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Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях
Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях - РИА Новости, 08.01.2024
Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях
Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:28
2024-01-08T16:28
2024-01-08T16:28
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. "Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела", – сказала собеседница агентства. В ведомстве отметили, что сейчас идут проверочные мероприятия.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях
Прокуратура: на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле произошло ЧП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела", – сказала собеседница агентства.
В ведомстве отметили, что сейчас идут проверочные мероприятия.
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