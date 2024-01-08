На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию"

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" представила интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия."Выставка представляет интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", — говорится в публикации.Отмечается, главные герои 3D-аркады — волонтеры выставки, которые на протяжении игры собирают РосКоины. Им предстоит посетить северные, центральные и южные регионы России."Путешествуя, герои открывают для себя достижения — технологии, которыми наша страна может гордиться", — рассказали организаторы.Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень, созданный по мотивам мультимедийной инсталляции "Достижения России".Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
Отмечается, главные герои 3D-аркады — волонтеры выставки, которые на протяжении игры собирают РосКоины. Им предстоит посетить северные, центральные и южные регионы России.
"Путешествуя, герои открывают для себя достижения — технологии, которыми наша страна может гордиться", — рассказали организаторы.
Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень, созданный по мотивам мультимедийной инсталляции "Достижения России".
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
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