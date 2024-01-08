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Под Нижним Тагилом устраняют последствия инцидента на ж/д путях - РИА Новости, 08.01.2024
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16:46 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/tagil-1920168148.html
Под Нижним Тагилом устраняют последствия инцидента на ж/д путях
Под Нижним Тагилом устраняют последствия инцидента на ж/д путях - РИА Новости, 08.01.2024
Под Нижним Тагилом устраняют последствия инцидента на ж/д путях
Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента на железнодорожных путях под Нижним Тагилом, где произошел хлопок, сообщает региональная... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:46
2024-01-08T16:46
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента на железнодорожных путях под Нижним Тагилом, где произошел хлопок, сообщает региональная антитеррористическая комиссия (АТК) в Telegram-канале. Ранее хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела. "Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента, произошедшего на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато в Свердловской области. По данным оперативных служб, около 16.30 (14.30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано. В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе происшествия, отметили в ведомстве. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры РИА Новости подтвердили данные о ЧП на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, отметив, что "произошел хлопок, а взрыва как такового не было". Пострадавших нет, инфраструктура цела, идет проверка, уточнили в прокуратуре.
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нижний тагил
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
Под Нижним Тагилом устраняют последствия инцидента на ж/д путях

АТК: профильные ведомства устраняют последствия ЧП на ж/д под Нижним Тагилом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезд на железной дороге зимой
Поезд на железной дороге зимой - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Поезд на железной дороге зимой. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента на железнодорожных путях под Нижним Тагилом, где произошел хлопок, сообщает региональная антитеррористическая комиссия (АТК) в Telegram-канале.
Ранее хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела.
"Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента, произошедшего на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато в Свердловской области. По данным оперативных служб, около 16.30 (14.30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано. В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе происшествия, отметили в ведомстве.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры РИА Новости подтвердили данные о ЧП на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, отметив, что "произошел хлопок, а взрыва как такового не было". Пострадавших нет, инфраструктура цела, идет проверка, уточнили в прокуратуре.
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