https://ria.ru/20240108/tatarenkov-1920181061.html

В Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова

В Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова - РИА Новости, 08.01.2024

В Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова

В Санкт-Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова, об этом он сам сообщил РИА... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T18:44

2024-01-08T18:44

2024-01-08T18:56

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920181342_0:110:960:650_1920x0_80_0_0_45c9361e227dc2e6ad0887ee47c810cd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова, об этом он сам сообщил РИА Новости."Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись, что в квартире кто-то есть. Нас не было дома, но горел свет, его было видно с улицы. Они также заранее заблокировали магнитный замок входной двери наклейками, чтобы легче было отжать. Слава Богу, все живы", — рассказал журналист.По его словам, соседка заметила огонь и вызвала МЧС."У этой истории украинский след <…> Это плановая, системная работа. Они думают нас запугать, чтобы мы перестали работать, но они ошибаются. Мы работали, работаем и будем работать", — подчеркнул Татаренков.После инцидента он обратился с заявлением в полицию и поблагодарил их за оперативность.

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916509173.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, sputnik