https://ria.ru/20240108/tagil-1920168148.html

Под Нижним Тагилом устраняют последствия инцидента на ж/д путях

Под Нижним Тагилом устраняют последствия инцидента на ж/д путях - РИА Новости, 08.01.2024

Под Нижним Тагилом устраняют последствия инцидента на ж/д путях

Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента на железнодорожных путях под Нижним Тагилом, где произошел хлопок, сообщает региональная... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:46

2024-01-08T16:46

2024-01-08T16:46

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента на железнодорожных путях под Нижним Тагилом, где произошел хлопок, сообщает региональная антитеррористическая комиссия (АТК) в Telegram-канале. Ранее хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела. "Представители профильных ведомств устраняют последствия инцидента, произошедшего на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато в Свердловской области. По данным оперативных служб, около 16.30 (14.30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано. В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе происшествия, отметили в ведомстве. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры РИА Новости подтвердили данные о ЧП на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, отметив, что "произошел хлопок, а взрыва как такового не было". Пострадавших нет, инфраструктура цела, идет проверка, уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

нижний тагил

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний тагил, свердловская область