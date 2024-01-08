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Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях - РИА Новости, 08.01.2024
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16:28 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/proisshestvie-1920165984.html
Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях
Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях - РИА Новости, 08.01.2024
Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях
Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:28
2024-01-08T16:28
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. "Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела", – сказала собеседница агентства. В ведомстве отметили, что сейчас идут проверочные мероприятия.
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях

Прокуратура: на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле произошло ЧП

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела", – сказала собеседница агентства.
В ведомстве отметили, что сейчас идут проверочные мероприятия.
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