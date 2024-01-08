В Тамбовской области готовы принять 150 белгородских школьников

ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Сто пятьдесят белгородских школьников примут в Тамбовской области с 12 января в детских загородных лагерях, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Тамбовская область примет белгородских школьников в детские загородные лагеря. В частности, 150 детей уже ждут в регионе. Сейчас готовятся места для размещения детей - их смогут принять уже 12 января", - говорится в сообщении. По словам министра образования региона, "это будет краеведческая смена". Детей познакомят с историей Тамбовской области, расскажут о связях Тамбовщины и Белгородчины, а также окажут психологическую помощь и поддержку. "В случае необходимости Тамбовская область сможет принять еще 100 детей и разместить их с 20 января", - добавили власти. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь. Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
Автобус со знаком "Осторожно, дети" на лобовом стекле. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 янв - РИА Новости. Сто пятьдесят белгородских школьников примут в Тамбовской области с 12 января в детских загородных лагерях, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
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"Тамбовская область примет белгородских школьников в детские загородные лагеря. В частности, 150 детей уже ждут в регионе. Сейчас готовятся места для размещения детей - их смогут принять уже 12 января", - говорится в сообщении.
По словам министра образования региона, "это будет краеведческая смена". Детей познакомят с историей Тамбовской области, расскажут о связях Тамбовщины и Белгородчины, а также окажут психологическую помощь и поддержку.
"В случае необходимости Тамбовская область сможет принять еще 100 детей и разместить их с 20 января", - добавили власти.
Около 300 жителей Белгорода разместили в ПВР в Белгородской области
Вчера, 09:05
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что к нему поступило около 1300 заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. В связи с этим он связался с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые выразили готовность оказать необходимую помощь.
Тридцатого декабря Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам. В частности, Минобороны РФ сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью 10 украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Гладков проинформировал, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде были выбиты окна более чем в 90 квартирах, поврежден 31 автомобиль.
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