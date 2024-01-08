https://ria.ru/20240108/vsu-1920159326.html

"Один-два дня". План ВСУ вызвал шок в США

"Один-два дня". План ВСУ вызвал шок в США - РИА Новости, 08.01.2024

"Один-два дня". План ВСУ вызвал шок в США

ВСУ не смогут обучать новых солдат из-за уязвимости тренировочных центров перед российскими ударами, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:27

2024-01-08T15:27

2024-01-08T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

валерий залужный

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. ВСУ не смогут обучать новых солдат из-за уязвимости тренировочных центров перед российскими ударами, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Даже если им удастся заставить всех мужчин и женщин в возрасте от 16 до 70 лет пойти служить в армию, то где они собираются тренировать их? Россия уже продемонстрировала, что любой учебный объект на Украине — это готовая мишень, по которой она способна нанести удар", — отметил он.По словам эксперта, сейчас новобранцы в ВСУ проходят только беглое обучение за две-три недели, после чего их сразу отправляют на передовую. В итоге многие из них погибают за один-два дня.Украинская армия отчаянно пытается набрать больше людей, но с начала конфликта население страны сократилось вдвое. Кроме того, многие уехали за границу, резюмировал Джонсон.В середине декабря Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный сообщил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив главу киевского режима во лжи.ВСУ с июня прошлого года пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, армия противника уже потеряла почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920151427.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато