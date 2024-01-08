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"Придется". В США забили тревогу из-за следующего шага Путина на Украине - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920203205.html
"Придется". В США забили тревогу из-за следующего шага Путина на Украине
"Придется". В США забили тревогу из-за следующего шага Путина на Украине - РИА Новости, 08.01.2024
"Придется". В США забили тревогу из-за следующего шага Путина на Украине
Президент России Владимир Путин в случае необходимости может взять под контроль Одессу, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:33
2024-01-08T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
одесса
владимир путин
сергей шойгу
валерий залужный
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в случае необходимости может взять под контроль Одессу, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive."Я не думаю, что Путин хочет этого, но полагаю, что ему придется взять &lt;…&gt; Одессу", — выразил мнение он.По словам военного, ВСУ неспособны контролировать небо, особенно в том, что касается дронов. Он также добавил, что у Украины нет ни войск, необходимых для прорыва российской линии обороны, ни поддержки с воздуха для продолжения наступления."Тот факт, что русские могут непрерывно совершать мощные ракетные удары по Украине, говорит о том, что политика Байдена провалилась. Нет никаких санкций, которые были бы эффективны", — резюмировал Шаффер.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
https://ria.ru/20240108/voyna-1920189794.html
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в мире, украина, россия, одесса, владимир путин, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесса, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Придется". В США забили тревогу из-за следующего шага Путина на Украине

Шаффер: Россия способна взять под контроль Одессу, если потребуется

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в случае необходимости может взять под контроль Одессу, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.
"Я не думаю, что Путин хочет этого, но полагаю, что ему придется взять <…> Одессу", — выразил мнение он.
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По словам военного, ВСУ неспособны контролировать небо, особенно в том, что касается дронов. Он также добавил, что у Украины нет ни войск, необходимых для прорыва российской линии обороны, ни поддержки с воздуха для продолжения наступления.
"Тот факт, что русские могут непрерывно совершать мощные ракетные удары по Украине, говорит о том, что политика Байдена провалилась. Нет никаких санкций, которые были бы эффективны", — резюмировал Шаффер.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОдессаВладимир ПутинСергей ШойгуВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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