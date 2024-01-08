https://ria.ru/20240108/turtsiya-1920127312.html

СМИ пишут о тупике в отношениях Турции и США из-за членства Швеции в НАТО

СМИ пишут о тупике в отношениях Турции и США из-за членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ пишут о тупике в отношениях Турции и США из-за членства Швеции в НАТО

Затягивание одобрения Турцией членства Швеции в НАТО завело в тупик отношения Анкары и Вашингтона, при этом турецкое правительство намерено "зажечь зеленый... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:08

2024-01-08T10:08

2024-01-08T10:08

в мире

швеция

турция

нато

евросоюз

йенс столтенберг

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АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. Затягивание одобрения Турцией членства Швеции в НАТО завело в тупик отношения Анкары и Вашингтона, при этом турецкое правительство намерено "зажечь зеленый свет" для Стокгольма, пишет газета T24. Протокол о членстве Швеции в НАТО будет представлен генеральной ассамблее парламента Турции в ближайшие дни, передал в воскресенье телеканал Habertürk. Источник РИА Новости в законодательном органе сообщил, что конкретики по дате предоставления генеральной ассамблее (ГА) Великого национального собрания (парламента) Турции протокола о членстве Швеции в НАТО пока нет. "Затягивание Турцией вопроса о членстве Швеции в НАТО практически завело отношения в тупик. После саммита НАТО в июле прошлого года американская сторона жаловалась, что Турция не выполнила своих обещаний. На самом деле, как только в октябре открылся парламент, правительство (Турции - ред.), казалось, решило одобрить членство Швеции. Однако теракт на открытии парламента, а затем война в Газе, начавшаяся 7 октября, позволили правительству сказать: "У меня связаны руки"", - пишет газета. Примечательно и то, что гибель двенадцати солдат в Ираке совпала с известием о том, что протокол о вступлении Швеции в ЕС будет обсуждаться в комитете по иностранным делам. "На самом деле правительство намерено дать зеленый свет членству Швеции в НАТО. Однако оно также пытается обратить негативные события в свою пользу", - отмечает издание. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он утверждал, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс уже осенью.

https://ria.ru/20240105/turtsiya-1919612002.html

https://ria.ru/20231229/turtsiya-1918946972.html

швеция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, турция, нато, евросоюз, йенс столтенберг