https://ria.ru/20240108/syr-1920098263.html

Диетолог объяснила, чем опасен плавленый сыр

Диетолог объяснила, чем опасен плавленый сыр - РИА Новости, 08.01.2024

Диетолог объяснила, чем опасен плавленый сыр

Плавленый сыр существенно отличается от натурального по своему составу, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Она... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T02:10

2024-01-08T02:10

2024-01-08T02:10

общество

александра разаренова (диетолог)

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здоровье - общество

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Плавленый сыр существенно отличается от натурального по своему составу, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Она объяснила, почему не стоит увлекаться этим продуктом.Специфическая текстура и вкус плавленого сыра делают его удобным ингредиентом для соусов, бутербродов и других блюд, отметила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.Но не надо забывать, что своими особыми органолептическими свойствами этот продукт обязан различным пищевым добавкам, продолжила она."Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры", – добавила Разаренова.По словам диетолога, плавленый сыр содержит больше соли, консервантов и жиров, чем натуральный. Это дешевый продукт, изготовленный из обычного сыра, полагает она."Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей", – предостерегла Разаренова.Пациенту, который по состоянию здоровья придерживается каких-то ограничений в питании, необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением этого продукта, считает она.Диетолог уточнила, какое количество плавленого сыра можно включать в рацион, если у вас нет серьезных заболеваний."Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день", – сказала Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20240101/sous-1919299699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, александра разаренова (диетолог), новый год, здоровье - общество