystavka-1920185121.html
На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию"
На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию" - РИА Новости, 08.01.2024
На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию"
Международная выставка-форум "Россия" представила интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:12
2024-01-08T19:45
выставка-форум "россия"
россия
общество
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" представила интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия."Выставка представляет интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", — говорится в публикации.Отмечается, главные герои 3D-аркады — волонтеры выставки, которые на протяжении игры собирают РосКоины. Им предстоит посетить северные, центральные и южные регионы России."Путешествуя, герои открывают для себя достижения — технологии, которыми наша страна может гордиться", — рассказали организаторы.Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень, созданный по мотивам мультимедийной инсталляции "Достижения России".Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
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россия, общество, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Общество, Выставка-форум "Россия"
На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию"

Выставка-форум "Россия" представила интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию"

© Россия. Поехали!/TelegramОнлайн-игра "Открывая Россию"
Онлайн-игра Открывая Россию
© Россия. Поехали!/Telegram
Онлайн-игра "Открывая Россию"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" представила интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.
"Выставка представляет интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", — говорится в публикации.
Новогодняя сказка: международная выставка-форум "Россия"
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Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

Выставка Россия. Детское новогоднее театрализованное представление от участников Движения Первых

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

Работа выставки Россия

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

Выставка Россия. Елка Знания: Историческая елка

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

Работа выставки Россия

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

Выставка Россия. Концерт VK

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

Работа выставки Россия

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

Выставка Россия. Концерт VK

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

Выставка Россия. Новогодние каникулы с пользой. Мастер-классы по актерскому мастерству и колядкам

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

Выставка Россия. Рождественское световое шоу от Движения Первых

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

Работа выставки Россия

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

Выставка Россия. Мульт-Елка. Интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

Выставка Россия. Парад Дедов Морозов

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

Работа выставки Россия

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Возле главной уличной сцены организаторы провели шествия Дедов Морозов и различные конкурсы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Участники "Движения первых" подготовили детское новогоднее театрализованное представление в павильоне "Дом молодежи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми — главными гостями выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Просвещение/Десятилетие науки и технологий" прошла историческая елка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Перед входом на выставку посетителей встречали ледяные скульптуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

На главной уличной сцене состоялся концерт от компании VK.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Гостями выставки оказались жители всех 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Хедлайнером концерта VK стал музыкант DJ Groove.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители также участвовали в мастер-классах по актерскому мастерству и колядкам в павильоне "Российский космос: создавая будущее".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Интерес вызвало рождественское световое шоу от "Движения первых", представленное у павильона "Первые в России – стране возможностей".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Гости наслаждались елками, празднично украшенными к Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Для маленьких посетителей приготовили интерактивный мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Интерактивный мастер-класс прошел в "Павильоне Сбера".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Соок Ирей (тувинский Дед Мороз) принял участие в параде волшебников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Посетители выставки смогли увидеть рождественский вертеп в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Отмечается, главные герои 3D-аркады — волонтеры выставки, которые на протяжении игры собирают РосКоины. Им предстоит посетить северные, центральные и южные регионы России.
"Путешествуя, герои открывают для себя достижения — технологии, которыми наша страна может гордиться", — рассказали организаторы.
Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень, созданный по мотивам мультимедийной инсталляции "Достижения России".
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
Четырехмиллионный гость выставки Россия Дарья Молодцова из Тулы - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Четырехмиллионная гостья выставки "Россия" выиграла поездку на винодельню
5 января, 15:01
 
Выставка-форум "Россия"РоссияОбществоВыставка-форум "Россия"
 
 
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