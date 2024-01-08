https://ria.ru/20240108/shoygu-1920203591.html
Шойгу отправил благодарственные телеграммы частям, отличившимся в СВО
Шойгу отправил благодарственные телеграммы частям, отличившимся в СВО - РИА Новости, 08.01.2024
Шойгу отправил благодарственные телеграммы частям, отличившимся в СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу отправил благодарственные телеграммы воинским частям и соединениям, отличившимся в специальной военной операции, в связи с... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:40
2024-01-08T22:40
2024-01-08T22:40
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу отправил благодарственные телеграммы воинским частям и соединениям, отличившимся в специальной военной операции, в связи с присвоением им звания гвардейских, сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале Минобороны РФ. "Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить России, надежно обеспечивать ее безопасность. Генерал армии Сергей Шойгу пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо отечества", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что речь идет о 10 полке радиационной, химической и биологической защиты, 55 отдельной мотострелковой бригаде, и 40 инженерносаперном полке. За отличие, проявленное при выполнении боевых задач, отвагу и мужество более 190 военнослужащих 10 полка РХБЗ полка награждены государственными наградами. В результате профессиональных действий военнослужащих 55 бригады противник понес существенные потери и не добился своих целей. За массовый героизм, храбрость и самоотверженность более тысячи военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а лейтенанту Мергену Донгаку присвоено звание Героя России. Инженерами 40 полка было проверено более 1000 километров маршрутов движения, обезврежено и уничтожено около 1500 взрывоопасных предметов, установлено свыше 10 тысяч мин различного предназначения и возведено порядка 10 километров невзрывных заграждений. За отличие, проявленное при выполнении боевых задач, отвагу и мужество более 190 военнослужащих полка награждены государственными наградами, а полковнику Рустаму Сайфуллину присвоено звание Героя России.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Общество
Шойгу отправил благодарственные телеграммы частям, отличившимся в СВО
Шойгу отправил благодарственные телеграммы воинским частям, отличившимся в СВО
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу отправил благодарственные телеграммы воинским частям и соединениям, отличившимся в специальной военной операции, в связи с присвоением им звания гвардейских, сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале
Минобороны РФ.
"Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить России, надежно обеспечивать ее безопасность. Генерал армии Сергей Шойгу пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо отечества", - говорится в сообщении.
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В сообщении уточняется, что речь идет о 10 полке радиационной, химической и биологической защиты, 55 отдельной мотострелковой бригаде, и 40 инженерносаперном полке.
За отличие, проявленное при выполнении боевых задач, отвагу и мужество более 190 военнослужащих 10 полка РХБЗ
полка награждены государственными наградами.
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В результате профессиональных действий военнослужащих 55 бригады противник понес существенные потери и не добился своих целей. За массовый героизм, храбрость и самоотверженность более тысячи военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а лейтенанту Мергену Донгаку присвоено звание Героя России.
Инженерами 40 полка было проверено более 1000 километров маршрутов движения, обезврежено и уничтожено около 1500 взрывоопасных предметов, установлено свыше 10 тысяч мин различного предназначения и возведено порядка 10 километров невзрывных заграждений. За отличие, проявленное при выполнении боевых задач, отвагу и мужество более 190 военнослужащих полка награждены государственными наградами, а полковнику Рустаму Сайфуллину присвоено звание Героя России.