https://ria.ru/20240108/vystavka-1920185121.html

На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию"

На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию" - РИА Новости, 08.01.2024

На выставке-форуме на ВДНХ представили интерактивную игру "Открывая Россию"

Международная выставка-форум "Россия" представила интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:12

2024-01-08T19:12

2024-01-08T19:45

выставка-форум "россия"

россия

общество

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" представила интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия."Выставка представляет интерактивную онлайн-игру "Открывая Россию", — говорится в публикации.Отмечается, главные герои 3D-аркады — волонтеры выставки, которые на протяжении игры собирают РосКоины. Им предстоит посетить северные, центральные и южные регионы России."Путешествуя, герои открывают для себя достижения — технологии, которыми наша страна может гордиться", — рассказали организаторы.Самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень, созданный по мотивам мультимедийной инсталляции "Достижения России".Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240105/gost-1919826035.html

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россия, общество, выставка-форум "россия"