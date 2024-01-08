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В Тамбовской области готовы принять 150 белгородских школьников - РИА Новости, 08.01.2024
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11:40 08.01.2024 (обновлено: 16:16 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/shkolniki-1920135791.html
В Тамбовской области готовы принять 150 белгородских школьников
В Тамбовской области готовы принять 150 белгородских школьников - РИА Новости, 08.01.2024
В Тамбовской области готовы принять 150 белгородских школьников
Сто пятьдесят белгородских школьников примут в Тамбовской области с 12 января в детских загородных лагерях, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:40
2024-01-08T16:16
общество
тамбовская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
массированный обстрел центра белгорода
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Сто пятьдесят белгородских школьников примут в Тамбовской области с 12 января в детских загородных лагерях, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Тамбовская область примет белгородских школьников в детские загородные лагеря. В частности, 150 детей уже ждут в регионе. Сейчас готовятся места для размещения детей - их смогут принять уже 12 января", - говорится в сообщении. По словам министра образования региона, "это будет краеведческая смена". Детей познакомят с историей Тамбовской области, расскажут о связях Тамбовщины и Белгородчины, а также окажут психологическую помощь и поддержку. "В случае необходимости Тамбовская область сможет принять еще 100 детей и разместить их с 20 января", - добавили власти. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
https://ria.ru/20240108/belgorod-1920121001.html
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общество, тамбовская область, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода
Общество, Тамбовская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Массированный обстрел центра Белгорода, Специальная военная операция на Украине
В Тамбовской области готовы принять 150 белгородских школьников

Власти Тамбовской области с 12 января готовы принять 150 белгородских школьников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтобус со знаком "Осторожно, дети" на лобовом стекле
Автобус со знаком Осторожно, дети на лобовом стекле - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автобус со знаком "Осторожно, дети" на лобовом стекле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Сто пятьдесят белгородских школьников примут в Тамбовской области с 12 января в детских загородных лагерях, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
«
"Тамбовская область примет белгородских школьников в детские загородные лагеря. В частности, 150 детей уже ждут в регионе. Сейчас готовятся места для размещения детей - их смогут принять уже 12 января", - говорится в сообщении.
По словам министра образования региона, "это будет краеведческая смена". Детей познакомят с историей Тамбовской области, расскажут о связях Тамбовщины и Белгородчины, а также окажут психологическую помощь и поддержку.
"В случае необходимости Тамбовская область сможет принять еще 100 детей и разместить их с 20 января", - добавили власти.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Около 300 жителей Белгорода разместили в ПВР в Белгородской области
Вчера, 09:05
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоТамбовская областьБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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