https://ria.ru/20240108/proisshestvie-1920165984.html

Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях

Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях - РИА Новости, 08.01.2024

Прокуратура в Нижнем Тагиле сообщила об инциденте на железнодорожных путях

Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:28

2024-01-08T16:28

2024-01-08T16:28

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области, пострадавших нет, инфраструктура цела, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. "Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было. Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела", – сказала собеседница агентства. В ведомстве отметили, что сейчас идут проверочные мероприятия.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

нижний тагил

свердловская область

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2024

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происшествия, нижний тагил, свердловская область