https://ria.ru/20240108/shkolniki-1920135791.html

В Тамбовской области готовы принять 150 белгородских школьников

В Тамбовской области готовы принять 150 белгородских школьников - РИА Новости, 08.01.2024

В Тамбовской области готовы принять 150 белгородских школьников

Сто пятьдесят белгородских школьников примут в Тамбовской области с 12 января в детских загородных лагерях, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T11:40

2024-01-08T11:40

2024-01-08T16:16

общество

тамбовская область

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

массированный обстрел центра белгорода

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893094_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_0326355e96eb22a5706d35966cdb34ec.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Сто пятьдесят белгородских школьников примут в Тамбовской области с 12 января в детских загородных лагерях, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Тамбовская область примет белгородских школьников в детские загородные лагеря. В частности, 150 детей уже ждут в регионе. Сейчас готовятся места для размещения детей - их смогут принять уже 12 января", - говорится в сообщении. По словам министра образования региона, "это будет краеведческая смена". Детей познакомят с историей Тамбовской области, расскажут о связях Тамбовщины и Белгородчины, а также окажут психологическую помощь и поддержку. "В случае необходимости Тамбовская область сможет принять еще 100 детей и разместить их с 20 января", - добавили власти. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.

https://ria.ru/20240108/belgorod-1920121001.html

тамбовская область

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тамбовская область, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода