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В Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова
В Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова - РИА Новости, 08.01.2024
В Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова
В Санкт-Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова, об этом он сам сообщил РИА... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:44
2024-01-08T18:44
2024-01-08T18:56
санкт-петербург
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова, об этом он сам сообщил РИА Новости."Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись, что в квартире кто-то есть. Нас не было дома, но горел свет, его было видно с улицы. Они также заранее заблокировали магнитный замок входной двери наклейками, чтобы легче было отжать. Слава Богу, все живы", — рассказал журналист.По его словам, соседка заметила огонь и вызвала МЧС."У этой истории украинский след <…> Это плановая, системная работа. Они думают нас запугать, чтобы мы перестали работать, но они ошибаются. Мы работали, работаем и будем работать", — подчеркнул Татаренков.После инцидента он обратился с заявлением в полицию и поблагодарил их за оперативность.
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, sputnik
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Sputnik
В Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова
В Петербурге подожгли дверь квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова, об этом он сам сообщил РИА Новости.
"Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью. Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись, что в квартире кто-то есть. Нас не было дома, но горел свет, его было видно с улицы. Они также заранее заблокировали магнитный замок входной двери наклейками, чтобы легче было отжать. Слава Богу, все живы", — рассказал журналист.
По его словам, соседка заметила огонь и вызвала МЧС
.
«
"У этой истории украинский след <…> Это плановая, системная работа. Они думают нас запугать, чтобы мы перестали работать, но они ошибаются. Мы работали, работаем и будем работать", — подчеркнул Татаренков.
После инцидента он обратился с заявлением в полицию и поблагодарил их за оперативность.
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