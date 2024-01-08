https://ria.ru/20240108/syr-1920098263.html
Диетолог объяснила, чем опасен плавленый сыр
Диетолог объяснила, чем опасен плавленый сыр - РИА Новости, 08.01.2024
Диетолог объяснила, чем опасен плавленый сыр
Плавленый сыр существенно отличается от натурального по своему составу, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Она... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T02:10
2024-01-08T02:10
2024-01-08T02:10
общество
александра разаренова (диетолог)
новый год
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760950246_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_f39cc0ecce2a4d268fbec458bdacbcdb.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Плавленый сыр существенно отличается от натурального по своему составу, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Она объяснила, почему не стоит увлекаться этим продуктом.Специфическая текстура и вкус плавленого сыра делают его удобным ингредиентом для соусов, бутербродов и других блюд, отметила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.Но не надо забывать, что своими особыми органолептическими свойствами этот продукт обязан различным пищевым добавкам, продолжила она."Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры", – добавила Разаренова.По словам диетолога, плавленый сыр содержит больше соли, консервантов и жиров, чем натуральный. Это дешевый продукт, изготовленный из обычного сыра, полагает она."Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей", – предостерегла Разаренова.Пациенту, который по состоянию здоровья придерживается каких-то ограничений в питании, необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением этого продукта, считает она.Диетолог уточнила, какое количество плавленого сыра можно включать в рацион, если у вас нет серьезных заболеваний."Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день", – сказала Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20240101/sous-1919299699.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760950246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d12abd56e016570183f83e5b6703aa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александра разаренова (диетолог), новый год, здоровье - общество
Общество, Александра Разаренова (диетолог), Новый год, Здоровье - Общество
Диетолог объяснила, чем опасен плавленый сыр
Диетолог Разаренова предупредила о пищевых добавках в плавленом сыре
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Плавленый сыр существенно отличается от натурального по своему составу, предупредила в интервью радио Sputnik
врач-диетолог Александра Разаренова. Она объяснила, почему не стоит увлекаться этим продуктом.
Специфическая текстура и вкус плавленого сыра делают его удобным ингредиентом для соусов, бутербродов и других блюд, отметила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
Но не надо забывать, что своими особыми органолептическими свойствами этот продукт обязан различным пищевым добавкам, продолжила она.
«
"Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры", – добавила Разаренова.
По словам диетолога, плавленый сыр содержит больше соли, консервантов и жиров, чем натуральный. Это дешевый продукт, изготовленный из обычного сыра, полагает она.
"Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей", – предостерегла Разаренова.
Пациенту, который по состоянию здоровья придерживается каких-то ограничений в питании, необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением этого продукта, считает она.
Диетолог уточнила, какое количество плавленого сыра можно включать в рацион, если у вас нет серьезных заболеваний.
"Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной-двух чайных ложек плавленого сыра в день", – сказала Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.
Назван самый полезный соус